Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3238323932403241> Додано: Нед 29 бер, 2026 20:41 Слава Богу: перша розумна думка за останні 10 років.



Слід визнати: Флайману повезло в житті: мав можливість останні 10 років їздити на приміських електричках.

Саме їх він рекомендував всім учасникам форуму під назвою «ШРТ».

За частотою згадування на цьому форумі в його повідомленнях - друге місце після слова «філіппінка».

Повідомлень: 11951 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4242 раз. Подякували: 1550 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2026 20:59



News from UK

Надіслали фото будинків. Які розглядають наші люди для купівлі.

Здається, доволі прості та без «викрутасів»







На цій гілці експерти писали, що будинок повинен коштувати даром та (цитую) «якщо пошукати», видаватися майже безкоштовно.

Насправді ціни можуть бути і 300 000£ і менше.

А ось якщо виходять на озеро, з 4-ма спалтнями та з гаражем - то всі 600 000£.

Ще цікава цитата: «Дерево і цегла та сайдінг ззовні». Востаннє редагувалось akurt в Пон 30 бер, 2026 03:17, всього редагувалось 2 разів.

Повідомлень: 11951 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4242 раз. Подякували: 1550 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2026 21:15 Як заробити за день третину внеску за куплений в іпотеку будинок.



Сьогодні підʼїхав на АЗС - переді мною заправлявся Пежо-пиріжок з рекламою послуг з покосу газонів.

Мені стало цікаво: я підійшов до людини та спитав заради інтересу розцінки.



Так ось : фахівець виявився доволі і розумним, і хитрим, і кваліфікованим.

Крім того: бачив за собою моє авто, яке є путівкою іноземця. Гадаю це теж вплинуло на відповідь.

Тим більше, що вчора я його дуже ретельно помив та відполірував.

Питання задавав той пан такі:

- яка площа газонів;

- яка висота трави;

- покос з трімером чи без трімера;

- покос з вивезенням трави чи без вивезення.

Ну в кінці назвав ціну в 400€.

Саме так: чотириста.



Признаюся чесно: я сьогодні мінімум 390€ заробив. Покос газонів трактором-газонокосаркою завершив десь о 19:30.

Повідомлень: 11951 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4242 раз. Подякували: 1550 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2026 21:49

фахівець виявився доволі і розумним, і хитрим, і кваліфікованим.

назвав ціну в 400€.

Саме так: чотириста.

Признаюся чесно: я сьогодні мінімум 390€ заробив.

Цеж цілий спеціаліст, а його робота коштує дорого, цеж не друзі-українці, які безкоштовно допомагають будинки ремонтувать. Сьогодні спеціаліст точно би не працював, у них роботи розписані на місяць мінімум.

Дивлячись яка площа покосу, яка трава, пагорби. Це його час, плюс експлуатація техніки, плюс йому потрібно доїхать, якщо ще й вивезти траву, то це причеп.

Працювать у неділю у них дурний тон.

Доволі часто такі роботи оформлюють через CESU, але дивлячись який у вас статус, бо може не проканать. Water Повідомлень: 4096 З нами з: 06.03.12 Подякував: 70 раз. Подякували: 270 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2026 22:24 Ну я так глибоко не вникав в питання, але чомусь думав, що така робота коштує 50-100€.

Але бачите як: людина знає собі ціну.

Ну а мені було просто цікаво, скільки коштує саме така робота. akurt

Повідомлень: 11951 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4242 раз. Подякували: 1550 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2026 22:34

Але бачите як: людина знає собі ціну.

Ну а мені було просто цікаво, скільки коштує саме така робота.

Сама робота людини коштує 20-40 ойро за годину, вроді існують сайти, де можна вказать які роботи потрібно виконати і яка оплата, чиї інструменти. У спеціалістів може бути доплата за терміновість і роботи у суботу. Water Повідомлень: 4096 З нами з: 06.03.12 Подякував: 70 раз. Подякували: 270 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2026 22:50 там ропа закінчується

Перельоти з Варшави в Бангкок, Куала-Лумпур, Пномпень, Манілу, Сінгапур, Пхукет, Джакарту, Мале та Ханой від €409 у два боки!

http://www.lowcostavia.com.ua/deshevi-a ... -dva-boky/

Щастя є! Його не може не бути!

Якщо назбирає ще 400€ - то життя можливо і вдалося!

там ропа закінчується

там ропа закінчується flyman

Повідомлень: 42655 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1636 раз. Подякували: 2882 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2026 23:04

Перельоти з Варшави в Бангкок, Куала-Лумпур, Пномпень, Манілу, Сінгапур, Пхукет, Джакарту, Мале та Ханой від €409 у два боки!

http://www.lowcostavia.com.ua/deshevi-a ... -dva-boky/

Щастя є! Його не може не бути!

Якщо назбирає ще 400€ - то життя можливо і вдалося!

там ропа закінчується

там ропа закінчується

Наступні 11 років мрії про камбоджійку? Hotab Форумчанин року Повідомлень: 18426 З нами з: 15.02.09 Подякував: 406 раз. Подякували: 2597 раз. Профіль 6 8 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 бер, 2026 11:17



News from UK

Надіслали фото будинків. Які розглядають наші люди для купівлі.

Здається, доволі прості та без «викрутасів»

На цій гілці експерти писали, що будинок повинен коштувати даром та (цитую) «якщо пошукати», видаватися майже безкоштовно.

Насправді ціни можуть бути і 300 000£ і менше.

А ось якщо виходять на озеро, з 4-ма спалтнями та з гаражем - то всі 600 000£.

Ще цікава цитата: «Дерево і цегла та сайдінг ззовні».



Схоже на типовий новобуд, на площі прибудинкової території зекономили по повній. Машини очевидно пропонується ставити між будинками, що стає проблематично коли їй більше однієї, або на дорозі, що заважає проїзду. Задній двір там якщо і є то дуже малий.

Ну зате до Лондона напевно 1 година електричкою IgA Повідомлень: 1281 З нами з: 02.07.15 Подякував: 38 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 бер, 2026 13:00



Але я з вами погоджуюся щодо цих будинків:

- мені здалося, що будинки доволі як би сказати - "прісні". Немає "шарму" чи любові. Не знаю: чим віє більше - суворістю чи холодом.

- від Лондона - як ми вже вище встановили - швидкісною електричкою 1 година 50 хвилин. Тут я дуже підтримую вашу турботу про те, щоби людина не витрачала багато часу на дорогу. Правда, ви забули що є первинним: яйце чи курка. Людина переселилася з України в це місто десь 10 років тому, тому що обіймає посаду, яку я з приватності на називаю, але така посада не світить ні Вам, ні мені (чесно) в найближчі 100 років. Саме там людина і купила собі - це вже другий за рахунком - будинок. Перший вдало продано. Зарплатня близько 80 000 фунтів на рік. Звісно, якщо його жінка знайшла аналогічну посаду в Лондоні, і посада якої так само вам і мені (ну чесно) не світить в найближчі 100 років, то вона не має права без вашого дозволу з"іздити на роботу в Лондон.

Тут я вас розумію. Це вас дуже сильно зачепило. Викладували цілі простирадла цін та графіків поїздок. Неймовірно якісна і головне - дуже велика за розмірами - робота із серії "Котові під хвіст".



Щодо цін на ці будинки та поруч, то:

- в попередньому вашому повідомленні ви суттєво помилилися, зазначаючи, що куплено будинок в одному з міст Уельсу за 210 000 фунтів - і це ціна підозріла та з будинком за вашою версією "щость не так", Я спеціально відкрив сайт продажу будинків - тільки "правильний", а не те, як ви його з помилкою назвали - та перевірив - всі пропозиції стартують з цифри 210 000 фунтів - і це регулярна ціна в Уельсі на кордоні з Англією.

- Далі: я спеціально спитав у людини, яка зробила ці фото (це Англія, а не Уельс): "Всі вони ціною в 350 000 британських фунтів?" Відповіли, що є і дешевше за 300 000, але в гру вступає "ЛЛЛ": там же, але біля озера та на 4 спальні - вже 600 000...



Щодо конструкції будинків, то вона дуже різна.

Ось конструкція зовнішніх стін - ззовні керамічна цегла різних кольорів, зсередини газобетонні блоки! Між шарами повітряний прошарок. Тут дерева немає:



Люди будують ось так, купують ось таке.

А ви в яких умовах проживаєте? Який маєте "задній" двір? Востаннє редагувалось akurt в Пон 30 бер, 2026 13:28, всього редагувалось 1 раз. akurt
Повідомлень: 11951 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4242 раз. Подякували: 1550 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3238323932403241>

Повідомлень: 11951 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4242 раз. Подякували: 1550 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3238323932403241> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless