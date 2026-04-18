Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2026 10:48

  rjkz написав:
  Faceless написав:
  Хомякоид написав:До речі я помітив що Франція впроваджує доволі прогресивні речі.
Наприклад іноземний легіон.

В сенсі впроваджує. Французькому іноземному легіону мабуть років 100.
Але там не все так просто, це не гурток за інтересами. там надзвичайно жорсткі умови і якщо туди вже пішов, то кілька років шляху назад немає.


Если я не ошибаюсь, то в Иностранном Легионе Франции когда-то служили отбросы общества со всего мира.
Да, за то, чтобы стать гражданином Франции и чтобы укрыться от правосудия своих стран.
Их отправляли фактически на убой в самые опасные места.
Цена жизни легионера была равна нулю.
В официальной статистике Легиона количество потерь было равно нулю.
Никто не считал эти потери.


Колись всяке було.
Зараз це елітний підрозділ з жорстким фізичними і психологічним відбором.
Україні це не завадило би взяти як зразок.

А то у нас хочуть стимулювати іміграцію.
Але думаю як завжди заїде за хабарі люмпен і кримінал з Азії та Африки
Хомякоид
 
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2026 12:10

Все ви вірно написали.
Звісно, що пан rjkz помиляється: у Французькому іноземному легіоні - за законом - не менше 40% - ГРОМАДЯНИ Франції.
На другому місті за кількістю - громадяни Великої Британії.
Всі офіцери - громадяни Франції.
Цікаво, що зараз командувач - генерал - звісно, громадянин Франції - за походженням - українець.
Рідко в якій точці Земної кулі підрозділи, створені ще за Указом короля, не приймали участь у військових операціях.
Кирило Ющенко (фр. Cyrille Youchtchenko; нар. 23 листопада 1967) — французький бригадний генерал, командувач Французького іноземного легіону з липня 2023 року. В 22 роки вступив в дуже престижне французьке військове училище.
Подивитися на генерала можна тут:
https://foreignlegion.info/2024/11/28/3 ... chtchenko/
akurt
