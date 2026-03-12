|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 бер, 2026 16:50
До речі є ще одна метрополія де деякі українці - погані, моральні ур**, відчувають себе як вдома.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 43021
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 989 раз.
- Подякували: 5362 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 12 бер, 2026 17:12
kingkongovets написав: Hotab написав: Бетон написав:
Я от думаю, може не купляти нічого, а здриснути в Трансільванію?
Але який сенс питати?
А в Мозамбіку зараз манго як мʼяч і по 10 грн ..,
І океан.
Глянь Pemba, Mozambique. Фоточки пляжів. І 25 річні дівчатка модельної зовнішньої пищать по тобі , якщо ти прощаючись даси пару десятків баксів.
на Занзібарі був?)
Був пару років тому. Це Танзанія
А на днях в Дар ес Салаам. Це найближче материкова точка до Занзібару, ну і найбільше місто Танзанії .
При посадці в аеропорт Дар тільки і чути в ефірі трафік на Занзібар))
Все летить туди, всім туди треба)
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18131
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2591 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
8
5
Додано: Чет 12 бер, 2026 19:21
airmax78 написав: akurt написав:Еміграція, заробітчанство
News from USA
Зранку - приємна новина від наших українців в США: поштою просто в конверті отримали Green Card.
Міграційна машина в США працює зі скрипом - але працює.
Подробиці розкривати не можу, приватна інформація, але на весь процес пішло 3,5 роки.
Ну, слава Богу.
Слава Богу, вседержителю милосердному! Краще й не скажеш. Ніби камень з душі звалився. Як же ми всі ці 3.5 роки переймалися цією історією. Але справедливість є - за неї варто боротися. Все буде Кентукщина!
Заздріть мовчки. Вам таке і не снилось.
Через рік коли закінчиться тимчасовий захист вилетете назад в пінопластовий неохрущ.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2810
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3197 раз.
- Подякували: 483 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 12 бер, 2026 19:45
airmax78 написав: akurt написав: airmax78 написав:
Ви дочекались таки на забиті дошками вікна.
Мешканець Відня написав. Це вам не аби що!
Слава Богу, вседержителю милосердному! Краще й не скажеш. Ніби камень з душі звалився. Як же ми всі ці 3.5 роки переймалися цією історією. Але справедливість є - за неї варто боротися. Все буде Віденщина!
3.5 роки тому цей українець прийняв найсміливіше рішення в своєму житті - втекти і залишитись в Австрії. І ось - будь-ласка - незважаючи на всі вади, Трампа, ICE - щось здобув незламний?
Відень - це наша стара українська метрополія, в якій найбільш щаслива та свідома частина України розвивалась та квітла. Саме тому українці відчувають себе у Відні як вдома. І їм тут не потрібні ані зелені картки, ані навіть австрійськи номери чи водійські посвідчення. І до чого тут Трамп та ICE? І що мені тут здобувати? І про яку втечу розмова? Я ж був в Києві в червні минулого року. Як можна втекти, повернутись а потім знову втекти?
Как-же, как-же.
Помню.
Вы кажется к чему-то себя готовили, в спортзал ходили, вес сбрасывали.
Может даже броник примеряли перед зеркалом?
Геройски вернулись в Украину. Я уж готовился увидеть фотку автомата с выцарапанным airmax78 (как наш геройский Долярчик выложил). Не, не увидел.
Небось пошли в ТЦК и ...не взяли? Сказали что в Вене вы нужнее Родине?
ШтЫрлиц вы наш. Мы вами гордимся неописяемо. Когда возвращались в Вену, вы как, на коровьих копытах контрольную полосу переходили? Или как в прошлый раз - на парашюте прыгали?
Извините, не могу писать, все плывет перед глазами, это слезы умиления и гордости за вас. Берегите себя. На рожон не лезьте. Хотя, я знаю, вы меня не послушаете, герой вы наш. Да прибудет с вами Сила!
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18324
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8866 раз.
- Подякували: 5616 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
9
7
Додано: Чет 12 бер, 2026 20:49
kingkongovets написав: Hotab написав: Бетон написав:
Я от думаю, може не купляти нічого, а здриснути в Трансільванію?
Але який сенс питати?
А в Мозамбіку зараз манго як мʼяч і по 10 грн ..,
І океан.
Глянь Pemba, Mozambique. Фоточки пляжів. І 25 річні дівчатка модельної зовнішньої пищать по тобі , якщо ти прощаючись даси пару десятків баксів.
на Занзібарі був?)
Главное, ребята, сердцем не стареть.
Чому б і ні
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 6094
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 223 раз.
- Подякували: 520 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
3
2
Додано: Чет 12 бер, 2026 20:50
fler написав: Бетон написав:
Я от думаю, може не купляти нічого, а здриснути в Трансільванію?
Але який сенс питати?
Ніякого, бо ти все одно не поїдеш. Нагадати як ти їхав до Польщі?))
Ще одна хатинка і обіцяю
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 6094
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 223 раз.
- Подякували: 520 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
3
2
Додано: Чет 12 бер, 2026 21:24
airmax78 написав:
До речі є ще одна метрополія де деякі українці - погані, моральні ур**, відчувають себе як вдома.
И где это?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5709
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 375 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 12 бер, 2026 21:54
барабашов написав: airmax78 написав:
До речі є ще одна метрополія де деякі українці - погані, моральні ур**, відчувають себе як вдома.
И где это?
В Стамбулі
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18131
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2591 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
8
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|