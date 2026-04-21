Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 22:22

незворотність у часі

  M-Audio написав:
  Hotab написав:M-Audio

постановка на облік передбачає якісь визначені законодавством процедури,


Так а вони , ці процедури, не проведені чому? Тобто умовний Флайман насправді не розказував тут всім на форумі «ви мене другий раз не прокрутите, не спіймаєте», а благочинно прийшов в ТЦК і каже «ви там тойво, не просто «запишіть» мене на облік, а «поставте» як положено.

Наскільки я зрозумів, такої процедури для виключених з обліку просто не їснує. Тобто в ідеальному світі якщо я виключений, и прийшов з вимогою поставити мене на облік як військовозобов'язаного, мені повинні відмовити. Я не про можливість піти добровольцем, контрактником, чи ще якось, це про дотримання процедур.

незворотність у часі
https://www.facebook.com/watch/?v=3467023096771078
flyman
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 22:27

  flyman написав:
  M-Audio написав:
  Hotab написав:[b]


Так а вони , ці процедури, не проведені чому? Тобто умовний Флайман насправді не розказував тут всім на форумі «ви мене другий раз не прокрутите, не спіймаєте», а благочинно прийшов в ТЦК і каже «ви там тойво, не просто «запишіть» мене на облік, а «поставте» як положено.

Наскільки я зрозумів, такої процедури для виключених з обліку просто не їснує. Тобто в ідеальному світі якщо я виключений, и прийшов з вимогою поставити мене на облік як військовозобов'язаного, мені повинні відмовити. Я не про можливість піти добровольцем, контрактником, чи ще якось, це про дотримання процедур.

незворотність у часі
https://www.facebook.com/watch/?v=3467023096771078




Вроді адвокат а спирається на рішення першої інстанції ,при тому що є постанова ВС КАС від 17.02.2020 у справі №820/3113/17: https://reyestr.court.gov.ua/Review/87656542 в якій зазначений зовсім інший правовий висновок ,який має застосовуватись судами першої і апеляційної інстанції. Так що це все не більше як рекламна акція щоб люди повірили а адвокати звичайно заробили кошти.

Hotab
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 22:31

M-Audio



Тобто в ідеальному світі якщо я виключений, и прийшов з вимогою поставити мене на облік як військовозобов'язаного, мені повинні відмовити


Це чому?
Натуралізувався умовний бангладешець, отримав в 35 років паспорт громадянина України. На облік не можна поставити?
Чим «виключений з обліку» крутіше за «ніколи не стояв»? Ну зникла підстава бути виключеним з обліку - вперед знов ставати. Прям сакральне «виключення», безповоротнє .. ))
Hotab
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 22:40

  Натуралізувався умовний бангладешець, отримав в 35 років паспорт громадянина України. На облік не можна поставити?

А оці, нігерійці, які одружились з нашими панями, вони стояли на обліку? Бо вони всі чкурнули закордон як нігерійці.
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 23:11

  Water написав:
  Hotab написав:Натуралізувався умовний бангладешець, отримав в 35 років паспорт громадянина України. На облік не можна поставити?

А оці, нігерійці, які одружились з нашими панями, вони стояли на обліку? Бо вони всі чкурнули закордон як нігерійці.

У нас скоро філіппінець тут буде, дізнаємось як той Lumpiang Shanghai перекрутили назад 😅
Hotab
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 23:20

  M-Audio написав:
  Хомякоид написав: Наскільки я знаю зараз для оформлення документів за кордоном не потрібен резерв.
Періодично чую досить протилежні твердження з цього питання, і хто правий не знаю. Але ще ніхто не казав, що зовсім не треба нічого "військового". Дехто каже, що підприємство Документ, що видає паспорти за кордоном, само оновлює дані, після чого може видати паспорт. Думаю, що це найближче до істини, бо в цьому разі "Резерв" дійсно не потрібен, але все одно чув про проблеми в тих, хто давно за кордоном, і в кого взагалі немає облікового запису. Тоді Документ не має чого оновлювати, і відправляє в "найближчій ТЦК" для належного внесення даних.
Але до консульства потрапити без Резерв+ начебто не можна, хоча із розшуком поки що пускають, головне щоб він був. Щось здається, що таке недовго протримається. А якщо і дійсно там кримінальне провадження намалюється, то вже точно обхідні маневри не спрацюють.

Мені дали паспорт в ДП Документ. Без зареєстрованого місця проживання в Україні та, відповідно, без перебування на військовому обліку. Щоправда, це було ще в минулому році, а подавався взагалі перед тим, як на рік паспорти зависли. Але сьогодні бачив у ФБ допис, що й досі дають без Резерву.
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 23:25

  Хомякоид написав:А хто виїхав, отримав паспорт ЄС і вирішив завязати з Україною ?
Будуть подавати в Інтерпол ? Не віриться, декілька мільйонів кейсів.

Тут міндича з Ізраїля не можуть витягнути

Міндич якось умовний розшук за базами інтерполу переживе. Для цього є юристи, мільйони та зв'язки у органах. А от що робити пересічному, на якого на кожному кордоні буде червона лампочка блимати?
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 00:01

Re: Еміграція, заробітчанство

  Gastarbaiter написав:Мені дали паспорт в ДП Документ. Без зареєстрованого місця проживання в Україні та, відповідно, без перебування на військовому обліку. Щоправда, це було ще в минулому році, а подавався взагалі перед тим, як на рік паспорти зависли. Але сьогодні бачив у ФБ допис, що й досі дають без Резерву.

Тоже отвечал в военной ветке:
зарубежом оформить ID можно только в ДП "Документ", где и при оформлении загранпаспорта ВОД желателен но не обязателен. Если его нет - его формирует ДП Документ.
В консульствах нельзя оформить ID.
А для оформления загранпаспорта в консульстве ВОД обязателен для М18-60. Причем несколько дней назад приняли инструкцию, что он должен быть сформирован не позднее 72 ч :wink: до подачи заявления. Хоть это (72 ч) и противоречит законодательству (1 год).
