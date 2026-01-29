Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 22:05

  flyman написав:нафта ПА100 і танкери пливуть заправлятись на Аляску/Техас

хитрий план-многоходовочка? :mrgreen:
Трамп звісно не дурачок, але з Іраном мабуть лоханувся.
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 22:13

Game theory

  killer_of_liars написав:
  flyman написав:нафта ПА100 і танкери пливуть заправлятись на Аляску/Техас

хитрий план-многоходовочка? :mrgreen:
Трамп звісно не дурачок, але з Іраном мабуть лоханувся.

win-win?
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 22:31

  flyman написав:[
нафта ПА100

Це на тому графіку де росте, чи там де падає?
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 05:47

  Letusrock написав:
Вибачте, що не дуже оптимістичний пост…[/i]
Депутат Мазурашу

У грудні 2020 року підтримав ініціативу проросійського нардепа Бужанського, який запропонував скасувати штрафи за відмову працівників у сфері обслуговування обслуговувати клієнта українською мовою в Україні.[27][28][29]
...
2022 року виступив проти вступу України в НАТО[31].

У березні 2023 року Мазурашу ініціював збір підписів депутатів, щоб скасувати базову норму закону про мову, яка гарантує кожному громадянину надання послуг українською мовою в Україні.[32]

Мазурашу — лідер серед народних депутатів за кількістю зареєстрованих законопроєктів, переважна більшість з яких навіть не виноситься на голосування. Зокрема пропонував саджати у тюрму на 7 років за фейкові профілі у соцмережах, штрафувати за пропаганду гомосексуальності у соцмережах та продавати спиртні напої та тютюн виключно в спеціалізованих магазинах[33].[34]

У травні 2022 став співавтором скандального законопроєкту № 7351[35], що мав надавати право вбивати командирами (начальниками) військовослужбовців за невиконання наказів у бойовій обстановці без будь-яких доведених обставин


Щоб Letusrock та не притягнув якесь лайно ... )
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 07:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Дивно, нам більше року розповідали "які чудови умови від Трампа, Україні потрібно погоджуватись для припинення війни"
Зараз, чомусь, вже не чутно "які чудові умови від Трампа, Ірану потрібно погоджуватись для припинення війни"

тому що в України нема карт, а в Ірана є (протока, нафтогазова інфраструктура сусідів і стопіццот тисяч ракет та дронів)
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 07:30

Солодкого вам)

Може хоч 50% там правди (я про висновки .. бо факти наче підтверджені)

Сили оборони України реалізували безпрецедентну за масштабом та наслідками операцію з ліквідації залишків Чорноморського флоту РФ та знищення стратегічного ешелону російської протиповітряної оборони. Аналіз верифікованих даних вказує на системний і незворотний колапс оборонних спроможностей окупаційного контингенту.

Фактаж наступний: за дві доби, в ніч на 18 та 19 квітня, у Севастопольській бухті було вражено одразу п'ять російських військових кораблів. Операції реалізовані спецпідрозділами СБУ та ГУР з використанням важких повітряних FPV-дронів з бойовою частиною у 100 кілограмів, що за руйнівним потенціалом дорівнює авіаційній бомбі. Це задокументований доказ повної технічної неспроможності російської ППО захистити найбільш пріоритетну акваторію.

У ніч на 19 квітня спецпідрозділ ГУР вразив два великі десантні кораблі загальною вартістю 150 мільйонів доларів. За добу до цього, в ніч на 18 квітня, спецпризначенці СБУ вивели з ладу ще три судна. Розслідувальна група «Кіберборошно» верифікувала ураження ВДК «Костянтин Ольшанський» та «Микола Фільченков» (наліт 19 квітня), а також ВДК «Ямал», «Азов» і розвідувального корабля «Славутич» (наліт 18 квітня). Сумарна вартість лише чотирьох знищених ВДК значно перевищує 300 мільйонів доларів. Технічні характеристики цих кораблів підтверджують їхнє критичне логістичне значення: «Ямал» міг перевозити до 500 тонн вантажу, «Фільченков» - до 1000 тонн, включаючи десятки одиниць бронетехніки (БТР, БМП, танки) та великі десантні контингенти. Ворог сховав ці кораблі в бухті, сподіваючись на фізичний захист від морських безекіпажних катерів, але отримав удар з повітря виключно по критичних вузлах, виведення з ладу яких означає перманентне знищення всього корабля. Росія більше ніколи не побудує подібні судна в умовах санкцій і гарантовано не заведе їх у Чорне море. Функція російського флоту як інструменту проєкції сили зведена до нуля.

Паралельно з ліквідацією флоту відбувається планомірне винищення російської ППО, що є прямою першопричиною успіху глибоких ударів по Криму та Новоросійську. Разом із двома ВДК 19 квітня ГУР знищило радіолокаційну станцію «Подльот» вартістю 5 мільйонів доларів, пряма задача якої полягала у виявленні малопомітних низьколітаючих цілей. Проте найважливішим індикатором агонії російської оборони є ліквідація Силами безпілотних систем (СБС) двох абсолютно унікальних комплексів: РЛС 50Н6А зі складу новітнього ЗРК С-350 «Витязь» на Донеччині, у районі Новоолександрівки, та екзотичного корабельного ЗРК «Тор-М2КМ» поблизу Мелітополя на Запоріжжі.

Поява цих систем на лінії бойового зіткнення - це задокументований факт критичного дефіциту засобів ППО в армії РФ, що межує з відчаєм. ЗРК С-350 розроблявся протягом 20 років спеціально для закриття «сліпих зон» між стратегічними С-300/С-400 та комплексами ближнього радіуса дії. РЛС 50Н6А з активною фазованою антенною решіткою - це єдині «очі» системи, здатні супроводжувати десятки цілей та наводити ракети. Без цієї РЛС весь комплекс стає сліпим шматком металу. Її перекидання на Донеччину пояснюється спробою росіян заткнути дірки в обороні ключового напрямку свого наступу, який системно виноситься українськими далекобійними ударами. Те саме стосується й автоматичного бойового модуля корабельного «Тор-М2КМ» вартістю 60 мільйонів доларів. Комплекс, який технічно не оптимізований для роботи на суші, окупанти притягнули в Запорізьку область через тотальну нестачу стандартних систем. Лише за половину квітня Сили оборони вибили п'ять систем «Тор» (загалом 18 елементів за даними СБС), у березні було ліквідовано 41 систему ППО, а за попередні три місяці - 54. Крім того, верифіковано знищення 27 комплексів «Панцир», при понад 50 непідтверджених епізодах. Російська ешелонована ППО де-факто припинила своє існування як цілісна дієздатна структура.

Каскадне обвалення російської оборони підкріплюється регулярними результативними ударами по їхньому військово-промисловому комплексу та логістиці на території РФ. Повторне ураження нафтопереробного заводу в Туапсе та масований удар ракетами «Нептун» по заводу «Атлант», де виробляються компоненти для стратегічних дронів «Оріон» та БПЛА «Молнія» (чотири прямих влучання: одна будівля знищена повністю, три пошкоджені), демонструє абсолютну домінацію української розвідки. Україна має безперебійний доступ до даних західних супутників, систем ДРЛО та здійснює цілодобову тактичну безпілотну розвідку над кожним квадратним кілометром фронту. Натомість Росія тотально осліплена: у неї відсутні ДРЛО, критично бракує супутників, а заводи з виробництва розвідувальних БПЛА методично випалюються ракетами.

Російська Федерація остаточно втратила здатність захищати власні військові та інфраструктурні активи. Системне виснаження ППО через примусове використання нецільових, дорогих та унікальних систем на кшталт С-350 та корабельних модифікацій «Тор» призводить до стрімкого оголення тилової логістики та передових позицій. Росія математично позбавлена можливості адекватно реагувати та компенсувати втрати. Кожен знищений радар чи пускова установка множить площу «відкритого неба» над позиціями РФ. Збройні сили України перевели окупаційний контингент у статус полігону для відпрацювання засобів ураження. Севастопольська бухта вже функціонує виключно як могильник для російського металобрухту. У найближчій перспективі повна відсутність протиповітряного покриття дозволить українським ударним безпілотним та ракетним системам безперешкодно та методично стерти в нуль усі залишки російської нафтопереробної галузі, логістичних вузлів та аеродромної мережі, що гарантовано призведе до повного паралічу та логістичного колапсу угруповання ворога.
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 07:43

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:я тоді емігрував би

тобто водій тролейбуса що хоче емігрувати - це клятий ухилянт, зрадник а ти "ета другое" ?))
Хто ж тоді у Львові буде чинити шалений спротив обвішавшись гранатами, якщо ти емігруєш?
Лицемірство 9000 левела

Ну то так, а ось коли ти пишеш "як гарно в окупації - жити можно, випускають", але сам жити в окупації не хочеш "якщо підійдуть до хребта, то всі втечуть за кордон", то це не лицемірство ? ))

Звісно такий брехун як ти не зможе найти цитату де я писав "гарно жити", а слово "випускають" означає якраз бажання там не жити.
А лицемірство це якраз ваш з Шаманом потужний спротив на форумі, а потім як реальність дожене то замість партизанщини - "емігрую"
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 07:50

Letusrock

реальність дожене


Давно твої страхи стали зватись «реальністю»?
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 07:52

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:тобто водій тролейбуса що хоче емігрувати - це клятий ухилянт, зрадник а ти "ета другое" ?))
Хто ж тоді у Львові буде чинити шалений спротив обвішавшись гранатами, якщо ти емігруєш?
Лицемірство 9000 левела

Ну то так, а ось коли ти пишеш "як гарно в окупації - жити можно, випускають", але сам жити в окупації не хочеш "якщо підійдуть до хребта, то всі втечуть за кордон", то це не лицемірство ? ))

Звісно такий брехун як ти не зможе найти цитату де я писав "гарно жити", а слово "випускають" означає якраз бажання там не жити.
А лицемірство це якраз ваш з Шаманом потужний спротив на форумі, а потім як реальність дожене то замість партизанщини - "емігрую"

це не реальність, це твої нездійснені фантазії... ти то звісно не емігруєш - першим побіжиш в колаборанти, й список звісно з собою прихопиш :lol:

дідусь працював на нацистів, цей мріє на рашистів попрацювати - тяга до рабства схоже має генетичні корені, тяги до волі немає зовсім 8)
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 07:53

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Дивно, нам більше року розповідали "які чудови умови від Трампа, Україні потрібно погоджуватись для припинення війни"
Зараз, чомусь, вже не чутно "які чудові умови від Трампа, Ірану потрібно погоджуватись для припинення війни"

тому що в України нема карт, а в Ірана є (протока, нафтогазова інфраструктура сусідів і стопіццот тисяч ракет та дронів)

пожежі на Балтиці та на Чорному морі, це звісно не карти - це лише розминка. але ми на відміну від Ірану наносимо шкоду своєму ворогові, а не стороннім країнам, бо з США вони нічого зробити не можуть...

й раптом виявилося, що в блокаду можна грати вдвох, й Іран вже готовий розблокувати, а США - поки ні...
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 5177
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 6926
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 276532
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

