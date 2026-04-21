Bingo! Гадаю всім дуже сподобався диспут навколо оприлюдненого мною допису нашого українця пана Романа. Колишнього одесита.
Я деякі цікаві цитати диспуту - від різних людей - навіть виписав. Багато чого сподобалося - навіть звинувачення на адресу того пана Романа в «прелюбодіяніі», тобто в такій сфери буття, як рієлтор. Дійсно збоченець: купив собі хату 5 років тому, прожив 4 роки - зробив в ній свою четверту дитину - побудував за рік собі нову СВОЮ та за свої гроші - та продає! Нелюд! Збоченець! У вогонь його!
Тобто новинкою березня була знаменита тепер фраза: «Он - идиот!» (рос., це про людину, яка за свої гроші купила для себе власний будинок/квартиру). А новинкою квітня буде фраза типу: «Всі рієлтори - гімно, які не заслуговують на право жити!» (цитата не буквальна, а смислова). Хтось колись писав, що 80% читачів та дописувачів цього форуму є рієлторами. Я вас, панове, поздоровляю!
M-Audio написав:Насправді наявніть кримінального провадження або судимості від України може серйозно зіпсувати плани в іншій країні, навіть якщо виконати покарання не вдасться.
Почекайте, кримінал це вже явна злочинність/вбивство/оборот наркотиками. Це явно не звичайний пересічний емігрант.
Так там вище з цього ж починалось -- кримінальна відповідальність за виїзд/неповернення. А в тій країні кажуть -- для візи/ВНЖ/ПМЖ надайте довідку про відсутність судимості з країни вашого громадянства. А тут упс, виявляється, що заведено справу і довідку не дають. І треба або якось владнати ту справу, або щось робити в напряму того сірого паспорту. І те, і інше - довго і дорого. А тимчасовий захист закінчується....
Та є, взагалі-то, навіть більш актуальний приклад. Більш актуальний тому, що люди стикаються вже зараз, за чинного законодавства, а не уявного запропонованого. Хто вже довго живе за кордоном на постійному місці проживання, але громадянство мають українське, потребують українського паспорту для цього. А щоб отримати новий паспорт, потрібен військово-обліковий документ. Паперового, звісно, ні в кого немає, а для електронного потрібна авторізація, BankID, український номер телефону тощо. В деяких нічого цього немає. Що робити незрозуміло. Спілкуюся з одним луганчанином, що виїхав між 2014 та 2022 роками, не пам'ятаю точніше. Паспорт в нього є, і він навіть Резерв+ поставив. І згідно цього резерв+ він у розшуку, бо щось там не повідомив чи не надав. Також каже, що ставив там місце проживання за кордоном, але, як видно, не допомогло. Дадуть йому новий паспорт, коли знадобиться? Може й так, але впевненості немає. Збирається писати листа і запитувати, яким чином його інформували про розшук чи адмінсправу.
Наскільки я знаю зараз для оформлення документів за кордоном не потрібен резерв.
Чоловік, який виїхав до Польщі й не з’явився за повісткою, програв суд щодо зняття з розшуку – що стало причиною https://sud.ua/uk/news/sudebnaya-prakti ... -prichinoy Позивач повідомив, що ще до повномасштабного вторгнення РФ виїхав на постійне місце проживання за кордон (Польща)... Суд наголосив, що чинне законодавство зобов’язало позивача з’являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк та місце, зазначені в повістці для уточнення своїх персональних даних.
Для чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, діють додаткові вимоги під час оформлення закордонного паспорта. Разом із пакетом документів необхідно подати електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+». https://news.finance.ua/ua/rezerv-stav- ... a-kordonom
Наскільки я знаю зараз для оформлення документів за кордоном не потрібен резерв.
Періодично чую досить протилежні твердження з цього питання, і хто правий не знаю. Але ще ніхто не казав, що зовсім не треба нічого "військового". Дехто каже, що підприємство Документ, що видає паспорти за кордоном, само оновлює дані, після чого може видати паспорт. Думаю, що це найближче до істини, бо в цьому разі "Резерв" дійсно не потрібен, але все одно чув про проблеми в тих, хто давно за кордоном, і в кого взагалі немає облікового запису. Тоді Документ не має чого оновлювати, і відправляє в "найближчій ТЦК" для належного внесення даних. Але до консульства потрапити без Резерв+ начебто не можна, хоча із розшуком поки що пускають, головне щоб він був. Щось здається, що таке недовго протримається. А якщо і дійсно там кримінальне провадження намалюється, то вже точно обхідні маневри не спрацюють.
В Испании просят справку о несудимости за последние 2-5 лет (в зависимости для чего она нужна). Тоесть например если я завтра пойду подаваться на номада (тип ВНЖ), мне будет достаточно взять эту справку в самой Испании, так как последние 2 года я тут и жил.
Думаю так же и в других странах, есть какой-то период Х лет, и если ты эти года уже прожил в новой стране, то тебе достаточно взять эту справку в местной полиции, а не выпрашивать у Украины.
П.С. Паспорт конечно да, уже сложнее. В новой стране его так просто не получишь, а продлить старый может быть проблемой.
Так пишуть що для Документ не потрібен резерв.
Я останій раз там був на початку 2024. Оформлював закордоний паспорт в Кeльні. О 6 ранку вже був 100 в черзі. Тоді достатньо було старого паспорту. Потім треба був резерв, зараз знов тільки паспорт.
Департамент консульської служби МЗС України. Сьогодні: Відповідаємо на поширені питання, пов’язані з оформленням закордонного паспорта в посольстві чи консульстві України за кордоном: ❓Як записатися на прийом? Документи для оформлення закордонного паспорта приймаються за попереднім записом через форму онлайн-реєстрації (https://id.e-consul.gov.ua/). ❓Хто може оформити закордонний паспорт? Будь-який громадянин України, незалежно від мети поїздки за кордон. ❓На який період видається паспорт? - дітям до 16 років - на 4 роки - особам від 16 років - на 10 років ❓Чи однакові документи потрібні всім? Ні, список документів може відрізнятися залежно від віку заявників та підстав оформлення паспорта. Якщо попередній паспорт був втрачений/викрадений, або змінилося прізвище власника паспорта, знадобляться також додаткові документи. Детальний перелік необхідних документів є на офіційних сайтах посольств і консульств. ‼️ Особливість воєнного часу: При оформленні паспорта дитині до 14 років не потрібен нотаріально засвідчений дозвіл другого з батьків. ❓Що потрібно чоловікам 18-60 років? Чоловіки призовного віку від 18 до 60 років повинні надати військово-обліковий документ в електронному вигляді.