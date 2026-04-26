akurt написав:Повторю та додам: Питання 1: дайте нам звіт про свій с аикм в Ізраїлі; це ваше зауваження до жінки з Харкова. Вона надала докладну інформацію; Питання 2. Чи є ваша особиста дезінформація учасників форуму на сумму 1 000 000-300 000=700 000 $ дійсно несуттєвою? Питання 3. Зможете навести власні цифри та досвід купівлі житла в Ізраїлі?
Во-первых, вы не прокурор,а я не подследственный и вы так и не ответили ни на одно мое замечание кроме того,что я не разобрал дом где они арендовали и который купили. Во-вторых, я всё-таки удовлетворю ваше любопытство Я гражданин Израиля с 2018 г хотя никогда не собирался здесь жить понимая неизбежное понижение своего социального статуса в таком возрасте. Но живу я тут почти 4 года из-за болезни жены которая умерла от рака 1г2мес назад - приехали слишком поздно по настоянию сына когда это обнаружили. Ничего в Израиле или в Австралии куда уеду через полтора месяца по родительской визе к сыну покупать не собираюсь. Наоборот,продал две квартиры на Печерске в Киеве и чувствую себя ничуть не хуже - с годами ценности меняются,причем очень сильно По замечанию по видео есть ещё пару : 1) на машине женщины заметил на номере штат Джорджия хотя она говорит о Атланте. 2) Женщина долго говорит о преимуществах Кеша при покупке жилья в США. Мне это немного странно и надеюсь вы развеете мои сомнения относительно хождения наличных в США. В Израиле и в Австралии за кеш вы не купите не только дом,но и подержанную машину,в Израиле ввели даже ограничение на сумму нала которую можно держать дома. А легализовать привезенный из-за границы нал практически невозможно,только потратить. Хотя,конечно,есть две категории граждан которые на это плюют - религиозные и арабы связанные с криминалом. В Австралии даже на базаре рассчитываются картой Да даже в Казахстане в Алма-Ате наличные практически перестали ходить хотя на высшем уровне как-то берут взятки. И ещё Из опыта общения с риэлторами в при поиске аренды в Израиле Самые дерьмовые это русскоязычные. Наверное,в США совсем по-другому
1. Мои соболезнования. 2. Атланта - город в штате Джорджия. 3. Кэщ в США - это личные деньги, не кредитные. К примеру, если я говорю, что готов купить дом за кэш, это не значит, что я принесу на сделку несколько чемоданов с купюрами, а значит, что я покупаю дом без привлечения кредитных денег. 4. Ваш оппонент является ярко выраженным антисемитом (можете просмотеть по диагонали эту ветку чтобы в этом убедиться, особенно его перепалки с барабашовым), поэтому впредь подумайте или вступать с ним в диалог.
Бинго! Это то, что я пытаюсь донести публике уже сколько лет. В США невыгодно владеть своей недвигой. В НЙ реально из-за роста цен на комуналь и страховки вырос мейнтаненс. А из-за регулейшнс аренда не может так быстро расти в 90% жилового фонда. В результате сложилась ситуация, когда собственники квартир платят сопоставимые суммы с теми, кто такие-же квартиры снимает. Только если комуналь и дальше будет дорожать, то мейнтаненс обгонит аренду. Поэтому очень трудно сейчас продать квартиру в НЙ. Дома тоже дороже становится содержать - страховки растут от десятков процентов в год до раз в некоторых локациях. Энергоносители растут, стройматериалы очень растут, услуги сильно дорожают из-за роста себестоимости. И владение домом становится все дороже и дороже. Теперь для сравнения. Следующие 2 года я буду платить на 80 долларов в месяц больше. Фсе. Больше лендлорд не имеет права мне поднять рент. Кроме рента я плачу за ЭЭ и газ. Это 150-200 долларов в месяц. Некоторые экономят и у них чуть меньше, как по мне это того не стоит. Отопление, вода и все коммунальные расходы включены в аренду. Поэтому я и говорю, что аренда по месячным расходам сопоставима с месячным мейнтаненсом "ЗА СВОЕ". И синдром гнездования уходит в прошлое. Люди понимают, что могут эти самые 200К не платить на покупку квартиры, а засунуть на стокмаркет, который минимум им даст 10% в первый-же год, которые покроют почти год аренды. Если они не будут их вытаскивать, то на второй год это уже будет 11% от начальной суммы, на третий год12+% по сценарию сложного процента и тд. И это консервативный сценарий. В США НЕ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ НЕДВИГУ. И это сценарий, когда покупаешь за свои вс аренда. Если покупать в мортгидж, то математика еше печальней.
Есть стоимость покупки и есть стоимость владения. Из Украины не видят стоимость владения и не хотят видеть. ТО же самое касается машин. В НЙ средняя страховка на машину около 3 тысяч в год. Но еще обслуживание, парковки, штрафы (без них никак), толлы, паркинг, бенз и тд. Один мой коллега купил бушный Джип Гранд Чероки за 9куе. Но выяснилось, что он по законам НЙ считается новым водителем, тк как только получил права после приезда в страну. И месячная страховка у него была 540 долларов. 540 долларов в месяц только страховка за БУ машину.
К счастью, Нью-Йорк - это далеко не вся Америка. В некоторых штатах аренда обходится дешевле ипотеки, в некоторых - дороже. И даже в разных районах одного городишка...
Нашему соотечественнику даже не придет в голову сравнивать Киев и Херсон А про то, что есть НЙ, а есть Детройт - автор сего опуса даже думать не желает...
А хто и ЗАЧЕМ ее покупают, почему такая дорогая цена?
Есть такое словосочетание "Американская мечта". Не знаю кому пришло в голову частью шаблона сделать владение дендрофекальным сараем. Справедливости ради, этот анахронизм очень медленно, но все-же отходит в прошлое. Более молодые американцы начинают понимать, что жизнь несколько может быть по-другому устроена, чем когда смыслом всей твоей жизни является переплатить в 3-4 раза за дендрофекальный сарай, который в конце концов сожрут термиты. Люди умнеют, не все позволяют банкам забирать время своей жизни. Кроме того, более молодые люди не хотят "ходить на работу, чтобы получать зарплату" всю свою жизнь, а для того, чтобы этого достичь, надо чтобы что-то приносило деньги. А в США деньги отлично делают деньги.
LEXX написав:В некоторых штатах аренда обходится дешевле ипотеки, в некоторых - дороже. И даже в разных районах одного городишка...
Нашему соотечественнику даже не придет в голову сравнивать Киев и Херсон А про то, что есть НЙ, а есть Детройт - автор сего опуса даже думать не желает...
Тоже думал написать. Коля жил в Америке только в Нью Йорке. Так как он описывает действительно невыгодно покупать жилье. Но остальная Америка ето не Нью Йорк. То же и в Германии. В некоторых городах и землях дома стартуют от 500 тыс.у.е. В других можна найти за 50 тыс. Самое главное, как тут уже писали, и в Берлине медсетра будет получать 2500 евро так и в условном Франкфурте на Одере на границей с Польшей те же 2500.
Жить-то я не жил за пределами НЙ, но это не значит, что не изучал возможности. Были варианты переезда в НДж, Вашингтон стейт и Флориду. Во Флориде можно купить дешевые дома, но в депрессивных местах или квартиры за 100 куе, но там опять таки расклады с расходами. А еще там где низкая стоимость недвиги, там и низкие зарплаты. К примеру, даже не то, что во Флориде, а в Майами, самом крупном городе Флориды, зарплата в 22 доллара в час очень даже считается приличной. В НЙ это "обняться и заплакать". НДж хорошо зарабатывает практически только в НЙ, то есть, это фактически спальные районы НЙка. Те, кто и живет и работает в НДж, в большинстве своем довольствуются скромными зп. В Вашингтон стейт очень неплохо зарабатывают айтишники техногигантов и таких корпораций как Боинг. И под их доходы "танцуют" все рынки. Но остальное население зарабатывает намного меньше и им довольно несладко. К примеру та медсестра, которую я знаю много лет и которая работала в том самом Меймонидис, у нее есть опыт, она не начинающая (кроме того, там у медсестер своя иерархия, в зависимости от сданных тество и сертификатов) так вот, работая в НЙ сейчас, она бы имела в районе 150+ куе в год, в Вашингтон стейт она зарабатывала 42 доллара в час (порядка 85 к в год). А любимые акуртом Северная и Южная Кэролайны вообще имеют среднюю зп в 33 К в год. Неудивительно что там сверхдешевая недвига. Там работы особо нет, а та что есть очень низко оплачивается. Очень характерны были похождения героини канала Залюбило-радио, Нины, когда она пыталась удержаться в Шарлотт пока занималась разборками со своей компанией, которая ее кинула. У Нины есть проверенный рецепт в других местах. Во времена безработия иди работать официанткой. Официантам в США принято давать 15-20% чаевых, это собственно и есть их заработок. Зачастую официантам платится 2-3 доллара в час (что меньше минимальной зп и только для официантов такое разрешено), но официанты (не путать с бас-боями) считаются "белой кастой" и очень хорошо зарабатывающими. В хорошем месте официант может спокойно иметь 1К+ за смену. Скажем, я пригласил компанию в ресторан в НДж, чек был что-то около 400 долларов. Официант получил 80 долларов чаевых. И наш столик был не единственным у него. Недавно сходили в кафе, поели пиццу, френч-фрайз (картошка фри), кофе и пахлава. Официантка приняла заказ, принесла его, пару раз подходила интересоваться или все в порядке и потом чек принесла, забирала посуду другая работница (бас-бой или получается бас-герл). У официантки было еще 5 или 6 столиков. Мы там были около часа и оставили ей 30 долларов типами. Для чего я это написал? А к тому, что в Шарлотт, оказалось, что все эти заведения работают по принципу самообслуживания! Там нет официантов! Потому что народ мало зарабатывает и не готов платить за работу официанта плюс 20% от суммы заказа. Но зато там можно новый дом купить за смешные 250 куе в пригороде Шарлотт. Кстати, "наши украинцы" строят. Фигня, что строят без бейсмента и муруют в бетонную подушку (ах, да, ленточный фундамент тоже не делают, заливают тонкий слой бетона и на нем мастырят дендрофекальную халабуду)все коммуникации, когда труба начинает течь, надо срывать полы и долбать бетон, чтобы добраться до ремонтируемого участка. Но "пипл хавает", особенно "наши украинцы". Надо-же хоть In the middle of nowhere (американское выражение, что-то типа "У черта на куличках") но иметь "СВОЕ". Ездить по несколько часов в день на работу за копеечную по американским меркам зп. Но это-же так красиво выглядит - американская мечта в действии. А есть локации, где вообще нет НИКАКОЙ работы кроме той, что дает штат - полиция, учитель, пожарный...хотя есть много мест, где пожарные - волонтеры, им ничего не платят, водитель мусорного трака. Фсе. Но зато там за 35К можно старый дом купить. И там таких домов как грязи. Только за эти дома еще и надо платить таксы и надо их содержать, что, повторюсь, в США недешево, особенно когда нет нормальной работы. Поэтому-то за работой и высокими относительно большинства локаций остальной Америки зарплатами и еду в НЙ. Еще СФ, ЛА, Бостон, Даллас, в некоторой мере Остин. Что-то может забыл. Естественно есть и серединные локации, типа Денвера, ну Маями. В Филадельфии - печаль, меня туда звали....на зп 23 доллара в час (типа круто). А еще есть такой показатель качества жизни в локации - инфраструктура. И НЙ делает всю остальную Америку на раз-два в этом смысле. При всех недостатках НЙ-ка, все таки, это самый оптимальный город для проживания. Особенно ньюкамеру. Особенно ньюкамеру, которому надо зарабатывать. Ну и да, мой личный аспект, мне надо за меньшее время заработать себе на такую пенсию, на которую остальные американцы тратят всю жизню. "Предпенсионный возраст" обязывает.
fler написав:Він доволі чітко пояснив вище, чому не вигідно купувати житло в США (зростанням вартості його утримання). Важко судити, тому що для прогнозування трендів ринку нерухомості в США, треба багато знати і враховувати. Те, що є прийнятним для rjkz, не завжди підходить іншим, наприклад, родинам багатіїв, які знаходяться на утриманні та не збираються працювати чи часто переїжджати.
А ще виходить, що 2/3 мешканців США пошилися в дурні та купили собі ОСНОВНЕ надбання людини - нерухомість. Наіваживіше в житті! Чи можете навести мені факт, де утримання житла дешевшає з кожними роком?
Не дешевшає, однак якщо розглядати купівлю житла у порівнянні з орендою та враховувати доходи, які можна отримати, наприклад, інвестуючи у цінні папери ту суму, яку інші витратили на придбання житла, а також інші фактори, то можна дійти висновків на користь оренди, як показав rjkz.
akurt написав: А ось це - геніальна фраза: "Те, що є прийнятним для rjkz, не завжди підходить іншим..." Ми ж про це мову і вели: наші люди, які перселилися в США, вважають, що як віддавати 1500 доларів за оренду "чужому дядькові", то краще віддавати за свою іпотеку ті самі 1500 та жити у своєму власному житлі. І не тільки вважають, а показують конкретні реальні розрахунки та конкретні реальні цифри.
Це слушна думка, особливо для людей, які не бажають/не вміють заробляти гроші, інвестуючи їх у цінні папери чи крипту тощо, але мають стабільні доходи і впевненість у майбутньому, що є критично важливим для гасіння іпотеки. Якщо наших людей не лякають такі фактори, як зміни у міграційній політиці, втрата роботи чи не дай Боже годувальника, то все ок. Схоже, що rjkz перестраховує свою сім’ю від всього, що може завадити сплаті іпотеки.
akurt написав: Цю думку також висловив колишній мещканець Івано-францківська, а зараз власник чудового будинку, взятого в іпотеку, де живе його жінка та його дочка, і де він організував бізнес, який приносить родині достаток. Саме цьому Володимиру було надане почесне звання:"Он - идиот!" P.S. Той Володимир в ...черговому ролику обіцяв ...
Це говорить про те, що він не крутий бізнесмен (не має великих грошей чи доходів) і очевидно молодший за rjkz. Крім того, невідомо, чи працює його жінка і якого віку дочка. Час покаже, ідіот він чи ні. Поки у нього і його родини все добре, то най живуть собі як хочуть. І ще одне. Те, що rjkz досі не придбав житло, може означати, що він поки не виключає варіант повернення в Україну або переїзд в іншу країну. Отже, резюме: багатії можуть собі дозволити ризикувати як завгодно, бо мають фінансову подушку безпеки, а середньому класу (до якого я відношу і rjkz) варто ретельно прораховувати кожне своє рішення у США, бо настання ризику може легко зробити їх жебраками. Зростання невизначеності у світі, зокрема через війни в Україні та на Близькому Сході, призводить до посилення міграції людей і капіталів. Розумних людей це змушує замислитись: чи варто вкладати кошти у нерухомість, якщо немає впевненості, що завтра все буде ок. А як можна бути впевненим, коли світ поринає у хаос, бо на міжнародне право поклали болт, альянси виявилися ненадійними та поняття “безпека” стало ефемерним?
Мадам, за то, что выделенно - снимаю шляпу. Очень немногие имеют достаточно интеллекта, для того чтобы расфокусироваться с мелочей и увидеть "картину целиком". В остальном Вы достаточно точно уловили мотивы.
rjkz написав:4. Ваш оппонент является ярко выраженным антисемитом (можете просмотеть по диагонали эту ветку чтобы в этом убедиться, особенно его перепалки с барабашовым), поэтому впредь подумайте или вступать с ним в диалог.
Ну,антисемитизмом после 07.10.23 уже никого не удивишь,это общий тренд от Европы до США не говоря о бывших совковых республиках кроме Грузии и немного Азербайджана. В Украине его почти не было,но после принятия закона о антисемитизме,похоже,тоже расцветет. Если даже в НЙ ,городе с огромным количеством евреев,избрали социалиста и исламиста мэром. А написал я потому,что бросилось в глаза некое несоответствие дешёвой цены,качество дома и возможность получения хорошей работы и обучения для детей. Из тех немногочисленных стран где бывал это исключено - в благополучных районах с хорошими школами,особенно частными, с достойной работой и без криминала не бывает дешевого жилья И ещё удивила старая украинская традиция покупать инвестиционный дом для последующей сдачи в аренду где арендатор покроет ипотеку и прочие платежи которую этой даме посоветовала русскоязычная риэлтор. Насколько я знаю ситуацию в двух странах,Израиле и Австралии, продажи недвиги сейчас идут плохо,причем в Израиле за 30 лет впервые цены начали снижается. Да,аренда растет и из арендаторов часто выстраивается очередь,но и она не покроет ипотеку,тем более что учётная ставка Центробанков часто имеет тенденцию к увеличению в отличие от почти нулевой в ковидные времена
Извиняюсь , но так и не услышал мнение/ответ в чём преимущество потраченных баксов на аренду а не покупку своего?платить до смерти , чем? Чем будут платить за аренду когда нету работы или возраст ?
Даже странно, что после всех объяснений опять нужно дополнительно объяснять. Неужели до сих пор не очевидно, что а) из потраченных баксов на покупку своего (если в ипотеку) в "своё" превращается процентов 20 в первые 10-15 лет, а остальное - та же аренда, только получатель денег отличается; б) оно "своё" только в части ответственности за якобы "свою" собственность, а прав иногда даже меньше, чем в аренде; в) на старости лет лучше иметь капитал для оплаты аренды, чем ветшающий и требующий постоянной заботы домик. Капитал будет приносить доход даже на старости лет, а домик будет только тянуть расходы.