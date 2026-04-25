#<1 ... 3270327132723273 Додано: П'ят 24 кві, 2026 20:47 Vadim_ написав: rjkz написав: Нет, вы не поняли.

В США не так.

В США если есть что забирать, то заберут если есть право забрать.

А если аренда - то что забирать?

Мортгидж - это ипотека, залог.

Залоговое забрать - как 2 пальца.

Выгнать из аренды - проблемно и дорого.

Поэтому я после многих лет изучения вопроса и откинул вариант покупки под аренду. По крайней мере в НЙ лендлорд - практически бесправное существо.

Может быть ,

Вы не поверите, но в каждом штате есть большое кол-во социального жилья.

Додано: П'ят 24 кві, 2026 21:17

Мій колишній шеф після переїзду в США отримав не соціальне житло, а отримав пожиттєво гроші на оренду житла. Штат Коннектікут десь в 160 миль від Нью Йорка. Мабуть така Програма для переселенців з України діяла: гроші на оренду, вони перераховуються на рахунок орендодавця:

- держава під назвою США сплачує щомісяця на рахунок орендодавця 1000$;

- все інше доплачує наша людина із власної кишені (на практиці доплата 200$ на місяць).

Строго кажучі, це житло не соціальне, а звичайне.

За 25 років його життя в США один раз його дуже обережно попросили змінити житло на таке саме, але меншої площі.

Щоби не дуже по-панські було. Змінив, чого ж там «випендрюватися».

Тим більше, що першу квартиру вони взяли з урахуванням сина та його жінки.

Але син виявився розумним: 25 років тому взяв в іпотеку кондомінімум (квартира в ЖК) та вже давно його виплатив. akurt

Додано: Суб 25 кві, 2026 03:38

2000 дол. комунальніе только.

И плюс налоги и страховка.

Налоги - самая большая статья расходов.

Страховки тоже сильно подорожали.

Ну и еще раз - в таких билдингах как правило довольно большой штат.

Этому билдингу повезло - много квартир.

Если на билдинг с небольшим количеством квартир натянуть качественное обслуживание, то на одну квартиру будет космос.

Я знаю один менеджмент (типа УК), у них в основном недешевые дома в Манхеттене.

Пардон, там есть мейнтаненсы в 10+к в месяц.

Я знаю дормена, который работает в довольно старом билдинге, но в Манхеттене.

Дормен, это типа швейцара.

Открыть-закрыть дверь, помочь поднести, немного фукций секьюрити.

Работает 2-е суток подряд в неделю.

И бонус чек к Рождеству 12К.

Додано: Суб 25 кві, 2026 03:52



Даже если все включено, пусть 100 ээ + 30 вода + 60 обслуживание дома/урбы + 50 охрана + 30 всякие бассейны/спорт площадки = меньше 300евро в месяц. Ну конечно электрик/сантехник 24/7 в доме не сидят, обычно они на 2-3 урбы, тоесть в случае чего надо пару часов подождать. Но как по мне лучше 300евро и пара часов ожидания, чем 2к в месяц.



Ну, несчет зарплат, смотрите.

Дочь моего друга таки закончила "медучилище" в Германии (как-бы Вишня не ставила это под сомнение). И работает уже госпитальной медсестрой в одном из госпиталей я так понял Берлина.

2500 евро в месяц.

Еще в 2020 году в госпитале Маймонидис НЙ-ка стартовая зп медсестры после коледжа была 96К в год. то есть 96/12= 8К в месяц. То есть, примерно 7кевро в месяц. Но это было 6 лет назад. А сейчас спросил у ИИ.

И вот что он выдал

По состоянию на апрель 2026 года стартовая зарплата для зарегистрированной медсестры (Registered Nurse, RN) без опыта работы (new grad) в Maimonides Medical Center в Бруклине составляет приблизительно $100 000 — $120 000+ в год

Додано: Суб 25 кві, 2026 05:39

ОК!

Пусть будет Эйч-О-Эй, так понятнее? 1966 долл. в мес.

Проц. ставка 6,17 !

И чтобы больше не ссориться, переходим по ссылке, смотрим и охреневаем



Principal & Interest $972

Property Taxes $280

Home Insurance $75

HOA $1,966

Да, так стало понятнее по цифрам, но ещё более непонятно по сути. Нафиг тот мортгидж, просто достать из кармана 200к и купить эту квартиру, после чего ежемесячный платёж снизиться с 3295 до 2323 долларов в месяц. Это не жильё в собственности, это даже хуже аренды. Из аренды-то хоть съехать можно, и не платить больше, а с этим что сделаешь?

Причём в случае роста цены мортгидж хоть останется более-менее неизменным, а эти 2к "коммуналки" незаметно (на самом деле заметно) сначала станут 2100, потом 2300, потом 2500.

Бинго!

Это то, что я пытаюсь донести публике уже сколько лет.

В США невыгодно владеть своей недвигой.

В НЙ реально из-за роста цен на комуналь и страховки вырос мейнтаненс.

А из-за регулейшнс аренда не может так быстро расти в 90% жилового фонда.

В результате сложилась ситуация, когда собственники квартир платят сопоставимые суммы с теми, кто такие-же квартиры снимает.

Только если комуналь и дальше будет дорожать, то мейнтаненс обгонит аренду.

Поэтому очень трудно сейчас продать квартиру в НЙ.

Дома тоже дороже становится содержать - страховки растут от десятков процентов в год до раз в некоторых локациях.

Энергоносители растут, стройматериалы очень растут, услуги сильно дорожают из-за роста себестоимости.

И владение домом становится все дороже и дороже.

Теперь для сравнения.

Следующие 2 года я буду платить на 80 долларов в месяц больше.

Фсе. Больше лендлорд не имеет права мне поднять рент.

Кроме рента я плачу за ЭЭ и газ. Это 150-200 долларов в месяц.

Некоторые экономят и у них чуть меньше, как по мне это того не стоит.

Отопление, вода и все коммунальные расходы включены в аренду.

Поэтому я и говорю, что аренда по месячным расходам сопоставима с месячным мейнтаненсом "ЗА СВОЕ".

И синдром гнездования уходит в прошлое.

Люди понимают, что могут эти самые 200К не платить на покупку квартиры, а засунуть на стокмаркет, который минимум им даст 10% в первый-же год, которые покроют почти год аренды. Если они не будут их вытаскивать, то на второй год это уже будет 11% от начальной суммы, на третий год12+% по сценарию сложного процента и тд. И это консервативный сценарий.

В США НЕ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ НЕДВИГУ.

И это сценарий, когда покупаешь за свои вс аренда.

Если покупать в мортгидж, то математика еше печальней.



Есть стоимость покупки и есть стоимость владения.

Из Украины не видят стоимость владения и не хотят видеть.

ТО же самое касается машин.

В НЙ средняя страховка на машину около 3 тысяч в год.

Но еще обслуживание, парковки, штрафы (без них никак), толлы, паркинг, бенз и тд.

Один мой коллега купил бушный Джип Гранд Чероки за 9куе.

Додано: Суб 25 кві, 2026 05:49

Хто довго шукав - той таке й знайшов.

Що і треба було довЕсти.



Поки rjkz шукає черговий «дендрофекальний» будинок - один як ми всі бачимо вже знайшов - зверніть увагу: тій «прєлєсті» більше 50 років, так ось, чергова наша українська родина, яка перебуває в США за Програмою U4U, купила для себе будинок.

Це родина Бондаренків. Харківʼяни. Будинок купили в іпотеку після того, як прожили в США 2 роки - тобто дії осмислені та прораховані. Більше того: перші 2 роки в США жили в будинку, який дав прихисток нашим українцям, і коштував той будинок більше за 1 000 000$.

Не послухали вони rjkz. Не послухали…

Рекомендую для ознайомлення. Чисто для повноти картини:

Будинок біля дороги. Навіть по відео чутно значний шум.

Що цей будинок, що Коліна квартира з 2000 дол. комуналі мені не подобається.

Так и мне не нравится, я и не покупаю.

Я предпочитаю жить в аренде в тихом месте одного из самых безопасных локаций НЙ с хорошими школами и платить за это примерно столько сколько хотят за одну "комуналь" в Форт Ли.

А те ю4юшники ...ну не все кто имеет канал на ютубе имеют мозги.

Акурт такими восхищается, как турЫст не понимающих реалии.

А реалии таковы, что Ю4Ю - ВРЕМЕННАЯ гуманитарная программа, которую продлевают все с бОльшим скрипом и уже не всем.

И многие ю4юшники столкнулись с большими задержками (до года) в продлении разрешения на работу. В то время когда у них истек срок действия старого и не получили новое - они НЕ ИМЕЮТ ПРАВА РАБОТАТЬ. МНогие не вытягивают и уезжают, теряя право даже въехивания в США.

Додано: Суб 25 кві, 2026 06:02

В США не так.

В США если есть что забирать, то заберут если есть право забрать.

А если аренда - то что забирать?

Мортгидж - это ипотека, залог.

Залоговое забрать - как 2 пальца.

Выгнать из аренды - проблемно и дорого.

Поэтому я после многих лет изучения вопроса и откинул вариант покупки под аренду. По крайней мере в НЙ лендлорд - практически бесправное существо.

Может быть ,

В случае если ты в аренде, то ты не связан по рукам и ногам.

Можно переехать куда угодно.

И это в том случае, если нечем платтить и ты решаешь сам съехать.

Многие в ситуации безденежья тупо перестают платить и их хрен могут быстро выселить.

В случае владения, за долги очень быстро забирают недвигу.

Все.

Имея, условно, 300 куе на 1 бдрм в южном Бруклине, можно жить в аренде (примерно 2 куе в месяц) только на приросте этой суммы на стокмаркете.

Или иметь 12 куе в год с депозита, что приводит к тому, что надо докинуть на аренду еще 800 долларов с зарплаты, чтобы не трогать тело депо.

А еще бывает такое, я это уже расскахывал.

Купил муж знакомой фармацевта квартиру за кэш, то есть без мортгиджа.

900 куе, не старый фонд. Кондо.

До этого они снимали очень долго 1 бдрм в Бенсонхерсте - район Бруклина.

1200 в месяц, давно снимали и по закону им не могли сильно поднимать аренду.

Ну, купили и переехали.

Через 3 месяца правление кондоминимума ввела ассесмент.

10 куе с квартиры на ремонт чего-то там.

Знакомая в шоке - мы-ж только купили! Дом почти новый.

Да.

Такова селяви.

А в арендк они платили только 1200 аренды, ээ и газ. Все вместе у них было около 1300. \\В случае если ты в аренде, то ты не связан по рукам и ногам.Можно переехать куда угодно.И это в том случае, если нечем платтить и ты решаешь сам съехать.Многие в ситуации безденежья тупо перестают платить и их хрен могут быстро выселить.В случае владения, за долги очень быстро забирают недвигу.Все.Имея, условно, 300 куе на 1 бдрм в южном Бруклине, можно жить в аренде (примерно 2 куе в месяц) только на приросте этой суммы на стокмаркете.Или иметь 12 куе в год с депозита, что приводит к тому, что надо докинуть на аренду еще 800 долларов с зарплаты, чтобы не трогать тело депо.А еще бывает такое, я это уже расскахывал.Купил муж знакомой фармацевта квартиру за кэш, то есть без мортгиджа.900 куе, не старый фонд. Кондо.До этого они снимали очень долго 1 бдрм в Бенсонхерсте - район Бруклина.1200 в месяц, давно снимали и по закону им не могли сильно поднимать аренду.Ну, купили и переехали.Через 3 месяца правление кондоминимума ввела ассесмент.10 куе с квартиры на ремонт чего-то там.Знакомая в шоке - мы-ж только купили! Дом почти новый.Да.Такова селяви.А в арендк они платили только 1200 аренды, ээ и газ. Все вместе у них было около 1300. rjkz

Додано: Суб 25 кві, 2026 06:11

В США не так.

В США если есть что забирать, то заберут если есть право забрать.

А если аренда - то что забирать?

Мортгидж - это ипотека, залог.

Залоговое забрать - как 2 пальца.

Выгнать из аренды - проблемно и дорого.

Поэтому я после многих лет изучения вопроса и откинул вариант покупки под аренду. По крайней мере в НЙ лендлорд - практически бесправное существо.

Может быть ,

Вы не поверите, но в каждом штате есть большое кол-во социального жилья.

Да, есть, но в НЙ его получить очень непросто.

И это не всегда ущербное жилье.

Я выше писал, что руководство города грузит застройщиков передавать часть квартир под аффордбл хаузинг. И даже лухури сегмент отстегивает часть квартир.

Так в Авалон Бруклин Бэй есть такие квартиры. Кто-то покупает за порядка миллион, а кто-то живет нашару почти.

Можно по лотерее получить право аренды в каком-нибудь конкретном билдинге.

Мы тоже когда-то пробовали. Но там надо соответствовать многим условиям, в том числе по нижнему и верхнему порогу дохода и ...аренда там практически на рыночном уровне. Шарой никак не назовешь. Ну, условно, квартира за 2700 по лотерее сдастся за 2500. При этом в таком доме могут быть и маргиналы и очень почтенная публика вперемешку.

