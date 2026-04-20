#<1 ... 3261326232633264> Додано: Пон 20 кві, 2026 12:51 Re: Еміграція, заробітчанство Семёныч - а поконкретней можно узнать где я что пытался продать или то не я был?

Или вы отдыхали в том СИЗО и меня гуляющего на бульваре через решётку увидели?

ПыСы. Четвёртого ребёнка теперь не выгонят, факт.

БЕЗДЕТНОЙ АФРОАМЕРИКАНСКОЙ семье на усыновление отдадут в случае "за шкирку папу и фьюить в "Скалу"

Тут уж КоляПГС прав что нема без паспорта с игло-адлером никаких прав. барабашов

Повідомлень: 5857 З нами з: 16.06.15 Подякував: 293 раз. Подякували: 385 раз. Профіль Додано: Пон 20 кві, 2026 13:07

https://www.youtube.com/watch?v=CLA8jYaoK7c Сругершкович, так на гілці про КРЖН кияни тебе вже давно розкрили і виштовхали в шию: ти ж їх вже забембав своєю - прости Господи - «Чечеловкою» та «кабаном», який мчиться по пилюці як куля поперек іржавих рейок занедбаноі колишньої «вулиці Широка» (забудована переважно одноповерховими будівлями сторічної давнини)… akurt

Повідомлень: 12015 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4271 раз. Подякували: 1556 раз. Профіль Додано: Пон 20 кві, 2026 15:01 akurt написав: Щодо літаків F—16 над Анталію: сам не один раз спостерігав чудове авіашоу прямо над пляжем Konyaaltı в Анталії: зазвичай проводять 1-2 рази на рік.

Воно якось особисто для мене не дуже.

Панам дописувачам краще слідкувати за відвідувачами супермаркетів в тих містах, де вони мешкають.



А нафіга ті супермаркети? Все є в отелі.

Прикол, в отелі зараз нема електрики, працює генератор.

Це якесь спеціальне шоу для мене- літаки, генератори?

PS: Фотка є? Бо схоже турки шось блокують. Water Повідомлень: 4151 З нами з: 06.03.12 Подякував: 70 раз. Подякували: 273 раз. Профіль Додано: Пон 20 кві, 2026 18:00 silex828:

- жодного (!) повідомлення з 2019 року: жодного (!!!) повідомлення;

- але є 828 подяк за кожну дурню з допису дніпровського генія "барабашов".



Цікавий персонаж...

Нагадаю Правила форуму:

3.10. Заборонено реєструватись на форумі одній людині з різними логінами (ніками). Востаннє редагувалось akurt в Пон 20 кві, 2026 18:25, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 12015 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4271 раз. Подякували: 1556 раз. Профіль Додано: Пон 20 кві, 2026 18:48 akurt написав: Пан Роман Сидюк (Roman Sydіuk) - колишній мешканець Одеси.

Переїхав з Одеси на прожиття в один із штатів США, який скоро стане столицею українців за кордоном - в США.

Це штат Південна Кароліна.

За природою дуже нагадує нашу Житомирщину: ліси, озера, річки.

Ось шо він написав після того, як прочитав дописи на Фінансовому форумі України.

Текст наведено мовою оригіналу без редагування та вставок. Все як є.



Покупать или не покупать дом в статусе TPS / U4U?

Вокруг этой темы много страха, разговоров и даже хейта.

Часто слышу:

«Им пора домой»

Но давайте уберём эмоции и посмотрим по фактам и цифрам.

Сколько уходит на рент?



Южная Каролина сейчас:

— Дом: $1800–2100/мес

— Дуплекс: ~$1600/мес

Берём базу:

👉 $1800 × 12 = $21,600 в год

👉 За 4 года = $86,400 (и это средний минимум)

Эти деньги просто исчезают. Без возврата.



Мой реальный пример:

Я в США не жил в ренте ни дня.

👉 5 лет назад купил дом за в общей сложности за $180K с чужой ипотекой 150к

👉 Сейчас продаю примерно за $290K

Ипотека:

— была ~150K

— сейчас ~130K

Что получилось по факту:

✔ Рост цены: +110K

✔ Долг уменьшился: –20K

✔ Капитал: около $130,000

Это не теория. Это реальность.



🔥 Главное

За те же 4–5 лет:

❌ Кто-то отдал $80–100K в аренду

✅ Кто-то создал $100K+ капитала

Разница — огромная.



Но да, есть риски

— статус временный

— политика может измениться

— нет гарантий на 10 лет

Но давай честно:

👉 ты уже здесь 2–4 года

👉 ты уже платишь деньги

💥 Суть не в том, останешься ты или нет



Суть в том:

👉 ты просто платишь или строишь актив

Покупка дома в статусе TPS / U4U —

это не про “навсегда”



Это про:

✔ контроль над деньгами

✔ стратегию

✔ возможность не выйти с нулём



Самая дорогая ошибка —

прожить здесь несколько лет и просто всё отдать за аренду.



(Кінець оригінального тексту)

ПРОДАВАТЬ можно хоть за 999к

вот когда продаст тогда математика и сложится



и "вишенка на торт")))

оказывается в Омерике работает "правило 100 аренд" , бинго!



где массовые кейсы "арендаторы оплатили полную стоимость дома за ВОСЕМЬ лет"?



ПРОДАВАТЬ можно хоть за 999к вот когда продаст тогда математика и сложится и "вишенка на торт"))) оказывается в Омерике работает "правило 100 аренд" , бинго! где массовые кейсы "арендаторы оплатили полную стоимость дома за ВОСЕМЬ лет"? где Коля из НЮ???????? Прохожий Повідомлень: 14395 З нами з: 05.06.13 Подякував: 939 раз. Подякували: 1461 раз. Профіль Додано: Пон 20 кві, 2026 19:54 Добре, що звернули увагу на текст пана Романа, колишнього одесита.

Особисто я дивуюсь його активності.

Наприклад, він разом ще з десятком українців викупив велику ділянку землі, розбив її на менші ділянки, створив щось типу кооперативу та вони на тих ділянках побудували своїми силами та ла свої гроші для своїх родин великі будинки «європейського стилю».

Реально круто: самі - для себе.

Реально круто: самі - для себе. На чужині. Востаннє редагувалось akurt в Пон 20 кві, 2026 21:32, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 12015 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4271 раз. Подякували: 1556 раз. Профіль Додано: Пон 20 кві, 2026 20:38 Прохожий написав:

вот когда продаст тогда математика и сложится

и "вишенка на торт")))

оказывается в Омерике работает "правило 100 аренд" , бинго!

где массовые кейсы "арендаторы оплатили полную стоимость дома за ВОСЕМЬ лет"?

ПРОДАВАТЬ можно хоть за 999к вот когда продаст тогда математика и сложится и "вишенка на торт"))) оказывается в Омерике работает "правило 100 аренд" , бинго! где массовые кейсы "арендаторы оплатили полную стоимость дома за ВОСЕМЬ лет"? где Коля из НЮ????????

Правильні зауваження. Приємно, що на Фінансовому форумі України - крім двох дописувачів з суттєвими психо-фінансовими травмами вище, є адекватні люди.



Питання ціни - важливе та важке питання.

Завжди є люди, які вважають, що ціна на товар є «неправильною».

Все розставить на свої місця простий попит та проста пропозиція.



То чому ж не вірити/не вважати, що він продасть за 290 000$?

Якщо звичайна/регулярна ціна в тій місцевості складає 265 000…310 000?

Які підстави, якщо з моменту первинної купівлі пройшло 3 шалені роки?

Ну а взагалі будемо слідкувати за каналом від пана Романа - розповість що та як.



Ну і уважно прочитайте текст від пана Романа вище: він не писав такого, як ви написали: «де массовые кейсы "арендаторы оплатили полную стоимость дома за ВОСЕМЬ лет"?

где Коля из НЮ????????»

Правильні зауваження. Приємно, що на Фінансовому форумі України - крім двох дописувачів з суттєвими психо-фінансовими травмами вище, є адекватні люди. Питання ціни - важливе та важке питання. Завжди є люди, які вважають, що ціна на товар є «неправильною». Все розставить на свої місця простий попит та проста пропозиція. То чому ж не вірити/не вважати, що він продасть за 290 000$? Якщо звичайна/регулярна ціна в тій місцевості складає 265 000…310 000? Які підстави, якщо з моменту первинної купівлі пройшло 3 шалені роки? Ну а взагалі будемо слідкувати за каналом від пана Романа - розповість що та як. Ну і уважно прочитайте текст від пана Романа вище: він не писав такого, як ви написали: «де массовые кейсы "арендаторы оплатили полную стоимость дома за ВОСЕМЬ лет"? где Коля из НЮ????????» Ви просто неуважно читали його текст. Там такого немає. Востаннє редагувалось akurt в Пон 20 кві, 2026 21:27, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 12015 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4271 раз. Подякували: 1556 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2026 20:42 Сибарит написав: Frant написав: Погані новини для любителів тікати з своєї країни під час війни:



"Три роки вʼязниці або штраф до 170 тисяч: в Україні посилять відповідальності за незаконний виїзд за кордон, — ЗМІ



Запровадять кримінальну відповідальність за незаконний виїзд та неповернення військовозобов’язаних з-за кордону в умовах воєнного стану." Погані новини для любителів тікати з своєї країни під час війни:"Три роки вʼязниці або штраф до 170 тисяч: в Україні посилять відповідальності за незаконний виїзд за кордон, — ЗМІЗапровадять кримінальну відповідальність за незаконний виїзд та неповернення військовозобов’язаних з-за кордону в умовах воєнного стану."

— Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят…

— Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят… — Передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить!

Це у сферичному світі в вакумі. Насправді наявніть кримінального провадження або судимості від України може серйозно зіпсувати плани в іншій країні, навіть якщо виконати покарання не вдасться. M-Audio Повідомлень: 3655 З нами з: 23.03.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 547 раз. Профіль Додано: Пон 20 кві, 2026 21:25 M-Audio написав:



"Три роки вʼязниці або штраф до 170 тисяч: в Україні посилять відповідальності за незаконний виїзд за кордон, — ЗМІ



Запровадять кримінальну відповідальність за незаконний виїзд та неповернення військовозобов’язаних з-за кордону в умовах воєнного стану." Погані новини для любителів тікати з своєї країни під час війни:"Три роки вʼязниці або штраф до 170 тисяч: в Україні посилять відповідальності за незаконний виїзд за кордон, — ЗМІЗапровадять кримінальну відповідальність за незаконний виїзд та неповернення військовозобов’язаних з-за кордону в умовах воєнного стану."

— Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят…

— Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят… — Передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить!

Це у сферичному світі в вакумі. Насправді наявніть кримінального провадження або судимості від України може серйозно зіпсувати плани в іншій країні, навіть якщо виконати покарання не вдасться.

Почекайте, кримінал це вже явна злочинність/вбивство/оборот наркотиками. Це явно не звичайний пересічний емігрант.



Почекайте, кримінал це вже явна злочинність/вбивство/оборот наркотиками. Це явно не звичайний пересічний емігрант. Звичайно, Україна може стати другою Білорусією/Росією і клепати замовні кримінальні справи проти власних громадян закордоном, але в Польщі для білорусів створили так звані "Сірі паспорти" - якось вони живуть з ними, тому на кожну діє є протидія. BIGor

(Кінець оригінального тексту)

Самая большая ошибка всех писятелей про США - брать за исходную точку 2019-2020 гг. и ранее. Всё. Мир изменился и прошлое уже не вернется



Самая большая ошибка всех писятелей про США - брать за исходную точку 2019-2020 гг. и ранее. Всё. Мир изменился и прошлое уже не вернется А о тех, кто свалил в 2022-м, два года пахал в серую, накопил 50 тыс на первый взнос - прочитать не получается (кроме одного сомнительного кейса)... LEXX

