Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 16:15

У Франціі з 9 квітня по 20 травня - сезон подачі Податкових декларацій.
Подавати повинні абсолютно всі - навіть якщо людина взагалі не отримувала ніяких доходів/прибутків.
Сьогодні всі отримали такі повідомлення:

Сервіс онлайн-декларації податків тепер відкритий: ви можете подати свою податкову декларацію за 2025 рік.
Подання онлайн є обов'язковим для всіх користувачів з доступом до Інтернету, крім тих, хто не може подати декларацію онлайн.
Подаючи свою податкову декларацію онлайн, ви також отримуєте такі переваги:
Ви отримуєте інструкції протягом усього онлайн-процесу, з виділенням поширених помилок та упущень, щоб ви могли їх уникнути;
Наприкінці процесу подання ви побачите оцінку вашого податку на прибуток та суму, яку ви повинні сплатити або отримати відшкодування.
У будь-якому випадку, починаючи з літа 2026 року, ви отримуватимете повідомлення про оцінку податку, в якому будуть викладені процедури оплати або відшкодування.

Ви можете змінювати свою онлайн-декларацію та виправляти будь-які помилки чи упущення скільки завгодно разів, навіть після її подання.
akurt
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 16:17

На все не саме велике місто тільки на одній АЗС був бензин А95 без спирту.
Ціна 1,99€ за літр. На інших АЗС був або А95- Е10 або А98.
Вперше на колонці побачив вивіску: «Тільки по 20 літрів».
Черги не було. Я був один на АЗС.
akurt
є

  Faceless написав:
  Хомякоид написав:До речі я помітив що Франція впроваджує доволі прогресивні речі.
Наприклад іноземний легіон.

В сенсі впроваджує. Французькому іноземному легіону мабуть років 100.
Але там не все так просто, це не гурток за інтересами. там надзвичайно жорсткі умови і якщо туди вже пішов, то кілька років шляху назад немає.

flyman
$162/ мес Овер прайс...

  flyman написав:
  akurt написав:
  flyman написав:мільони туристів не можуть помилятись ...

Точно?
За підсумками року 2025 за кількістю туристів:
Місце 1 - Франція. Більше 102 мільйонів туристів. Абсолютний рекорд. Виручка від туристів перевищила всі прогнози.
Місце 2 - Іспанія: трохи менше 100 мільйонів туристів.

Місце 6 - Туреччина - рекорд останніх десятиріч: більше 62 мільйонів туристів. Виручка від туристів перевищила всі прогнози.


Місце 190 - Філіппіни: трохи більше 6 мільйонів туристів.
Просто статистика.
Безперечний факт тільки один: людина жила хибними ілюзіями і продовжує жити хибними ілюзіями.

о.Боракай.
Відео про ціни оренди на цьому туристичному острові.
Частина 2.

Для порівняння, хочте, беріть улюблену долярчикову Затоку, а хочте, Тенеріфе.

@Чікібімбоні:
в нас зараз база відпочинку типу будиночок біля річки від 50 долярів за добу

бучанский полуподвал пока в лидерах! :mrgreen:
Прохожий
 
Повідомлень: 14388
З нами з: 05.06.13
Подякував: 939 раз.
Подякували: 1461 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 20:45

заробітчани на Великдень не приїзжають

  барабашов написав:По теме - лира хорошо обогнала в девале гривну и скоро будет 45 за уе.

це тому що заробітчани на Великдень до них не приїзжають міняти єври на ліри щоб посвятити пасхальний кошик
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 22:03

News from Turkey

Цікавий незвичний досвід наших українців у закріпленні за кордоном.
Консультував наших людей з приводу купівлі квартири в Анталії: який мікрорайон краще, на що звернути увагу, на які юридично- бюрократичні питання слід звернути увагу.
Купили, але здивували реально:
- самі мешкають в орендованій квартирі - і на цій підставі отримали Вид на прожиття в Туреччині;
- вийшли на нашого українського рієлтора - жінку, яка займається нерухомістю в Анталії; рієлтор виявилася порядною: підібрала новобудову - а в ній квартиру 1+1 на приємному 3-му поверсі; комісійні склали стандартні для Туреччини 2%.
- ціна угоди з усіма витратами - 100 000$.
- квартиру куплено під здачу в оренду (!). Ось тут здивували реально, адже зазвичай купують спочатку для себе, а вже потім - інвестують.
Зараз ціна оренди квартири в мікрорайоні, досить віддаленому від моря, може складати 20 000…25 000 лір (приблизно 1:1 до гривні).

Не впевнений в економічній ефективності такого кроку, але мабуть і таке може бути.
akurt
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 22:46

rjkz
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2026 08:28

Миколай, вам не варто писати про воєнних і війну.
Можна обпісятись від сміху.
Краще пишіть про будівництво і про те, як ви проголосували за "вайниНєБудєт", в потім кинули 4 (чотири) квартири в Києві і втекли подалі від війни. Нехай хтось воює за ваші квартири?

Страждалець, не було тебе у Києві чи в Дніпрі зимою 2025/2026. Що таке лютий дефіцит бензина - квітень 2022.
Ти коли повернешся на свою батьківщину?
Frant
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2026 08:37

Ой, ой, ой!

Погані новини для любителів тікати з своєї країни під час війни:

"Три роки вʼязниці або штраф до 170 тисяч: в Україні посилять відповідальності за незаконний виїзд за кордон, — ЗМІ

Запровадять кримінальну відповідальність за незаконний виїзд та неповернення військовозобов’язаних з-за кордону в умовах воєнного стану."
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2026 10:19

А Юзика и остальных Слуг сдёрнувших посОдют?
Да и Миндичу бы кайлом на руднике помахать не мешало.
