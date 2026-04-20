Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3260326132623263> Додано: Пон 20 кві, 2026 08:41 Пан Роман Сидюк (Roman Sydіuk) - колишній мешканець Одеси.

Переїхав з Одеси на прожиття в один із штатів США, який скоро стане столицею українців за кордоном - в США.

Це штат Південна Кароліна.

За природою дуже нагадує нашу Житомирщину: ліси, озера, річки.

Ось шо він написав після того, як прочитав дописи на Фінансовому форумі України.

Текст наведено мовою оригіналу без редагування та вставок. Все як є.



Покупать или не покупать дом в статусе TPS / U4U?

Вокруг этой темы много страха, разговоров и даже хейта.

Часто слышу:

«Им пора домой»

Но давайте уберём эмоции и посмотрим по фактам и цифрам.

Сколько уходит на рент?



Южная Каролина сейчас:

— Дом: $1800–2100/мес

— Дуплекс: ~$1600/мес

Берём базу:

👉 $1800 × 12 = $21,600 в год

👉 За 4 года = $86,400 (и это средний минимум)

Эти деньги просто исчезают. Без возврата.



Мой реальный пример:

Я в США не жил в ренте ни дня.

👉 5 лет назад купил дом за в общей сложности за $180K с чужой ипотекой 150к

👉 Сейчас продаю примерно за $290K

Ипотека:

— была ~150K

— сейчас ~130K

Что получилось по факту:

✔ Рост цены: +110K

✔ Долг уменьшился: –20K

✔ Капитал: около $130,000

Это не теория. Это реальность.



🔥 Главное

За те же 4–5 лет:

❌ Кто-то отдал $80–100K в аренду

✅ Кто-то создал $100K+ капитала

Разница — огромная.



Но да, есть риски

— статус временный

— политика может измениться

— нет гарантий на 10 лет

Но давай честно:

👉 ты уже здесь 2–4 года

👉 ты уже платишь деньги

💥 Суть не в том, останешься ты или нет



Суть в том:

👉 ты просто платишь или строишь актив

Покупка дома в статусе TPS / U4U —

это не про “навсегда”



Это про:

✔ контроль над деньгами

✔ стратегию

✔ возможность не выйти с нулём



Самая дорогая ошибка —

прожить здесь несколько лет и просто всё отдать за аренду.



(Кінець оригінального тексту) akurt

Повідомлень: 12012 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4270 раз. Подякували: 1555 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2026 08:48 BIGor написав: Хомякоид написав: Долар то обесцениться.

А если такой вариант, работи тупо нет никакой как в 30-е годи ?

Ни за 50 тис. в год, ни за минималку.

У вас кредит которій обесценился в два раза а то и в три а денег нет вообще. Есть только работа за похлебку на государственніх проєктах.



Це так не працює, впадуть квартири - впадеуть і стоки і золото. Тим паче, золото вже зараз на історичних хаях - і щось не видно, щоб його масово скидували щоби прикупити нерухомість. При будь-якому шухері побіжать всі.



При найжорстокіших кризах є люди які володіють ліквідними грошима та підбирають найкращу нерухомість.

В Вінниці середини 90х була реальна криза. Заводи масово закрились, народ ще не їздив як сьогодні на заробітки. Ще до того виїджали по єврейських лініях багато людей і вивалювалась купа нерухомості на продаж.

Можна було купити трикімнатну чешку за 6 тис.дол.

І знаходились люди які купували квартири і діставали долар який тоді був потрібний всім.

Да і роботи фактично не було ніякої.

A95- 74 ліри

Diesel 64 ліри

Water написав: Турція, Shell, Total Energies

A95- 74 ліри

Diesel 64 ліри

Газ 36 лір.

A95- 74 ліри

Diesel 64 ліри

Німеччина. На момент бенз 2.09 найдешевше в моєму місті.

Джерело: https://www.petrolofisi.com.tr/akaryakit-fiyatlari

Tl-€: 52,58. A95: 1,234€/l



Інша велика мережа АЗС в Туреччині ціни такі самі:А95 64,96 TL, ДП 73,99 TL.

https://www.aytemiz.com.tr/akaryakit-fi ... -fiyatlari



Франція, позавчора заливав А95 чистий без спирту: 1,99€ за літр.

Antalya ціна сьогодні:
Джерело: https://www.petrolofisi.com.tr/akaryakit-fiyatlari
Tl-€: 52,58. A95: 1,234€/l

Інша велика мережа АЗС в Туреччині ціни такі самі:А95 64,96 TL, ДП 73,99 TL.

Франція, позавчора заливав А95 чистий без спирту: 1,99€ за літр.А98 - 2,19€ за літр. ДП не дивився, здається 2,29€ за літр.

Повідомлень: 12012 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4270 раз. Подякували: 1555 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2026 11:08 Water написав: Турція, Shell, Total Energies

A95- 74 ліри

Diesel 64 ліри

Дизель дешевле 95го?

Вроде ж султан к войне готовится.

Толи с Кипром и Британией соответственно, толи евреев хочет как Саладдин прессануть.

Дизель дешевле 95го?
Вроде ж султан к войне готовится.
Толи с Кипром и Британией соответственно, толи евреев хочет как Саладдин прессануть.
Армия вся на дизеле.

Повідомлень: 5855 З нами з: 16.06.15 Подякував: 293 раз. Подякували: 382 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2026 11:13 Re: Еміграція, заробітчанство "Семёныч", а тот "Сюдюк" это ваше альтерэго или приглашённый "мальчик в трусиках" на интервью(с финансовым вампиром)?

что то невероятен рост в 60% в ж0ne прерий ниггроштата за гипсокаркасник непонятного состояния(может там полы в первую очередь надо было от термитов спасать).

Там работа есть только на СТО, проезжающих тракерв дёшево обслуживать, ну и с/х-во наверное(но уже без дармовой рабсилы мексов) барабашов

барабашов написав: Дизель дешевле 95го?

Навпаки, переплутав.

Навпаки, переплутав.
PS: Зараз два винищувача мотаються над морем, схоже на якісь F, гримить на всю Анталію.

Шоу вражаюче: літаки дають такий шум, що пальми хочуть вирватися та відлетіти у вирій.

Раніше не думав, що винищувачі такий шум дають.

Зараз іде репетиція до чергового авіашоу, яке відбудеться 23 квітня.



Щодо літаків F—16 над Анталію: сам не один раз спостерігав чудове авіашоу прямо над пляжем Konyaaltı в Анталії: зазвичай проводять 1-2 рази на рік.
Шоу вражаюче: літаки дають такий шум, що пальми хочуть вирватися та відлетіти у вирій.
Раніше не думав, що винищувачі такий шум дають.
Зараз іде репетиція до чергового авіашоу, яке відбудеться 23 квітня.

Панам дописувачам краще слідкувати за відвідувачами супермаркетів в тих містах, де вони мешкають.

барабашов написав: "Семёныч", а тот "Сюдюк" это ваше альтерэго или приглашённый "мальчик в трусиках" на интервью(с финансовым вампиром)?

что то невероятен рост в 60% в ж0ne прерий ниггроштата)

«Аааронович», того пана Романа я особисто не зустрічав, але зовсім випадково ми майже зустрічалися, бо їздили одними дорогами по містах Spartanburg та Greenville під час мого відвідування штатів Південна Кароліна (я прилетів в Charlotte з Atlanta та взяв авто в прокат на 2 тижня) Потім відлітав із Charlotte в Європу) та Південна Кароліна.

Такий висновок я зробив, дивлячись його канал на YouTube.



З приводу другої фрази у вашому дописі: ви як завжди помиляєтеся. І це відчули на собі: як ми всі знаємо з «Київської гілки», ваша гаряча спроба продати жалюгідний гнидник в занедбаному місці біля СІЗО в 450 км від Києва та прийняти в дар від «дурноголових» - на вашу думку - киян дворівневу квартиру на Оболонській набережній в Києві закінчилася повним фіаско: різниця перевищує 60%, в тому числі за рахунок суттєвого здорожчання з/б паралелепіпедів, обмежених зверху та знизу з/б плитами, а з боків чимось незрозумілим, що не витримує реалій нашого буремного життя.



P.S. Наскільки я знаю з його особистого блогу «мальчик в трусиках» виявився на сьогодні зовсім не хлопчиком, а батьком 4-х дітей і саме мале народилося на території США (!).

Так що сміється з «Аароновича» ось так:

Повідомлень: 12012 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4270 раз. Подякували: 1555 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3260326132623263> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор