Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3272327332743275> Додано: Суб 25 кві, 2026 10:29 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: А те ю4юшники ...ну не все кто имеет канал на ютубе имеют мозги.

Акурт такими восхищается, как турЫст не понимающих реалии.

А реалии таковы, что Ю4Ю - ВРЕМЕННАЯ гуманитарная программа, которую продлевают все с бОльшим скрипом и уже не всем.

И многие ю4юшники столкнулись с большими задержками (до года) в продлении разрешения на работу. В то время когда у них истек срок действия старого и не получили новое - они НЕ ИМЕЮТ ПРАВА РАБОТАТЬ. МНогие не вытягивают и уезжают, теряя право даже въехивания в США.

есть такое Прохожий Повідомлень: 14404 З нами з: 05.06.13 Подякував: 939 раз. Подякували: 1464 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2026 10:33 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Многие в ситуации безденежья тупо перестают платить и их хрен могут быстро выселить.

можно и так только когда все таки выселят что будет в следующий раз при попытки аренды квартиры?

можно и так только когда все таки выселят что будет в следующий раз при попытки аренды квартиры?
ну мы же говорим про нормального человека) Прохожий Повідомлень: 14404 З нами з: 05.06.13 Подякував: 939 раз. Подякували: 1464 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2026 11:07 akurt написав: Знімаємо капелюха перед rjkz!

Чудова неперевершена здатність доводити та обґрунтовувати свою нездатність/неможливість купити для своєї родини житло, та так само - для своєї родини - автівку.

Я це говорю не жартуючи, а високо оцінюючи таку здатність.

Тому що раніше говорив та підтверджую: практично всі ті, з ким я контактую в США, мешкають в орендованому житлі. І в кожному випадку мають певні обґрунтування. Вони бувають різними:

- один .. ще не наколядував на власний будинок. Молодий ще: все попереду; як «тільки» - так відразу візьме гніздечко в іпотеку.

Пане akurt, не забувайте, що rjkz прибув до США у віці 40+, коли починати нове життя в іншій країні значно важче, ніж у 20+, а ще й із двома дітьми та дружиною "на шиї". Судячи з його дописів, він весь час ретельно зважує оренду і купівлю житла та враховує свої можливості, що є розумно. Купувати житло, якщо не впевнений, що завтра матимеш стабільний дохід, мабуть, не варто.

akurt написав: Але... 2/3 мешканців США мешкають у власних оселях.

Нове дихання внесли в США наші 250 000 українців, які прибули в США за останні 5 років. .. Вони купують та купують житло для себе та своїх родин. Але... 2/3 мешканців США мешкають у власних оселях.Нове дихання внесли в США наші 250 000 українців, які прибули в США за останні 5 років. ..

Для мене це означає, що вони не бідні люди, які мають достатні доходи та впевненість у завтрашньому дні. Принаймні з моїх знайомих українців, з тих, які "внесли нове дихання", не знаю жодного навіть із середнім доходом - всі з великими грошима (сім'ї бізнесменів та чиновників). До речі, одна сім'я переїхала з США до Європи, бо тато-бізнесмен порахував, що так йому вигідніше з огляду на вартість їхнього життя там, яке забезпечується доходами від його бізнесу в Україні.

Повідомлень: 6270 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1215 раз. Подякували: 1344 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2026 11:38 flyman написав: Bolt написав: Чому дружина філіпінка не дуже хороша ідея.

https://youtu.be/As6pUADtW1s?si=b561CDXNCT2cs9xv Чому дружина філіпінка не дуже хороша ідея.

там трохи по іншому тема

Dlaczego nie chcesz 18 letniej Azjatyckiej żony ? (якщо тобі 60..75 років)



коментарі:

Lepsza 18 letnia filipinka co sie nie odzywa jak nie trzeba niz podstarzala gwiazda z europy co wszystkie rozumy pozjadala



Коли 12 років шлеш філіпінці фото члена…



Коли 12 років шлеш філіпінці фото члена… Hotab Форумчанин року Повідомлень: 18761 З нами з: 15.02.09 Подякував: 404 раз. Подякували: 2605 раз. Профіль 6 8 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2026 11:50

Это то, что я пытаюсь донести публике уже сколько лет.

В США невыгодно владеть своей недвигой.

В НЙ реально из-за роста цен на комуналь и страховки вырос мейнтаненс.

А из-за регулейшнс аренда не может так быстро расти в 90% жилового фонда.

В результате сложилась ситуация, когда собственники квартир платят сопоставимые суммы с теми, кто такие-же квартиры снимает.

Только если комуналь и дальше будет дорожать, то мейнтаненс обгонит аренду.

Поэтому очень трудно сейчас продать квартиру в НЙ.

Дома тоже дороже становится содержать - страховки растут от десятков процентов в год до раз в некоторых локациях.

Энергоносители растут, стройматериалы очень растут, услуги сильно дорожают из-за роста себестоимости.

И владение домом становится все дороже и дороже.

Теперь для сравнения.

Следующие 2 года я буду платить на 80 долларов в месяц больше.

Фсе. Больше лендлорд не имеет права мне поднять рент.

Кроме рента я плачу за ЭЭ и газ. Это 150-200 долларов в месяц.

Некоторые экономят и у них чуть меньше, как по мне это того не стоит.

Отопление, вода и все коммунальные расходы включены в аренду.

Поэтому я и говорю, что аренда по месячным расходам сопоставима с месячным мейнтаненсом "ЗА СВОЕ".

И синдром гнездования уходит в прошлое.

Люди понимают, что могут эти самые 200К не платить на покупку квартиры, а засунуть на стокмаркет, который минимум им даст 10% в первый-же год, которые покроют почти год аренды. Если они не будут их вытаскивать, то на второй год это уже будет 11% от начальной суммы, на третий год12+% по сценарию сложного процента и тд. И это консервативный сценарий.

В США НЕ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ НЕДВИГУ.

И это сценарий, когда покупаешь за свои вс аренда.

Если покупать в мортгидж, то математика еше печальней.



Есть стоимость покупки и есть стоимость владения.

Из Украины не видят стоимость владения и не хотят видеть.

ТО же самое касается машин.

В НЙ средняя страховка на машину около 3 тысяч в год.

Но еще обслуживание, парковки, штрафы (без них никак), толлы, паркинг, бенз и тд.

Один мой коллега купил бушный Джип Гранд Чероки за 9куе.

Но выяснилось, что он по законам НЙ считается новым водителем, тк как только получил права после приезда в страну. И месячная страховка у него была 540 долларов. 540 долларов в месяц только страховка за БУ машину.



К счастью, Нью-Йорк - это далеко не вся Америка.

В некоторых штатах аренда обходится дешевле ипотеки, в некоторых - дороже.

И даже в разных районах одного городишка...



Нашему соотечественнику даже не придет в голову сравнивать Киев и Херсон

Повідомлень: 330 З нами з: 11.03.14 Подякував: 6 раз. Подякували: 44 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2026 12:19 LEXX написав: В некоторых штатах аренда обходится дешевле ипотеки, в некоторых - дороже.

И даже в разных районах одного городишка...



Нашему соотечественнику даже не придет в голову сравнивать Киев и Херсон

Тоже думал написать. Коля жил в Америке только в Нью Йорке.

Так как он описывает действительно невыгодно покупать жилье.

Но остальная Америка ето не Нью Йорк.

То же и в Германии. В некоторых городах и землях дома стартуют от 500 тыс.у.е.

В других можна найти за 50 тыс.

Я поставив за цей допис плюс.

Але дещо викликає заперечення, наприклад: "не вигідно купувати житло в США (зростанням вартості його утримання)" Тобто вартість утримання житла падає тільки в Україні - і всі з гиканнєм та криками несуться купувати для себе житло - так виходить?

А ще виходить, що 2/3 мешканців США пошилися в дурні та купили собі ОСНОВНЕ надбання людини - нерухомість. Наіваживіше в житті! Чи можете навести мені факт, де утримання житла дешевшає з кожними роком? Наприклад, я власник квартири у Львові - ще 10 років тому платив в ОСББ 400 гривень а зараз плачу 700 - то стало дешевше чи дорожче? То можливо не варто мені було оновлювати свою нерухомість у Львові та купувати 10 років тому по 650$ квадрат, щоби купити в 2026 по 1300?



А ось це - геніальна фраза: "Те, що є прийнятним для rjkz, не завжди підходить іншим..." Ми ж про це мову і вели: наші люди, які перселилися в США, вважають, що як віддавати 1500 доларів за оренду "чужому дядькові", то краще віддавати за свою іпотеку ті самі 1500 та жити у своєму власному житлі. І не тільки вважають, а показують конкретні реальні розрахунки та конкретні реальні цифри.



Цю думку також висловив колишній мещканець Івано-францківська, а зараз власник чудового будинку, взятого в іпотеку, де живе його жінка та його дочка, і де він організував бізнес, який приносить родині достаток.

Саме цьому Володимиру було надане почесне звання:

"Он - идиот!"



P.S. Той Володимир в своєму останньому репортажі розказав, що будинок навпроти його ВИКУПИЛА в іпотеку родина теж наших українців. В черговому ролику обіцяв з дозволу хазяїв-українців (вже 2 тижня роблять відновлювальний ремонт) показати як получилося в середині.



Повідомлень: 12026 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4286 раз. Подякували: 1556 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2026 14:13

(або повний розгром цієї тези)



Раджу відео нижче та мої замітки прочитати тим недолугим людям, які мали необережність купити нерухомість в Болгарії, Туреччині, Австрії, Німеччині, Польщі, Нідерландах, Чехії, Франції, Словаччині, Румунії, Польщі, і ще в 190 країнах світу.



Відео від нашої українки з Харкова, яка не ж теоретиком в питаннях чужої нерухомості, а ж практиком. Вона простою Харківською мовою розказує про те, що вони прожили в США 2 роки та вмі 2 роки мріяли (!) купити власне житло.

Точно буквально по часових поличках розказує як це ВАЖКО було зробити, бо реально ВИХВАТУВПЛИ (!) з попід носа все, на що глянуло око.

Гадаю, що якщо би вона почитала цю гілку то ну но реготала б свои харківським сміхом.



І так:

- прожили в США в чужих хатках 2 роки;

- всі 2 роки чоловік мав стабільну роботу на одному і тому ж місті;

- як вони полю вали на житло, яке за словами пана rjkz ніхто ніхто ніхто не купує, бо не він дно.

- докладно розказує про HOA, яке тут наші люди плутають щ квартплатою. Це не зовсім квартплата, на яку так умовляє вас паш нью-йоркські небожитель.

Дивимося: все докладно і повне руйнуванні міфів на цій гілці:

Повідомлень: 12026 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4286 раз. Подякували: 1556 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиГитата Додано: Суб 25 кві, 2026 15:30

(або повний розгром цієї тези)



Раджу відео нижче та мої замітки прочитати тим недолугим людям, які мали необережність купити нерухомість в Болгарії, Туреччині, Австрії, Німеччині, Польщі, Нідерландах, Чехії, Франції, Словаччині, Румунії, Польщі, і ще в 190 країнах світу.



Відео від нашої українки з Харкова, яка не ж теоретиком в питаннях чужої нерухомості, а ж практиком. Вона простою Харківською мовою розказує про те, що вони прожили в США 2 роки та вмі 2 роки мріяли (!) купити власне житло.

Точно буквально по часових поличках розказує як це ВАЖКО було зробити, бо реально ВИХВАТУВПЛИ (!) з попід носа все, на що глянуло око.

Гадаю, що якщо би вона почитала цю гілку то ну но реготала б свои харківським сміхом.



І так:

- прожили в США в чужих хатках 2 роки;

- всі 2 роки чоловік мав стабільну роботу на одному і тому ж місті;

- як вони полю вали на житло, яке за словами пана rjkz ніхто ніхто ніхто не купує, бо не він дно.

- докладно розказує про HOA, яке тут наші люди плутають щ квартплатою. Це не зовсім квартплата, на яку так умовляє вас паш нью-йоркські небожитель.

Дивимося: все докладно і повне руйнуванні міфів на цій гілці:

Забавное видео.

Женщина искала дом за 300 тысяч,а нашла за 1 млн.

Сколько зарабатывает муж и кем работает непонятно,но меньше 2-х лет.

Статус пребывания в США тоже неясен.

Кроме упоминания водительских прав и отсутствия грин- карты никаких подробностей.

Как может быть хорошим район с хорошими школами там,где дома дешёвые непонятно.

В многих странах это ,как правило,сопряжено, с высокой стоимостью жилья хотя,наверное,есть и исключения.

Чем занимается женщина кроме отслеживания выставленного на продажу жилья и ее довольно взрослые дочери тоже неведомо.

Ну и,конечно,с чем они приехали в США,т.е. какую сумму с собой привезли в кеше или ещё в чем-то не говорится.

- вони два роки жили в будинку американців за 1 000 000 доларів;

- собі шукали за 300 000$.

Не помиляйтеся так в грошах, бо обдурить будь-яка циганка на вокзалі.



Про статус докладно розказано. Ви просто не в курсі американської буденності.



А у вас в Ізраїль який статус? Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 кві, 2026 15:39, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 12026 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4286 раз. Подякували: 1556 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3272327332743275> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless