LEXX написав:Прохожий написав:akurt написав:Пан Роман Сидюк (Roman Sydіuk) - колишній мешканець Одеси.
Переїхав з Одеси на прожиття в один із штатів США, який скоро стане столицею українців за кордоном - в США.
Це штат Південна Кароліна.
За природою дуже нагадує нашу Житомирщину: ліси, озера, річки.
Ось шо він написав після того, як прочитав дописи на Фінансовому форумі України.
Текст наведено мовою оригіналу без редагування та вставок. Все як є.
Покупать или не покупать дом в статусе TPS / U4U?
Вокруг этой темы много страха, разговоров и даже хейта.
Часто слышу:
«Им пора домой»
Но давайте уберём эмоции и посмотрим по фактам и цифрам.
Сколько уходит на рент?
Южная Каролина сейчас:
— Дом: $1800–2100/мес
— Дуплекс: ~$1600/мес
Берём базу:
👉 $1800 × 12 = $21,600 в год
👉 За 4 года = $86,400 (и это средний минимум)
Эти деньги просто исчезают. Без возврата.
Мой реальный пример:
Я в США не жил в ренте ни дня.
👉 5 лет назад купил дом за в общей сложности за $180K с чужой ипотекой 150к
👉 Сейчас продаю примерно за $290K
Ипотека:
— была ~150K
— сейчас ~130K
Что получилось по факту:
✔ Рост цены: +110K
✔ Долг уменьшился: –20K
✔ Капитал: около $130,000
Это не теория. Это реальность.
🔥 Главное
За те же 4–5 лет:
❌ Кто-то отдал $80–100K в аренду
✅ Кто-то создал $100K+ капитала
Разница — огромная.
Но да, есть риски
— статус временный
— политика может измениться
— нет гарантий на 10 лет
Но давай честно:
👉 ты уже здесь 2–4 года
👉 ты уже платишь деньги
💥 Суть не в том, останешься ты или нет
Суть в том:
👉 ты просто платишь или строишь актив
Покупка дома в статусе TPS / U4U —
это не про “навсегда”
Это про:
✔ контроль над деньгами
✔ стратегию
✔ возможность не выйти с нулём
Самая дорогая ошибка —
прожить здесь несколько лет и просто всё отдать за аренду.
(Кінець оригінального тексту)
ПРОДАВАТЬ можно хоть за 999к
вот когда продаст тогда математика и сложится
и "вишенка на торт")))
оказывается в Омерике работает "правило 100 аренд", бинго!
где массовые кейсы "арендаторы оплатили полную стоимость дома за ВОСЕМЬ лет"?
где Коля из НЮ????????
Самая большая ошибка всех писятелей про США - брать за исходную точку 2019-2020 гг. и ранее. Всё. Мир изменился и прошлое уже не вернется
А о тех, кто свалил в 2022-м, два года пахал в серую, накопил 50 тыс на первый взнос - прочитать не получается (кроме одного сомнительного кейса)...
Мир действительно изменился.
Нет фетиша у более молодого поколения покупать недвигу.
Старики постепенно уходят и уносят с собой свое мировоззрение.
К тому-же если еще лет 15 назад иметь брокерский счет и делать на нем операции можено было только через лицензированного брокера, то сейчас это может делать (и делает) любая домохозяйка со своего смартфона, покупая продавая акции за секуды.
Накопить 50 куе в США новоприбывшему эмигранту (ньюкамеру) несложно.
Для этого надо иметь 2 вещи.
1. Достаточный доход.
2. Быть дисциплинорованным с расходами.
Если в п2 вести себя как некоторые тут пропагандируют, то этого можно никогда не достичь.
Есть и более продвинутые сценарии.
1. Достаточный доход.
2. Умеренные расходы.
3. разница между доходом и расходами инвестируется.
4. Сочетание доходов от работы и инвестиций акселерирует рост капитала.