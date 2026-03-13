|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 бер, 2026 13:22
BIGor написав: airmax78 написав: airmax78 написав:
Але це нічого не міняє - я тут абсолютно чужий і людина другого сорту
Я провів місяць в Києві та Одесі в червні минулого року. Ну це важко. Жити на 22 поверсі і кожної ночі підриватись та йти в хол перечікувати тривогу. А вранці - на роботу... Важко. І це тоді ще не було проблем з електроенергією.
Може пожаліти ще Вас? Живете своє найкраще життя, маєте можливості які є тільки у 0,01%, жодним чином не дотичні до війни та ще ниєте?
Припиніть щось за мене домислювати. Що за ідіотська звичка? Кому і на що я скаржуся? В Києві/Україні зараз нормально жити неможливо. Це що - скарга? Чи це просто констатація факту? Те що емігранти ніколи не будуть сприйматися як місцеві - це скарга? Це об'єктивна реальність. До речі, ви ж в Польші живете? То кому як не вам це знати? Але якщо хочете себе обманювати - будь-ласка.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 43029
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 989 раз.
- Подякували: 5362 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 13 бер, 2026 14:03
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Я провів місяць в Києві та Одесі в червні минулого року. Ну це важко. Жити на 22 поверсі і кожної ночі підриватись та йти в хол перечікувати тривогу. А вранці - на роботу... Важко. І це тоді ще не було проблем з електроенергією.
Може пожаліти ще Вас? Живете своє найкраще життя, маєте можливості які є тільки у 0,01%, жодним чином не дотичні до війни та ще ниєте?
Припиніть щось за мене домислювати. Що за ідіотська звичка? Кому і на що я скаржуся? В Києві/Україні зараз нормально жити неможливо. Це що - скарга? Чи це просто констатація факту? Те що емігранти ніколи не будуть сприйматися як місцеві - це скарга? Це об'єктивна реальність. До речі, ви ж в Польші живете? То кому як не вам це знати? Але якщо хочете себе обманювати - будь-ласка.
Ви реально ниєте. А мені в Польщі нормально, напевно через те що нема такої великої корони як у Вас.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10537
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 1916 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: П'ят 13 бер, 2026 14:45
BIGor написав: airmax78 написав:
Припиніть щось за мене домислювати. Що за ідіотська звичка? Кому і на що я скаржуся? В Києві/Україні зараз нормально жити неможливо. Це що - скарга? Чи це просто констатація факту? Те що емігранти ніколи не будуть сприйматися як місцеві - це скарга? Це об'єктивна реальність. До речі, ви ж в Польші живете? То кому як не вам це знати? Але якщо хочете себе обманювати - будь-ласка.
Ви реально ниєте. А мені в Польщі нормально, напевно через те що нема такої великої корони як у Вас.
Це називається не корона а сходинка на якій ви знаходитесь в піраміді маслова. Ті хто був ніким в Україні і стояв на першій сходинці ледь зводячи кінці з кінцями - у 99% випадків в повному захваті від свого нового життя за кордоном. Особливо якщо пощастило вимутити у добрих європейців якесь пристойне житло та сісти на соціал в X разів більший ніж була зп в Україні. Але чим людина стояла вищє в цій піраміді - тим більш тверезо вона дивиться на своє місце в закордонні. І це не про скарги - це про об'єктивність.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 43029
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 989 раз.
- Подякували: 5362 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 13 бер, 2026 14:48
Пропоную повернутися до теми гілки.
Тим більше, що у нас такий поважний гість, як airmax78.
Ми всі знаємо, що є учасники форуму, які свого часу продали свою квіточку в гарному районі Києва за 1/3 мільйона євро.
Питання чисто теоретичне: куди в Австрії і конкретно в тому районі, який він нам показав (північний схід Австрії - про Відень краще не розказувати: там треба весь мільйон), можна було би вкласти українському емігранту виручені гроші?
Що саме можна було би купити - і окремо: в іпотеку чи за готівку?
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 13 бер, 2026 14:49, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11902
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4214 раз.
- Подякували: 1548 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|