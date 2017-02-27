budivelnik написав: Те що Держава ДІЛИТЬ (тобто створює умови по вашому) - вона ЗАБРАЛА у ПІДПРИЄМЦЯ.

Судова система, силова система, влк і так далі - всюди суспільство невдоволене РЕЗУЛЬТАТАМИ державної діяльності.

Ви чомусь не розумієте. Ось є фермер, і він сам один із сім'єю умовно може обробляти не більше 1 га поля. Так мало тому що йому треба не тільки посіяти-виростити-пожати, але ще й поставити навколо паркан, і ночами з сім'єю виловлювати тих, кого паркан не зупиняє. Бо інакше урожай зберуть без нього. Спостерігати за більшою площею він не в силах, та й обробляти теж, бо не має нормального відпочинку. Про якийсь трактор він взагалі подумати не може, бо чітко знає, що як тільки в нього таке з'явиться, до нього завітають вже добре озброєні люди, яких він вже зупинити не зможе, як би не пильнував. І тут виникає держава і каже: ти можеш не ставити паркан і спати ночами, а в разі крадіжки ми знайдемо крадія і покараємо. Крадії це вже теж знають, тому красти майже не будуть. І трактор твій теж ніхто не забере, бо ми також знайдемо, повернемо і покараємо. І цей фермер вже може обробити не один, а 50 га. Так, напружуватись, ймовірно, доведеться більше і інакше, але це стало можливо. То чи можна вважати, що частина цього додатково створеного з'явилась дякуючи державі, і вона правомірно може отримати якусь частку? Так, якісь кошти витрачені на забезпечення того самого механізму, завдяки якому можна тепер знайти і покарати крадіїв, але ця сума в перерахунку на долю цього фермера може бути навіть менше, ніж найняти охоронця на поле в один га.Так, суспільство може бути невдоволеним, особливо якщо є приклади, де держава краще виконує свої обов'язки. Але якщо подивитись туди, де держава взагалі обов'язки не виконує, то може всеж-таки краще така держава, ніж ніякої? Це не привід щоб не бути невдоволеним, а просто факт.