Додано: Суб 14 бер, 2026 03:28 airmax78 написав: Дивно що хтось ще це лайкає. Бачу - багатьом погано за кордоном. Ковбаса є - самоповаги - ніт. Я живу у Відні в неприпустимо гарних умовах. В 50 метрах від пляжу з видом на канал в будинку з модними мопами та квартирі з італійськими меблями. Але це нічого не міняє - я тут абсолютно чужий і людина другого сорту. І якщо вам легше від того що ви себе заспокоюєте що ось ви мову підтягнете і до вас будуть ставитись краще - це ваша справа. Я таким аутотренінгом страждати не збираюсь і все прекрасно розумію.



Добре що ви перестали жлобитись та стали винаймати прйнятне житло.

Не можу сказати що до мене стали відностись гірше ніж в Україні.

В Україні дебілів вистачало навіть на керівних посадах.

В Німеччині є люмпени які сидять на російській пропаганді. Для них всі іноземці вороги і заважають жити.

Так що в якості соціального відношення виходить те що було в Україні.

Але в Німеччині не ломають голови сусіди на парковках, не давлять на переходих, мости не розвалюються з нехмлою вірогідністю скупатись разом з авто. Я вже не кажу про все інше що прилітає кожної ночі.

Якщо вам це підходить, ок, живіть з цим. Можливо в майбутньому.

Хомякоид Повідомлень: 2812 З нами з: 19.09.14



Как-же, как-же.

Помню.

Вы кажется к чему-то себя готовили, в спортзал ходили, вес сбрасывали.

Может даже броник примеряли перед зеркалом?

Геройски вернулись в Украину. Я уж готовился увидеть фотку автомата с выцарапанным airmax78 (как наш геройский Долярчик выложил). Не, не увидел.

Небось пошли в ТЦК и ...не взяли? Сказали что в Вене вы нужнее Родине?

ШтЫрлиц вы наш. Мы вами гордимся неописяемо. Когда возвращались в Вену, вы как, на коровьих копытах контрольную полосу переходили? Или как в прошлый раз - на парашюте прыгали?

Тримайте себе в руках. На потязі Укрзалізниці "Київ - Пшемшль" я повертався. У військоматі був. Медичну комісію пройшов. Військовий квиток отримав. Сказали що поки я більш потрібний на економічному фронті. Але сказали бути до всього готовим і форму підтримувати. Чим я і займаюсь сумлінно. 193 см - 83 кг.



Плачу от умиления.

Ну вы там держите экономический фронт, панфиловец вы наш.

Если шо, обвязывайтесь гранатами и под банкомат бросайтесь.

Додано: Суб 14 бер, 2026 04:23 airmax78 написав: Хомякоид написав: BIGor написав: Набір слів якийсь. Соціальний статус, залученість, самоповага жодним чином не залежать від того чи людина в еміграції, чи на батьківщині.



Максімка мабуть хоче сказати що в нього був в Україні соціальний статус.

Але соціальний статус був примарний як виявилось.

У вас комплекс неполноценности, сходите на ветку по психологии к Виталиану, он с вас недорого за прием возьмет.

Это какой-же уровень нарциссизма должен быть, чтобы так страдать от отсутствия восхищения окружающих?

Шота у меня нет ни таких комплексов ни ощущения что меня тут как-то на сорта делят. Да, живу не овноблоковом неохруще, а местной "сталинке". Но мне норм, пляж недалеко, район спокойный, питание регулярное и сбалансированное, шапку надел, люди вполне приемлемые, хоть это и НЙ. Вот ездили в прошлом году в отпуск, на юг НДЖ, городок Кэп Мэй, так хоть узнали наконец, что такое настоящая американская приветливость.

Кстати, я уже несколько дней порываюсь спросить.

Ветка назыается "Эмиграция и заробитчанство".

Ну, ладно, со мной все ясно, я - эмигрант презренный.

А вы?

Не эмигрант?

СТало быть - заробитчанин?

Додано: Суб 14 бер, 2026 04:29 BIGor написав: airmax78 написав: Frant написав: Приїзжайте в Київ. Допоможемо, чим зможемо!

Я провів місяць в Києві та Одесі в червні минулого року. Ну це важко. Жити на 22 поверсі і кожної ночі підриватись та йти в хол перечікувати тривогу. А вранці - на роботу... Важко. І це тоді ще не було проблем з електроенергією. Я провів місяць в Києві та Одесі в червні минулого року. Ну це важко. Жити на 22 поверсі і кожної ночі підриватись та йти в хол перечікувати тривогу. А вранці - на роботу... Важко. І це тоді ще не було проблем з електроенергією.

Може пожаліти ще Вас? Живете своє найкраще життя, маєте можливості які є тільки у 0,01%, жодним чином не дотичні до війни та ще ниєте? Може пожаліти ще Вас? Живете своє найкраще життя, маєте можливості які є тільки у 0,01%, жодним чином не дотичні до війни та ще ниєте?



Это не нытье, это проявление нарциссизма и лицемерия.

Додано: Суб 14 бер, 2026 04:35 airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав: Припиніть щось за мене домислювати. Що за ідіотська звичка? Кому і на що я скаржуся? В Києві/Україні зараз нормально жити неможливо. Це що - скарга? Чи це просто констатація факту? Те що емігранти ніколи не будуть сприйматися як місцеві - це скарга? Це об'єктивна реальність. До речі, ви ж в Польши живете? То кому як не вам це знати? Але якщо хочете себе обманювати - будь-ласка.

Ви реально ниєте. А мені в Польщі нормально, напевно через те що нема такої великої корони як у Вас. Ви реально ниєте. А мені в Польщі нормально, напевно через те що нема такої великої корони як у Вас.

Це називається не корона а сходинка на якій ви знаходитесь в піраміді маслова. Ті хто був ніким в Україні і стояв на першій сходинці ледь зводячи кінці з кінцями - у 99% випадків в повному захваті від свого нового життя за кордоном. Особливо якщо пощастило вимутити у добрих європейців якесь пристойне житло та сісти на соціал в X разів більший ніж була зп в Україні. Але чим людина стояла вищє в цій піраміді - тим більш тверезо вона дивиться на своє місце в закордонні. І це не про скарги - це про об'єктивність.



Я наконец понял, кого наш венский узник мне напоминает!

Додано: Суб 14 бер, 2026 04:41 Бетон написав: трагедія це ставати чужим для власних доньок.

Я носив їх на руках з народження. ще пам'ятаю, як вони засинали у мене на плечі.

А тепер для них я просто зображення в телефоні.

Я не бачив їх півтора року.

Півтора року я не можу їх обійняти. Не можу взяти за руку.

Ловлю себе на тому, що намагаюся згадати, як це — тримати в своїй руці дитячу долоньку

І жодній людині в цій країні до цього немає діла.

Жодній.

В отличиии от 99% М18-60 встретивших 24.02.22 в Украине, у вас была возможность избежать такой ситуации.

