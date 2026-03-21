Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 12:37

  akurt написав:Так я ж не проти, щоби ви пішли на закупи о 19:30 в Ірландії.

Глянув Dublin у неділю, Lidl з 9 ранку до 9 вечора, Tesco з 10 ранку до 8 вечора. Це покручє Німеччини з Францією.
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 13:07

  Water написав:
  Hotab написав:Хомякоид мабуть бо в Європі всі сервіси офіційно проходила і пробіг не приховаєш.

Продаєш до третіх країн, їм пофіг на пробіг, але пробігом ціну будуть "збивать", якщо власник. Вони в основному самі не продають, здають в якісь гаражі, ті всим займаються- наводять марафєт, реклама.

Так про те і мова, що перший хто купить у власника , він пробʼє всю історію. А вона як на долоні, всі пробіги зафіксовані на оф сервісах. Ну і ціну буде збивати якщо там конячий пробіг
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 13:12

  Water написав:
  akurt написав:Заправився щойно бензином А95Е10 по 1,885€ за літр.
Є А98 по 1,995€ за літр. ДП не дивився ціну. Це Західна Європа.

Дизель, район Тулузи, Total Energies 1.98€
Не шкода Вам двигун Хонди? Бо 10% спирту це 10% спирту, звісно не 85%, але...

В мене двигун - і про це написано прямо на кришці бензобаку - споживає А95, А95Е5, А95Е10.
В зележності від АЗС заправляю періодично частково А98.
Також маю присадку в бензин саме для бензинів із спиртом.
Дякую, що хвилюєтеся за моє авто: щойно приїхав додому.
Витрати бензину 6 літрів на 100 км. Гібрид. Позашляховик.
Взагалі в залежності від манери керування та доріг бере від 5,6 до 6,4 літра на 100 км.
Зустрічне запитання: у вас яке авто у власності? Бензин - дизелье пальне заливаєте?
