RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3231323232333234
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 08:52

  Faceless написав:А це ж виборна посада, ну типу ОСББ? Якщо так, значить, більшості ок

Не знаю везде ли, формы жизни очень разнообразны, но часто изменения в правила вносятся общим собранием жителей. Такие правила просто не могут не устраивать большинство.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9414
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6523 раз.
Подякували: 21758 раз.
 
Профіль
 
136
84
39
2
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 11:30

  rjkz написав:
  LEXX написав:
  flyman написав:він ще трошки зробив ремонт, тіпа протер пилюку та потріпав хідники, а таки так, "невеличка добавка до пенсії", якщо не терміновий продаж буде якщо випихатимуть з штатів


Якщо буде терміновий продаж - існують декілька легальних способів продажу іншому власнику іпотечного будинку, навіть коли є борги!
Серед української (російської, релігійної) спільноти ця "тєма" вже не нова.
І нашому "герою", я впевнений, про це добре відомо :D


Subject to.
Не знаю или в Иллинойс это разрешено.
Не во всех штатах это можно делать.
Кроме того, те, кто покупает по сабжект ту ищут либо низкий интерес либо уже имеющуюся эквити.
Что в его доме, купленном в прошлом году (скорей всего под конский 7+% годовых) с аннуитетом при нулевом даунпейменте есть? Да ничего!.
И очень долго ничего не будет. Его якобы эквити за счет якобы роста недвиги?
Да не было за это время никакого роста почти нигде. Очень точечные локации в местах с близостью к все еще активным рынкам труда (например НЙ). При этом с хорошими показателями безопасности и школами. Это дорогие локации.
Почему в дорогих локациях есть рост цен, а в дешевых падение?
Я объясню.
Потому что с таким конским интерес рейтом надо иметь довольно высокий доход, чтобы квалифицироваться на обычный конвеншнл лон. А на ЭфЭйчЭй, что вроде как для бедных, там только даунпеймент должен быть низкий (до 3,5%) и кредитскор.
Но вот ежемесячные выплаты выше. И к ним еще прикручена 200 баксов в месяц PMI.
Вот и получается парадокс, что бедным надо больше платить в месяц. Поэтому сейчас очень малый процент может квалифицироваться.
А это - низкий спрос порождает снижение цены, а не рост.
Может он нашел какой-то супердешевый вариант на тот момент сушественно ниже рынка. Ну ок, с трудом, но могу поверить в такую удачу.
Как он купил дом под ремонт под эФэйчЭй - хз.
Флипперы берут хард мани именно потому что банки не дают кредиты под проблемные дома.Еще и с нулевым даунпейментом. Нафига банку убитый дом в залоге, в котором вообще нет эквити?


Мы рассматриваем конкретный кейс.
Чел купил дом для себя, не под флиппинг, живет в нем, мастерскую в гараже изобретает.
Первый взнос - 10%, немного необычно, но не зеро!
"Он нашел какой-то супердешевый вариант на тот момент сушественно ниже рынка..." Да.

Вы не посмотрели и половину ролика, поэтому делаете выводы на своих же допущениях.

П.С. - Я Солженицына не читал, но я его осуждаю! :)
Востаннє редагувалось LEXX в Пон 23 бер, 2026 14:26, всього редагувалось 2 разів.
LEXX
Аватар користувача
 
Повідомлень: 321
З нами з: 11.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 14:20

Подоспели новости про украинскую Ылиту:

❗️Історія з іспанською нерухомістю людини з найближчого оточення Зеленського — Юрія Корявченкова, більш відомого як Юзик, має кілька деталей, які виглядають доволі цікавими

Нещодавно журналіст Ткач повідомив, що у того є квартира в Іспанії. Формально в цьому немає нічого нового — ще в декларації за 2022 рік фігурувало житло за кордоном. Але, як з’ясувалося, йдеться не про ту квартиру, а про ще один об’єкт.
За наявною інформацією, цю нерухомість він оформив відносно нещодавно й без зайвого розголосу.
Окреме питання викликає заявлена вартість. За словами його дружини, квартира обійшлася приблизно у 150 тисяч євро. Однак для іспанського ринку, особливо якщо йдеться про житло біля моря, така ціна виглядає сумнівною.
Якщо виходити з логіки, є кілька варіантів: або об’єкт розташований у віддаленій і малопривабливій місцевості, або фактична сума угоди відрізняється від офіційно зазначеної. Судячи з фотографій із морським пейзажем, перший варіант виглядає малоймовірним.
Тому не виключено, що частина коштів могла передаватися поза офіційними документами. У такому випадку купівля могла використовуватися як спосіб оформлення або легалізації доходів.
Водночас варто враховувати, що це не перший випадок, коли прізвище Корявченкова фігурує в подібних історіях. У 2019 році він уже опинявся в центрі обговорень після публікації аудіозаписів, де, як стверджувалося, обговорювалися питання взаємодії з місцевими силовими структурами.

Згодом, у 2024 році, увагу знову привернула тема закордонної нерухомості. У декларації зазначалося, що його родина користується житлом за межами країни, однак без уточнення адреси, а власником значився іноземний громадянин.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23336
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1813 раз.
Подякували: 2588 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 15:28

  LEXX написав:П.С. - Я Солженицына не читал, но я его осуждаю! :)

Солженицын - такое говно оказался в итоге. Хотя кто его знает как бы Пастернак заговорил доживи он до таких лет.
Повідомлень: 43032
З нами з: 25.10.12
Подякував: 990 раз.
Подякували: 5363 раз.
 
Профіль
 
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
23.03.2026 15:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.