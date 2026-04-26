Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 кві, 2026 11:34
akurt написав:
та хоч голим бігати з бокалом вина…
С этим могут быть проблемы. В одном из штатов США, не помню, в каком, есть закон, запрещающий мыться голым в ванне.
Да и вино на бегу разольётся 😁
Додано: Нед 26 кві, 2026 11:38
Про США правда.
Я два тижні якось жив у приватній оселі на березі Тихого океану, яку мені надали в безоплатне користування справжні американці - глуха огорожа 2,5 метри навкруги, так була повна біда:
- палити цигарки (я тоді палив) у власному дворі НЕ можна - дим може почути сусід.
- припаркувати своє авто так, щоби на бордюрі було видно хоч 4 дюйми бордюра сусіда не можна;
- палити на вулиці біля свого двору та навпроти свого двору не можна.
- підійти до сусіда та подивитися як він ремонту свій раритетний JEEP часів Другої світової війни - НЕ можна.
Правда. Так збоченці і живуть...
Тому в мене зараз все можна.
Взагалі в США з цієї точки зору - діють значно жорсткі обмеження, ніж в Європі. Європа - добра та мила, патріархальна та тиха...
Додано: Нед 26 кві, 2026 12:52
rjkz написав: LEXX написав:
К счастью, Нью-Йорк - это далеко не вся Америка.
Бинго!
Это то, что я пытаюсь донести публике уже сколько лет.
В США невыгодно владеть своей недвигой.
В НЙ реально из-за роста цен на комуналь и страховки вырос мейнтаненс.
А из-за регулейшнс аренда не может так быстро расти в 90% жилового фонда.
В результате сложилась ситуация, когда собственники квартир платят сопоставимые суммы с теми, кто такие-же квартиры снимает.
Только если комуналь и дальше будет дорожать, то мейнтаненс обгонит аренду.
Поэтому очень трудно сейчас продать квартиру в НЙ.
Дома тоже дороже становится содержать - страховки растут от десятков процентов в год до раз в некоторых локациях.
Энергоносители растут, стройматериалы очень растут, услуги сильно дорожают из-за роста себестоимости.
И владение домом становится все дороже и дороже.
Теперь для сравнения.
Следующие 2 года я буду платить на 80 долларов в месяц больше.
Фсе. Больше лендлорд не имеет права мне поднять рент.
Кроме рента я плачу за ЭЭ и газ. Это 150-200 долларов в месяц.
Некоторые экономят и у них чуть меньше, как по мне это того не стоит.
Отопление, вода и все коммунальные расходы включены в аренду.
Поэтому я и говорю, что аренда по месячным расходам сопоставима с месячным мейнтаненсом "ЗА СВОЕ".
И синдром гнездования уходит в прошлое.
Люди понимают, что могут эти самые 200К не платить на покупку квартиры, а засунуть на стокмаркет, который минимум им даст 10% в первый-же год, которые покроют почти год аренды. Если они не будут их вытаскивать, то на второй год это уже будет 11% от начальной суммы, на третий год12+% по сценарию сложного процента и тд. И это консервативный сценарий.
В США НЕ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ НЕДВИГУ.
И это сценарий, когда покупаешь за свои вс аренда.
Если покупать в мортгидж, то математика еше печальней.
Есть стоимость покупки и есть стоимость владения.
Из Украины не видят стоимость владения и не хотят видеть.
ТО же самое касается машин.
В НЙ средняя страховка на машину около 3 тысяч в год.
Но еще обслуживание, парковки, штрафы (без них никак), толлы, паркинг, бенз и тд.
Один мой коллега купил бушный Джип Гранд Чероки за 9куе.
Но выяснилось, что он по законам НЙ считается новым водителем, тк как только получил права после приезда в страну. И месячная страховка у него была 540 долларов. 540 долларов в месяц только страховка за БУ машину.
В некоторых штатах аренда обходится дешевле ипотеки, в некоторых - дороже.
И даже в разных районах одного городишка...
Нашему соотечественнику даже не придет в голову сравнивать Киев и Херсон
А про то, что есть НЙ, а есть Детройт - автор сего опуса даже думать не желает...
Ой, только не надо про Детройт.В Детройте еще после кризиса 2008 года есть сотни конфискованных банками и непроданных домов.
Правда, почти все они уже непригодны для проживания.
Все таки дендрофекальные технологии требуют постоянного вливания денег и внимания.
Крыша, самое уязвимое место, начинает требовать ремонта уже через 6-8 лет, а замены кровли 10-15 лет.
Достаточно появиться существенной течи, чтобы начал обваливаться шитрок, гнить деревянный каркас и процесс стал необратимым.
И эти "непроданные дома" и "непригодные дома" почему-то считаются социальным жильем, их целые кварталы, в них живут люди и портят прекрасную картинку НЙ - столица мира
