Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 17 кві, 2026 16:15
У Франціі з 9 квітня по 20 травня - сезон подачі Податкових декларацій.
Подавати повинні абсолютно всі - навіть якщо людина взагалі не отримувала ніяких доходів/прибутків.
Сьогодні всі отримали такі повідомлення:
Сервіс онлайн-декларації податків тепер відкритий: ви можете подати свою податкову декларацію за 2025 рік.
Подання онлайн є обов'язковим для всіх користувачів з доступом до Інтернету, крім тих, хто не може подати декларацію онлайн.
Подаючи свою податкову декларацію онлайн, ви також отримуєте такі переваги:
Ви отримуєте інструкції протягом усього онлайн-процесу, з виділенням поширених помилок та упущень, щоб ви могли їх уникнути;
Наприкінці процесу подання ви побачите оцінку вашого податку на прибуток та суму, яку ви повинні сплатити або отримати відшкодування.
У будь-якому випадку, починаючи з літа 2026 року, ви отримуватимете повідомлення про оцінку податку, в якому будуть викладені процедури оплати або відшкодування.
Ви можете змінювати свою онлайн-декларацію та виправляти будь-які помилки чи упущення скільки завгодно разів, навіть після її подання.
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 17 кві, 2026 17:04, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Додано: П'ят 17 кві, 2026 16:17
На все не саме велике місто тільки на одній АЗС був бензин А95 без спирту.
Ціна 1,99€ за літр. На інших АЗС був або А95- Е10 або А98.
Вперше на колонці побачив вивіску: «Тільки по 20 літрів».
Черги не було. Я був один на АЗС.
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 17 кві, 2026 16:58, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Додано: П'ят 17 кві, 2026 18:59
Faceless написав: Хомякоид написав:
До речі я помітив що Франція впроваджує доволі прогресивні речі.
Наприклад іноземний легіон.
В сенсі впроваджує. Французькому іноземному легіону мабуть років 100.
Але там не все так просто, це не гурток за інтересами. там надзвичайно жорсткі умови і якщо туди вже пішов, то кілька років шляху назад немає.
є
flyman
Додано: П'ят 17 кві, 2026 19:06
flyman написав: akurt написав: flyman написав:
мільони туристів не можуть помилятись ...
Точно?
За підсумками року 2025 за кількістю туристів:
Місце 1 - Франція. Більше 102 мільйонів туристів. Абсолютний рекорд. Виручка від туристів перевищила всі прогнози.
Місце 2 - Іспанія: трохи менше 100 мільйонів туристів.
…
Місце 6 - Туреччина - рекорд останніх десятиріч: більше 62 мільйонів туристів. Виручка від туристів перевищила всі прогнози.
…
Місце 190 - Філіппіни: трохи більше 6 мільйонів туристів.
Просто статистика.
Безперечний факт тільки один: людина жила хибними ілюзіями і продовжує жити хибними ілюзіями.
о.Боракай.
Відео про ціни оренди на цьому туристичному острові.
Частина 2.
Для порівняння, хочте, беріть улюблену долярчикову Затоку, а хочте, Тенеріфе.
@Чікібімбоні:в нас зараз база відпочинку типу будиночок біля річки від 50 долярів за добу
бучанский полуподвал пока в лидерах!
Прохожий
Додано: П'ят 17 кві, 2026 20:45
барабашов написав:
По теме - лира хорошо обогнала в девале гривну и скоро будет 45 за уе.
це тому що заробітчани на Великдень до них не приїзжають міняти єври на ліри щоб посвятити пасхальний кошик
flyman
Додано: П'ят 17 кві, 2026 22:03
News from Turkey
Цікавий незвичний досвід наших українців у закріпленні за кордоном.
Консультував наших людей з приводу купівлі квартири в Анталії: який мікрорайон краще, на що звернути увагу, на які юридично- бюрократичні питання слід звернути увагу.
Купили, але здивували реально:
- самі мешкають в орендованій квартирі - і на цій підставі отримали Вид на прожиття в Туреччині;
- вийшли на нашого українського рієлтора - жінку, яка займається нерухомістю в Анталії; рієлтор виявилася порядною: підібрала новобудову - а в ній квартиру 1+1 на приємному 3-му поверсі; комісійні склали стандартні для Туреччини 2%.
- ціна угоди з усіма витратами - 100 000$.
- квартиру куплено під здачу в оренду (!). Ось тут здивували реально, адже зазвичай купують спочатку для себе, а вже потім - інвестують.
Зараз ціна оренди квартири в мікрорайоні, досить віддаленому від моря, може складати 20 000…25 000 лір (приблизно 1:1 до гривні).
Не впевнений в економічній ефективності такого кроку, але мабуть і таке може бути.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 18 кві, 2026 04:45, всього редагувалось 2 разів.
akurt
Додано: П'ят 17 кві, 2026 22:46
Faceless написав: Хомякоид написав:
До речі я помітив що Франція впроваджує доволі прогресивні речі.
Наприклад іноземний легіон.
В сенсі впроваджує. Французькому іноземному легіону мабуть років 100.
Але там не все так просто, це не гурток за інтересами. там надзвичайно жорсткі умови і якщо туди вже пішов, то кілька років шляху назад немає.
Если я не ошибаюсь, то в Иностранном Легионе Франции когда-то служили отбросы общества со всего мира.
Да, за то, чтобы стать гражданином Франции и чтобы укрыться от правосудия своих стран.
Их отправляли фактически на убой в самые опасные места.
Цена жизни легионера была равна нулю.
В официальной статистике Легиона количество потерь было равно нулю.
Никто не считал эти потери.
rjkz
Додано: Суб 18 кві, 2026 08:28
Страждалець, не було тебе у Києві чи в Дніпрі зимою 2025/2026. Що таке лютий дефіцит бензина - квітень 2022.
Ти коли повернешся на свою батьківщину?
Frant
Додано: Суб 18 кві, 2026 08:37
Погані новини для любителів тікати з своєї країни під час війни:
"Три роки вʼязниці або штраф до 170 тисяч: в Україні посилять відповідальності за незаконний виїзд за кордон, — ЗМІ
Запровадять кримінальну відповідальність за незаконний виїзд та неповернення військовозобов’язаних з-за кордону в умовах воєнного стану."
Frant
Додано: Суб 18 кві, 2026 10:19
А Юзика и остальных Слуг сдёрнувших посОдют?
Да и Миндичу бы кайлом на руднике помахать не мешало.
барабашов
