#<1 ... 3279328032813282 Додано: Нед 26 кві, 2026 17:17 Біситься красень не по- дитячому!

Замітьте: я ЖОДНОГО раду в ЖОДНОМУ своєму дописі не застосовував до нього ніяких епітетів, ні яких образ, ні яких звинувачень - наводив в відео від наших українців в та статистичні дані з американської преси.

Натомість: погрози на мою адресу та щодня нацарапаний на фанері та навішений мені на шию ярлик. Щодня новий…

Біситься, сердешний.

Здається, хтось з учасників форуму вчора написав щось типу: «Немає за кордоном страшнішого звіра, ніж колишній українець для українця».

Правда… Востаннє редагувалось akurt в Нед 26 кві, 2026 17:43, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 12032 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4302 раз. Подякували: 1558 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2026 17:30 rjkz написав: LEXX написав: В 2002 году средняя стоимость проданного нового дома в США составляла примерно $226 700 – $228 700. Медианная (срединная) цена нового дома была ниже — около $185 200.



Основные показатели рынка недвижимости США в 2002 году:

Средняя цена существующего дома: Примерно $201 700 (по данным National Association of Realtors).

Ипотечная ставка: Средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке в 2002 году составляла около 6,54% — 6,57%.

Ежемесячный платеж: При покупке среднего дома в 2002 году ежемесячный платеж был относительно низким по сравнению с современностью и составлял около $798–$800.



Цены на дома в 2002 году выросли примерно на 6-8% по сравнению с 2001 годом, а ставки по ипотеке были одними из самых низких за предыдущие 40 лет, что стимулировало высокий спрос.



1. Это закладочка для тех, кто свято верит, что рынок недвижимости в США берет свое начало от ковидных 2020-х гг. и ставке в 3 %



2. В 2025 году средняя стоимость проданного нового дома в США демонстрировала колебания, достигая уровня около $487 300 - $499 500 к середине и концу лета на фоне переизбытка предложения. При этом медианная цена за уже существующее жилье (не новостройки) в первой половине года составляла около $396 500 - $398 400.



Тут Вы не совсем корректно поступили к участникам форума.

Не все понимают что такое %%, сложные %% и поправка на инфляцию.

Грубо говоря, что такое деньги во времени.

Они увидят только что 200+куе "заработанно".

Я спросил ИИ сравнить цену среднего дома в США в 2002 году и 2025 в пересчете на золото и вот что он ответил:

Стоимость дома в США в золотом эквиваленте значительно снизилась за период с 2002 по 2025 год, несмотря на рост цен в долларах. Золото дорожало быстрее, чем недвижимость.

2002 год:

Средняя цена дома: около $226,700 — $232,500.

Цена золота: средняя цена составляла примерно $310 за унцию.

В золоте: типичный дом в 2002 году стоил примерно 700–750 унций золота. В начале 2000-х годов, перед пиком пузыря недвижимости, цены в золоте были крайне высоки.



2025 год:

Средняя цена дома (медианная): по разным оценкам, около $400,000 – $430,000.

Цена золота: в среднем в 2025 году золото торговалось по цене выше $3,400 за унцию.

В золоте: медианный дом в 2025 году стоил около 126 унций золота.



Итог:

В 2025 году дом в США можно было купить за значительно меньшее количество золота (в 4-5 раз дешевле), чем в начале 2000-х, так как рост цен на золото ($12,229% с 1980-х) значительно опередил рост цен на недвижимость (+$2,165% за тот же период)



Собственно на этом и можно было-бы ставить точку в вопросе финансовой целесообразности покупки недвиги в США, но боюсь, интеллект некоторых турЫстов не способен проанализировать даже этот текст и они будут и дальше восторгаться покупками в кредит дендрофекальных конструкций.



Точка сидения определяет точку зрения.

На основе одних и тех же цифр мы делаем совершенно разные выводы: Вы считаете по золоту, что дома нестаточно подорожали, а я - что недостаточно еще подешевели!



Точка сидения определяет точку зрения.
На основе одних и тех же цифр мы делаем совершенно разные выводы: Вы считаете по золоту, что дома нестаточно подорожали, а я - что недостаточно еще подешевели!
И никакие Турысты нам для этого не нужны!

