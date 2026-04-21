#<1 ... 3261326232633264 Додано: Пон 20 кві, 2026 22:02 Re: Еміграція, заробітчанство Но реально стройка дорожает как и рабочие(!!! не кнопочконажимательные) руки и поэтому метр в не депрессивном регионе растёт.

Растёт ли в этом регионе гипсокаркасник на отшибе - вопрос.

Но в депрессивном и кирпичный(металлосайдинговый или как он там) новострой не растёт. Нет базы пр убывании населения и сокращении рабочих мест.

Хлам под капремонт падает. барабашов

Додано: Пон 20 кві, 2026 22:35 Слово експертам барабашов написав: Но реально стройка дорожает как и рабочие(!!! не кнопочконажимательные) руки и поэтому метр в не депрессивном регионе растёт.

Hotab
Додано: Вів 21 кві, 2026 06:03 Хомякоид написав: rjkz написав:

Не, ну если бакс начнет обесцениваться, то и мортгидж будет обесцениваться.

Не в этом дело.

Тут надо смотреть не с чисто математической точки зрения.

Что будет происходить в стране и не станет-ли эта недвига просто ненужной.

Сколько на обвальной ветке молилось на ппцовый ппц.

Ну вот он пришел.

Дождались?

И шо? пачками квартиры скупают?

Сейчас времена такие, что в принципе лучше не обзаводиться своей недвигой.

В Украине этого пока нет, но в США есть механизмы, позволяющие эффективно работать свободным деньгам и это позволяет быть мобильным.

Если в Украине можно либо бетон накупить либо баксы под матрас и это как-то будет тормозить инфляцию, то в США более развитая финансовая система.

И недвигу стоит рассматривать только как одну из инвестиционных позиций, но не самую лучшую.

С точки зрения "Ну пусть это тоже будет".

Скажем так, на лонг терм имеет смысл зайти в какой-то удачный момент (на мой взгляд, такой был в начале ковида) именно в мортгидж. В начале ковида еще были низкие цены и появились низкие ставки. Потом цены выросли и низкие ставки уже не имели такого смысла, а потом и ставки поднялись и цены пошли вниз за исключением ограниченного количества локаций.

И тут смысл именно в мортгидже, как плече, которое даст при низком % относительно высокий уровень прироста эквити.

В случае покупки без мортгиджа, стокмаркет однозначно более прибылен.

Вопрос о синдроме гнездования в США так не стоит как в Украине.

После заключения лиза, вспоминаешь о лендлорде только если что-то надо починить и раз в месяц когда платишь онлайн, что можно поставить на автомат и даже это не будет напрягать. Если платишь вовремя (да хоть и не вовремя, но платишь), то вопроса о твоем выселении помимо твоего решения не стоит в принципе.

Долар то обесцениться.

А если такой вариант, работи тупо нет никакой как в 30-е годи ?

Ни за 50 тис. в год, ни за минималку.

У вас кредит которій обесценился в два раза а то и в три а денег нет вообще. Есть только работа за похлебку на государственніх проєктах.



И тут на поверность выходит американская реальность.

Что делать с квартирами/домами, упавшими в 10 раз?

Работы, как сказано в задачнике, нет никакой, но есть мейнтаненс, есть налог на недвижимость.

Если ж)па будет в течении короткого промежутка времени, то и цены на недвигу сильно не упадут. Они довольно инертны.

А если это будет долгий и устойчивый тренд, как во времена Великой депрессии, то нафиг та недвига нужна?

Она будет тянуть налоги и мейнтаненс, в случае неуплаты которых будет конфискована, но не будет приносить дохода.

Сдавать кому? Те, у кого будет на что купить, тогда купят.

Те, у кого не на что - не смогут даже арендовать.

Те кто уже арендует, в большинстве своем, при таком сценарии, будут жить не платя аренду и выселить их можно будет только через суд, а так как суды будут завалены миллионами таких дел, то они там будут жить долгие годы.

И еще такой момент. Лендлорд, подавая в суд, фиксирует сумму задолженности.

Например, человек не платил 3 месяца 2 куе в месяц. Это 6 куе. Лендлорд подает в суд. Суд происходит на сейчас к примеру во Флориде в течении 3 месяцев, а в НЙ примерно через год. И суд постановляет уплатить задолженность на момент обращения в суд, а если нет возможности ее оплатить, то выселить и дальше взымать эту задолженность со всего до чего можно дотянуться. А если нифига нет, то с чего это взять? Никакой платы за прожитое с момента подачи в суд начисляться не будет.

А если суды будут завалены, то, условно, подает через 3 месяца, а рассмотрение через 3-5-10 лет. То НИКТО не будет платить аренду, потому что пока суд дойдет до этого, он проживет на многократно превышающую сумму и потом или заплатит или съедет.

Арендатор в США в более выигрышной позиции нежели лендлорд или собственник.

И еше.

Почему дендрофекальные дома в США стоят намного дороже, чем кирпичные добротные дома в Украине?

Потому что в США есть возможность зарабатывать.

А тут ситуация при которой этого не будет на протяжении многих лет.И это потянет за собой цепочку изменений, которая превратит жизнь в США в не такое уж и приятное занятие.

И тогда у многих возникнет желание жить в какой-то другой локации.

И зачем тогда недвига в США?

Опять приходим к тому, что во время пппцового ппца недвига да упадет, только она уже и не нужна.

СОвсем другой аспект, что в случае резкого ослабления мировой валюты, золото сохранить свою ценность и даст возможность нормально жить и в этих условиях.

Если не с доходами, то хоть с необесценивавшимися сбережениями.

Это уже другой аспект.

Но тут наступает такой еще момент - я слышал, что когда-то был принят закон, запрещающий иметь золото в качестве именно драгметалла. Сейчас таких ограничений нет. Есть некоторые формы отчетности, которые необходимо предоставлять в налоговую если сумма ценностей превышает 10 куе.

Но не факт, что какие-то ограничения снова введуться.

А жить с физическим золотом на руках как-то стремновато в условиях, когда у остальных ППЦ.

Так может окажется что жить лучше в какой-то другой локации, но тут возникает вопрос - а как путешествовать с золотыми слитками. Может статься ситуация финальной сцены фильма Золотой теленок.

В опчем, вопрос выбора формы хранения сбережений столь-же актуален как и выбор места под Солнцем на случай ППЦа. В обычных условиях это один расклад, в ином случае - другой.

rjkz
Додано: Вів 21 кві, 2026 06:05 Faceless написав: rjkz написав: Что будет происходить в стране и не станет-ли эта недвига просто ненужной.

Сколько на обвальной ветке молилось на ппцовый ппц.

Ну вот он пришел.

Дождались?

Сколько на обвальной ветке молилось на ппцовый ппц.

Ну вот он пришел.

Дождались?



Так ціни все одно вище, ніж до повномасштабного:) Так ціни все одно вище, ніж до повномасштабного:)



Сколько участников ветки обвалистов, призывавших тотальный ппц купили квартиры? Сколько участников ветки обвалистов, призывавших тотальный ппц купили квартиры? rjkz

rjkz
Додано: Вів 21 кві, 2026 06:06 Faceless написав: Хомякоид написав: И тут человек котрій накопил немножко золота

... на орендованій хаті - знахідка для крадіїв і шахраїв ... на орендованій хаті - знахідка для крадіїв і шахраїв



В США не имеет значения - в своей или арендной.

Физические драгметаллы имеет смысл хранить только в банковской ячейке.

Вопрос или будет к ней доступ. В США не имеет значения - в своей или арендной.Физические драгметаллы имеет смысл хранить только в банковской ячейке.Вопрос или будет к ней доступ. rjkz

rjkz
Додано: Вів 21 кві, 2026 06:42 rjkz написав: Faceless написав: Хомякоид написав: И тут человек котрій накопил немножко золота

закопать в частном доме в подвале ? Хомякоид
Додано: Вів 21 кві, 2026 07:01 Хомякоид написав: BIGor написав: Хомякоид написав: Долар то обесцениться.

А если такой вариант, работи тупо нет никакой как в 30-е годи ?

Ни за 50 тис. в год, ни за минималку.

У вас кредит которій обесценился в два раза а то и в три а денег нет вообще. Есть только работа за похлебку на государственніх проєктах.



Це так не працює, впадуть квартири - впадеуть і стоки і золото. Тим паче, золото вже зараз на історичних хаях - і щось не видно, щоб його масово скидували щоби прикупити нерухомість. При будь-якому шухері побіжать всі. Це так не працює, впадуть квартири - впадеуть і стоки і золото. Тим паче, золото вже зараз на історичних хаях - і щось не видно, щоб його масово скидували щоби прикупити нерухомість. При будь-якому шухері побіжать всі.



При найжорстокіших кризах є люди які володіють ліквідними грошима та підбирають найкращу нерухомість.

В Вінниці середини 90х була реальна криза. Заводи масово закрились, народ ще не їздив як сьогодні на заробітки. Ще до того виїджали по єврейських лініях багато людей і вивалювалась купа нерухомості на продаж.

Можна було купити трикімнатну чешку за 6 тис.дол.

І знаходились люди які купували квартири і діставали долар який тоді був потрібний всім.

В середине 90-х и в Киеве были такие цены.

Самые дешевые квартиры в районе 4 куе можно было купить.

Но не все меряется квартирами.

rjkz
Додано: Вів 21 кві, 2026 07:10 rjkz написав:

Які інструменти інвестування европейському понаєху без права подачі голосу (максимум ВНЖ) можна розглянути , якщо не нерухомість?

Залазити в крипту? Щось мені здається там стільки рифів..

Які інструменти інвестування европейському понаєху без права подачі голосу (максимум ВНЖ) можна розглянути , якщо не нерухомість?Залазити в крипту? Щось мені здається там стільки рифів..Я трохи погрався з Бінанс , вивід 10-15к USDT мій Аліор (Польща) ще стерпів. Але збудився на значні скромніший переказ від приятеля . І перевіряти далі мені якось не хочеться. Надто важливий для мене європейський евровий рахунок.. Hotab
Додано: Вів 21 кві, 2026 07:23 rjkz написав: Почему дендрофекальные дома в США стоят намного дороже, чем кирпичные добротные дома в Украине?

Потому что в США есть возможность зарабатывать.

А тут ситуация при которой этого не будет на протяжении многих лет.И это потянет за собой цепочку изменений, которая превратит жизнь в США в не такое уж и приятное занятие.

Миколай, повертайтесь в Україну! Роботу вам знайдемо, з відстрочкою. Сантехніком, електриком чи газовщиком. Взнаєте, що таке в мороз -20 градусів без електроенергії працювати на вулиці або в неопалюваному цеху, капіталити бронетехніку. Ви артилерист за воєнною спеціальністю? Підшукаємо вам хорошу артбригаду.



Миколай, повертайтесь в Україну! Роботу вам знайдемо, з відстрочкою. Сантехніком, електриком чи газовщиком. Взнаєте, що таке в мороз -20 градусів без електроенергії працювати на вулиці або в неопалюваному цеху, капіталити бронетехніку. Ви артилерист за воєнною спеціальністю? Підшукаємо вам хорошу артбригаду.

Миколай! Хтось же повинен воювати за ваші 4 квартири в Києві! Чи вони вам не потрібні, і ви не проти конфіскації майна бігунців-ухилянтів? Frant

