won написав:Дурниця. Зато крашені(!) яйці продають
Ну цю моду самі ж україньці і несуть. В тіктоках рекламують паски які на паски не схожі. А оце верхушки самі це що?
А кошики Які роблять на освячання, як змагання в кого більший. пів кабана туди кладуть) І буде вам освячення, на наступному тижні, всі там будуть. А празнують 2 рази, чому б не празнувать, вихідний додатковий є, нічого не працює, родичів немає.
akurt написав:Ніяких пасок, яєць, попів, хрестів та іншого.
Крашені яйця продаються в магазинах, їх активно купують, як і шоколадних зайців.
Дикарі... Ще й в церкви не ходять. "И они ещё борются за почётное звание дома высокой культуры быта!". От нам має бути байдуже, хто там у Європах як по-дурному празникує. Ми маєм триматись свого.
А в нас Великдень - у наступну неділю, не в цю. Це традиційне родинне свято, яке починається опівночі або незадовго після опівночі на службі. В цьому весь дух цього свята: служба, урочисте освячення, одразу після служби - розговітись (спеціальне слово саме для першого прийому скоромної їжі; найчастіше - коли про Великдень мова), потім трохи перепочити, а далі - зустрічі від ранку і весь день до вечора з родиною і родичами.
А то - ні служби, ні пасок, ні яєць - це як?? Дурниця. Зато крашені(!) яйці продають - до цього могли додуматись тільки європейці з їх максимальною вивченою безпорадністю, і якихось новорічних шоколадних зайців - на Пасху!🤕
Ні, наші традиції є наші, і асимілюватись ми ні з ким не маємо і не будемо.
В цьому контексті що ще дуже погано: те, що наші виїхавші люди мавпують тамошні мєстні повадки і починають празникувать Пасху теж по-европейськи. А бо чого: немає твердості духу, твердості переконань, і дотримання традицій.
Отак Європа наших і асимілює. Це погано.
Традиції це добре. Але без економіки традиції не діють.
Як показує практика коли нема грощенят то традиції залишаються вдома та людина їде туди де є гроші. Традиціями майже нікого не можна втримати. Нова квартира та авто пересилюють.