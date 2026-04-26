Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 кві, 2026 09:48
ИМХО життя в оренді допустиме в соціальних країнах, скажімо в Німеччині чи Норвегії, де якщо ти став інвалідом чи пенсіонером тобі дадуть соціальне житло. І зовсім недопустима в слабко соціальних країнах як Україна чи Казахстан.
Щодо США то моїх знань недостатньо, бо склалось враження зі сторони, що там може бути кілька років соціальною країною, потім антисоціальною, потім знову соціальною. Але я далеко і це зовсім не зрозуміло...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 26 кві, 2026 09:53, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
- Повідомлень: 6108
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 654 раз.
Додано: Нед 26 кві, 2026 09:52
Vadim_ написав:
как писал ранее , лучше иметь свой подвал с кроватью из поддонов чем хату в аренде а потом жить под мостом в картонной коробке когда закончился капитал
А где жить, когда закончатся деньги на коммуналку и оплату налогов на собственность, а на "подвал" сначала наложат арест за долги, а потом продадут на аукционе?
Тут уже проскакивала мысль о том, что чтобы владеть недвижимостью нужно иметь стабильный доход. Вот так вот изменились роли. Раньше собственная недвижимость была убежищем, которое давало какую-то уверенность в том, что, нисмотря ни на что, у тебя будет где укрыться и жить в безопасности и комфорте, даже если в холоде и с едой проблемы. Теперь это большая статья расходов, а про безопасность и комфорт забудьте. Жизнь дала трещину -- и ты на улице, причём с огромными финансовыми потерями, и если бы эти деньги не были потеряны, может и черную полосу удалось бы пережить без больших потрясений.
А ведь может получиться и как у меня -- было жильё, а потом раз -- и нет больше. Даже война не обязательно, какое-нибудь проседание почвы, которое страховая компания объявила не покрывающимся страховкой, и всё. Судебная тяжба со страховой компанией без солидного запаса наличности бесперспективна, а даже с деньгами затянется на годы, в течение которых тоже где-то надо жить, и тоже пробьёт солидную брешь в финансах.
M-Audio
- Повідомлень: 3675
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 660 раз.
- Подякували: 555 раз.
Додано: Нед 26 кві, 2026 10:01
в аренде её не надо оплачивать за свой счёт?
оплата налогов включена в стоимость аренды
Vadim_
- Повідомлень: 4877
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 658 раз.
- Подякували: 536 раз.
А як же омріяна турецька нерухомість обітована?
flyman
- Повідомлень: 42838
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1638 раз.
- Подякували: 2883 раз.
Додано: Нед 26 кві, 2026 10:18
Я думаю оптимальний варінт придбати будиночок, ближче до півдня, де податок і комуналь мінімальний і бажано з якомось сполученням з містом де є лікарі.
Нвіть мізерної пенсії вистачить щоб покрити і комуналь і податок.
Жити в квартирі де тільки 2000 дол.комуналь, для пенса навіть мілйонера не має ніякого сенсу.
Хомякоид
- Повідомлень: 2896
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3247 раз.
- Подякували: 506 раз.
Додано: Нед 26 кві, 2026 10:27
rjkz написав:
Фигня, что строят без бейсмента и муруют в бетонную подушку (ах, да, ленточный фундамент тоже не делают, заливают тонкий слой бетона и на нем мастырят дендрофекальную халабуду)все коммуникации, когда труба начинает течь, надо срывать полы и долбать бетон, чтобы добраться до ремонтируемого участка.
Назвать эту подушку плитным фундаментом Вам не позволяет толщина или неправильная проходка коммуникаций?
Сибарит
- Повідомлень: 9464
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6525 раз.
- Подякували: 21777 раз.
Додано: Нед 26 кві, 2026 10:30
зачем арендатору эти ньюансы? , по логике он уедет в другое помещение
Vadim_
- Повідомлень: 4877
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 658 раз.
- Подякували: 536 раз.
Vadim_ написав:
в аренде её не надо оплачивать за свой счёт?
Надо. Но речь о том, что владение недвижимостью не спасает в случае отсутствия дохода и сбережений. Деньги всё равно нужны, и немало. Разве что можно недвигу продать и переселиться в аренду. Но если изначально деньги не тратить на неё, то и продавать не надо, и нести связанные с этим расходы. А рассчитывать на то, что рост стоимости недвижимости обгонит альтернативные варианты, и в таком шаге будет чисто финансовый смысл, как убедительно показал заокеанский друг, тоже не очень вариант.
Однако разумный с финансовой точки зрения сценарий также существует. Использовать недвигу как защиту от собственной тупости. Типа, если не вложиться, то деньги всё равно будут потрачены на крутые тачки и курорты, а недвигу просто так легко не пропьёшь. Но есть сомнения, что у людей, склонных к такому поведению, получится насобирать на первый взнос и не вылететь из графика кредитных платежей с ещё более печальными последствиями.
M-Audio
- Повідомлень: 3675
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 660 раз.
- Подякували: 555 раз.
Додано: Нед 26 кві, 2026 11:19
Цікаві роздуми від M-Audіo. Приємне враження у мене.
Бажано тільки уточнити, щоби "пазл" складався вірно: ви пишете з України (на підставі досвіду України) чи з іншої країни?
akurt
- Повідомлень: 12030
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4299 раз.
- Подякували: 1556 раз.
Додано: Нед 26 кві, 2026 11:32
Дюрі-бачі написав:
ИМХО життя в оренді допустиме в соціальних країнах, скажімо в Німеччині чи Норвегії, де якщо ти став інвалідом чи пенсіонером тобі дадуть соціальне житло. І зовсім недопустима в слабко соціальних країнах як Україна чи Казахстан.
Щодо США то моїх знань недостатньо, бо склалось враження зі сторони, що там може бути кілька років соціальною країною, потім антисоціальною, потім знову соціальною. Але я далеко і це зовсім не зрозуміло...
В Україні соціалізму - через край, повно!
Люди, які за 35 років жодного дня не відпрацювали на свою державу, не заплатили в пенсійний фонд жодної гривни - отримують таку ж мінімальну пенсію, ті ж 3500 грн, як і ті, хто чесно відпрацював 40 років в колгоспах і бюджетних організаціях. Явище має масовий характер!
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 26 кві, 2026 11:35, всього редагувалось 1 раз.
Frant
- Повідомлень: 23359
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1822 раз.
- Подякували: 2599 раз.
