Чисто для обʼєктивності: - новина не нова; - We estimate that slightly less than two-thirds (5.4 million) of the recent increase in the data is from illegal immigrants. Overall, we find that there are 15.4 million illegal immigrants in the January 2025 CPS, accounting for 29 percent of the total foreign-born in the survey. Вперше за весь час існування проблеми 2 десятка нелегалів з України з 25,4 мільйона (!) це круто. Є про що поговорити.
Примітка: десь в 2022 чи в 2021 році мене попросили зробити екскурсію Анталію для одного хлопця десь 25-30 років. Просили знайомі, я не міг відмовити - то катав хлопця по визначних місцях Анталії. Була прохолодна погода, відвідали і християнську церкву, і піднімалися фунікулером на гору, мандрували вузькими вуличками середньовічного міста, але він попросив привезти крім каньонів та водоспадів і на пляж. Я привіз на пляж - нехай подивиться - поки я дивився на хвилі - він несподівано роздягнувся зовсім голим (!) та пішов у прохолодну воду. Реально голий на пляжі Анталії! В мене щелепа відвисла, бо Туреччина - не Хорватія або Крим, тут такого немає і не було. Я думав нас поліція заарештує, але обійшлося. Другий раз щелепа відвисла в авто: йому хтось подзвонив і весь час було чутно слова: суд, адвокат, тюрма, кайданки. Я про себе сильно лаявся, що погодився на цю екскурсію. Обережно спитав: виявилося, що його брата затримали після перетину кордону Мексика-США. А затримали тому - пробиралася прерією група в 10 осіб - затримали тільки його, що тіло того порушника на 90% було вкрило татуюванням. Ну ось так буває: не здивуюся, що після 3-5 років тюрми депортували.
P.S. Я тоді згадав приказку: «Два брата - акробата. Один топор - другой лопата».
Дуже добре, що шановне панство дбає про наших людей в США. Ще більше - як виявилося - хвилюються шахраї - українці, яких є не мало в США. Хочуть заробити на антидепортаціі хоч 175$. Про це зараз розповідає самий знаменитий український блогер Володимир, це він отримав найвищу нагороду цього форуму від одного спеціаліста в США:
rjkz написав:Он - идиот!
Таку нагороду отримують від нього всі ті, хто мав необережність купити будинок - а не дай Бог - в Чикаго - у власність. Чи така сама нагорода чекає тих з форуму, хто купив якусь хату або квартиру в Києві - поки що не повідомлялося. Чекаємо на новий анонс.
Так ось уявіть: нашему герою - людині із славетного Івано-Франківська, який говорить виключно автентичною українською рідною мовою, дзвонить дівчина, яка так само говорить рідною українською - з номера телефону американського! Та пропонує Володимиру оформити швидко та легко «Візу талантів». Примітка: Є така для видатних особистостей. Я знаю навіть людину з мого оточення - він за освітою фізик та має багато виданих книжок та неодноразові доповіді на міжнародних конференціях, який її реально отримав та виїхав в США. Це було років 10 тому.
А наші митці в США пішли далі: столяр Володимиру - всього за 175$ - візу талантів. Запис є на понеділок та вівторок. На «первинну консультацію»! Первинну! Далі лохотрон почне набирати оберти… От молодці!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 28 бер, 2026 15:43, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Так, тапкамми не кидаться. Что это было не совсем понял, в новостях сегодня сказали примерно такое. "Из США в Украину были депортированы на самолете через Польшу мужчины, граждане Украины, призывного возраста. В самолете они летели в наручниках, по прибытии в Польшу были доставлены на украинско-польскую границу и переданы украинским силовым службам". Что это было? Удаленная бусификация? Или утка?
Типа, первоисточник - CNN(?), о событиях 17 ноября(!), со слов одного из депортированных(!!!)
Для подписчиков только. Сорян, хоть я не горю особой любовью к мужику оранжевого цвета, но подписываться на такой медиа как снн - это перебор. Вообще, примечательно, что расиян депортируют на рашу. Без разбора почему они в США. Там большинство из них, если не всех, сразу на нары. В том числе депортировали в первых рядах несколько диссидентов, правозащитников и антивоенных активистов. Их прямо с трапа в наручники взяли и в тюрьму. Тут показывали в новостях. Ватные рашисты ходят по НЙ рядами и колоннами и их никто не трогает. Вот украинцев, я так понимаю, все-же депортировали в связи с нарушениями в США. Но через Польшу. Остальных депортируют в несколько стран Латинской Америки (Мексика (как транзитная зона), Сальвадор, Гондурас, Гватемала, Коста-Рика, Панама, Эквадор) и Африки ( Уганда, Руанда, Южный Судан, Гана) вне зависимости от страны происхождения/исхода (если говорить о соискателях убежища). На этом фоне большой вопрос - с чего это вдруг расиянцам такая "честь"? Хотя, уверен, что если условный депортированный украинец (если не учитывать фактор бусификации) предпочел-бы быть депортированным в Украину нежели в Никарагуа или Судан, то именно политические противники режима х,ла предпочли-бы попасть куда угодно, но не на рашу. Но нет, были выданы известные антивоенные активисты, которые уже сидят на нарах на раше. "Саупадение?..."
rjkz написав:Так, тапкамми не кидаться. Что это было не совсем понял, в новостях сегодня сказали примерно такое. "Из США в Украину были депортированы на самолете через Польшу мужчины, граждане Украины, призывного возраста. В самолете они летели в наручниках, по прибытии в Польшу были доставлены на украинско-польскую границу и переданы украинским силовым службам". Что это было? Удаленная бусификация? Или утка?
Це правда, пане, Rjkz. Втікачів повернули в Україну,і згідно її законів, військовозобов'язаних, зразу ж повели в ТЦК.
Ви можете розказувати нам про сталіністів, про фошистів, але в будь якій демократичній країні влада зробила би те ж саме. Тим більше, що ви двома руками топили за прихід до влади зе- і його "слуг". Це початок. Процес буде йти далі, незважаючи на вереск і крики бігунців-ухилянтів. На черзі - блокування рахунків і конфіскація майна у тих, хто не хоче воювати за свою державу. Я сподіваюсь, у вищого українського керівництвавистачить політичної волі і житейської мудрості на ці рішення.
Обана, как наш сталинист в прыжке переобувается. А где-же вся эта уже привычная нам грязь? Там уже выше написали, что это были скорее всего нарушители американских законов на американской земле. В противном случае говорили-бы об ЭКСТРАДИЦИИ, а не о ДЕПОРТАЦИИ. А когда праффесоров будут отправлять в окопы не в курсе?
Frant написав:Процес буде йти далі, незважаючи на вереск і крики бігунців-ухилянтів. На черзі - блокування рахунків і конфіскація майна у тих, хто не хоче воювати за свою державу. Я сподіваюсь, у вищого українського керівництва вистачить політичної волі і житейської мудрості на ці рішення.
Це брєд та чиїсь фантазії. Наприклад "злочинець" з окупованої території, його депортували куди? Якщо у людини нема нічого в Україні, йому можна тупо виїхать і не повертатись з позбавленням громадянства, чи таку людину будуть "шпинять" ухилянством?