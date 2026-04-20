Востаннє редагувалось akurt в Пон 20 кві, 2026 18:25, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Пан Роман Сидюк (Roman Sydіuk) - колишній мешканець Одеси. Переїхав з Одеси на прожиття в один із штатів США, який скоро стане столицею українців за кордоном - в США. Це штат Південна Кароліна. За природою дуже нагадує нашу Житомирщину: ліси, озера, річки. Ось шо він написав після того, як прочитав дописи на Фінансовому форумі України. Текст наведено мовою оригіналу без редагування та вставок. Все як є.
Покупать или не покупать дом в статусе TPS / U4U? Вокруг этой темы много страха, разговоров и даже хейта. Часто слышу: «Им пора домой» Но давайте уберём эмоции и посмотрим по фактам и цифрам. Сколько уходит на рент?
Южная Каролина сейчас: — Дом: $1800–2100/мес — Дуплекс: ~$1600/мес Берём базу: 👉 $1800 × 12 = $21,600 в год 👉 За 4 года = $86,400 (и это средний минимум) Эти деньги просто исчезают. Без возврата.
Мой реальный пример: Я в США не жил в ренте ни дня. 👉 5 лет назад купил дом за в общей сложности за $180K с чужой ипотекой 150к 👉 Сейчас продаю примерно за $290K Ипотека: — была ~150K — сейчас ~130K Что получилось по факту: ✔ Рост цены: +110K ✔ Долг уменьшился: –20K ✔ Капитал: около $130,000 Это не теория. Это реальность.
🔥 Главное За те же 4–5 лет: ❌ Кто-то отдал $80–100K в аренду ✅ Кто-то создал $100K+ капитала Разница — огромная.
Но да, есть риски — статус временный — политика может измениться — нет гарантий на 10 лет Но давай честно: 👉 ты уже здесь 2–4 года 👉 ты уже платишь деньги 💥 Суть не в том, останешься ты или нет
Суть в том: 👉 ты просто платишь или строишь актив Покупка дома в статусе TPS / U4U — это не про “навсегда”
Это про: ✔ контроль над деньгами ✔ стратегию ✔ возможность не выйти с нулём
Самая дорогая ошибка — прожить здесь несколько лет и просто всё отдать за аренду.
(Кінець оригінального тексту)
ПРОДАВАТЬ можно хоть за 999к вот когда продаст тогда математика и сложится
и "вишенка на торт"))) оказывается в Омерике работает "правило 100 аренд", бинго!
где массовые кейсы "арендаторы оплатили полную стоимость дома за ВОСЕМЬ лет"?
Добре, що звернули увагу на текст пана Романа, колишнього одесита. Особисто я дивуюсь його активності. Наприклад, він разом ще з десятком українців викупив велику ділянку землі, розбив її на менші ділянки, створив щось типу кооперативу та вони на тих ділянках побудували своїми силами та ла свої гроші для своїх родин великі будинки «європейського стилю». Реально круто: самі - для себе. На чужині.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 20 кві, 2026 21:32, всього редагувалось 1 раз.
где Коля из НЮ????????
Правильні зауваження. Приємно, що на Фінансовому форумі України - крім двох дописувачів з суттєвими психо-фінансовими травмами вище, є адекватні люди.
Питання ціни - важливе та важке питання. Завжди є люди, які вважають, що ціна на товар є «неправильною». Все розставить на свої місця простий попит та проста пропозиція.
То чому ж не вірити/не вважати, що він продасть за 290 000$? Якщо звичайна/регулярна ціна в тій місцевості складає 265 000…310 000? Які підстави, якщо з моменту первинної купівлі пройшло 3 шалені роки? Ну а взагалі будемо слідкувати за каналом від пана Романа - розповість що та як.
Ну і уважно прочитайте текст від пана Романа вище: він не писав такого, як ви написали: «де массовые кейсы "арендаторы оплатили полную стоимость дома за ВОСЕМЬ лет"? где Коля из НЮ????????» Ви просто неуважно читали його текст. Там такого немає.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 20 кві, 2026 21:27, всього редагувалось 2 разів.
Frant написав:Погані новини для любителів тікати з своєї країни під час війни:
"Три роки вʼязниці або штраф до 170 тисяч: в Україні посилять відповідальності за незаконний виїзд за кордон, — ЗМІ
Запровадять кримінальну відповідальність за незаконний виїзд та неповернення військовозобов’язаних з-за кордону в умовах воєнного стану."
— Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят… — Передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить!
Це у сферичному світі в вакумі. Насправді наявніть кримінального провадження або судимості від України може серйозно зіпсувати плани в іншій країні, навіть якщо виконати покарання не вдасться.
Почекайте, кримінал це вже явна злочинність/вбивство/оборот наркотиками. Це явно не звичайний пересічний емігрант.
Звичайно, Україна може стати другою Білорусією/Росією і клепати замовні кримінальні справи проти власних громадян закордоном, але в Польщі для білорусів створили так звані "Сірі паспорти" - якось вони живуть з ними, тому на кожну діє є протидія.
где Коля из НЮ????????
Самая большая ошибка всех писятелей про США - брать за исходную точку 2019-2020 гг. и ранее. Всё. Мир изменился и прошлое уже не вернется
А о тех, кто свалил в 2022-м, два года пахал в серую, накопил 50 тыс на первый взнос - прочитать не получается (кроме одного сомнительного кейса)...