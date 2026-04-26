#<1 ... 3280328132823283> Додано: Нед 26 кві, 2026 17:17 Біситься красень не по- дитячому!

Замітьте: я ЖОДНОГО раду в ЖОДНОМУ своєму дописі не застосовував до нього ніяких епітетів, ні яких образ, ні яких звинувачень - наводив в відео від наших українців в та статистичні дані з американської преси.

Натомість: погрози на мою адресу та щодня нацарапаний на фанері та навішений мені на шию ярлик. Щодня новий…

Біситься, сердешний.

Здається, хтось з учасників форуму вчора написав щось типу: «Немає за кордоном страшнішого звіра, ніж колишній українець для українця».

Правда… Востаннє редагувалось akurt в Нед 26 кві, 2026 17:43, всього редагувалось 2 разів. akurt

rjkz написав: LEXX написав: В 2002 году средняя стоимость проданного нового дома в США составляла примерно $226 700 – $228 700. Медианная (срединная) цена нового дома была ниже — около $185 200.



Основные показатели рынка недвижимости США в 2002 году:

Средняя цена существующего дома: Примерно $201 700 (по данным National Association of Realtors).

Ипотечная ставка: Средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке в 2002 году составляла около 6,54% — 6,57%.

Ежемесячный платеж: При покупке среднего дома в 2002 году ежемесячный платеж был относительно низким по сравнению с современностью и составлял около $798–$800.



Цены на дома в 2002 году выросли примерно на 6-8% по сравнению с 2001 годом, а ставки по ипотеке были одними из самых низких за предыдущие 40 лет, что стимулировало высокий спрос.



1. Это закладочка для тех, кто свято верит, что рынок недвижимости в США берет свое начало от ковидных 2020-х гг. и ставке в 3 %



2. В 2025 году средняя стоимость проданного нового дома в США демонстрировала колебания, достигая уровня около $487 300 - $499 500 к середине и концу лета на фоне переизбытка предложения. При этом медианная цена за уже существующее жилье (не новостройки) в первой половине года составляла около $396 500 - $398 400.



Тут Вы не совсем корректно поступили к участникам форума.

Не все понимают что такое %%, сложные %% и поправка на инфляцию.

Грубо говоря, что такое деньги во времени.

Они увидят только что 200+куе "заработанно".

Я спросил ИИ сравнить цену среднего дома в США в 2002 году и 2025 в пересчете на золото и вот что он ответил:

Стоимость дома в США в золотом эквиваленте значительно снизилась за период с 2002 по 2025 год, несмотря на рост цен в долларах. Золото дорожало быстрее, чем недвижимость.

2002 год:

Средняя цена дома: около $226,700 — $232,500.

Цена золота: средняя цена составляла примерно $310 за унцию.

В золоте: типичный дом в 2002 году стоил примерно 700–750 унций золота. В начале 2000-х годов, перед пиком пузыря недвижимости, цены в золоте были крайне высоки.



2025 год:

Средняя цена дома (медианная): по разным оценкам, около $400,000 – $430,000.

Цена золота: в среднем в 2025 году золото торговалось по цене выше $3,400 за унцию.

В золоте: медианный дом в 2025 году стоил около 126 унций золота.



Итог:

В 2025 году дом в США можно было купить за значительно меньшее количество золота (в 4-5 раз дешевле), чем в начале 2000-х, так как рост цен на золото ($12,229% с 1980-х) значительно опередил рост цен на недвижимость (+$2,165% за тот же период)



Собственно на этом и можно было-бы ставить точку в вопросе финансовой целесообразности покупки недвиги в США, но боюсь, интеллект некоторых турЫстов не способен проанализировать даже этот текст и они будут и дальше восторгаться покупками в кредит дендрофекальных конструкций.



Точка сидения определяет точку зрения.

На основе одних и тех же цифр мы делаем совершенно разные выводы: Вы считаете по золоту, что дома нестаточно подорожали, а я - что недостаточно еще подешевели!



Точка сидения определяет точку зрения.На основе одних и тех же цифр мы делаем совершенно разные выводы: Вы считаете по золоту, что дома нестаточно подорожали, а я - что недостаточно еще подешевели!И никакие Турысты нам для этого не нужны!

shapo написав: M-Audio написав: shapo написав: В Израиле и в Австралии за кеш вы не купите не только дом,но и подержанную машину,в Израиле ввели даже ограничение на сумму нала которую можно держать дома.

У меня сложилось устойчивое впечатление, что когда в контексте США говорят о покупке за кэш, вовсе не имеется ввиду обмен мешком с купюрами. Передача денег может осуществляться банковским переводом или чеком, которые американцы до сих пор любят страстной любовью, а сам термин означает просто покупку без банковкого займа. Если я думаю неправильно, можете меня поправить, я не претендую.



Это могут подтвердить только те кто живут в США.

В Израиле банковские чеки тоже очень любят и при аренде,и при покупке машины.

Здесь вообще много содрали с американской банковской и прочих систем.

Это могут подтвердить только те кто живут в США.В Израиле банковские чеки тоже очень любят и при аренде,и при покупке машины.Здесь вообще много содрали с американской банковской и прочих систем.Особенно умиляют факсы которые я в Украине уже лет 20 не видел,а тут ещё пользуются



Уже ранее тоже написал.

Подтверждаю.

И чеки и факсы тоже используются по-полной.

В плане входа технологий в повседневную жизнь, США очень инертна.

Я-бы сказал так, что в области строительных инноваций, как ни удивительно, в США развитие вцелом застряло на уровне 20-х годов прошлого века.

Уже ранее тоже написал.Подтверждаю.И чеки и факсы тоже используются по-полной.В плане входа технологий в повседневную жизнь, США очень инертна.Я-бы сказал так, что в области строительных инноваций, как ни удивительно, в США развитие вцелом застряло на уровне 20-х годов прошлого века.Собственно, на продаже нет каких-либо существенных отличий между свежепостроенным домом и столетним, в котором перестелили битумную кровлю и покрасили в 100500 раз фасад.

LEXX написав: M-Audio написав: shapo написав: В Израиле и в Австралии за кеш вы не купите не только дом,но и подержанную машину,в Израиле ввели даже ограничение на сумму нала которую можно держать дома.

У меня сложилось устойчивое впечатление, что когда в контексте США говорят о покупке за кэш, вовсе не имеется ввиду обмен мешком с купюрами. Передача денег может осуществляться банковским переводом или чеком, которые американцы до сих пор любят страстной любовью, а сам термин означает просто покупку без банковкого займа. Если я думаю неправильно, можете меня поправить, я не претендую.



Именно так!

Жилье, авто и многие дорогие покупки за "кэш" - имеется ввиду, как чек из чековой книжки, так и банковский чек.

А вот на заправках - это действительно нал, причем ситуация скверная.

Именно так!Жилье, авто и многие дорогие покупки за "кэш" - имеется ввиду, как чек из чековой книжки, так и банковский чек.А вот на заправках - это действительно нал, причем ситуация скверная.Две заправки напротив, одна "онли кэш" и цена за галон ниже на пару десятков центов



Я с таким сталкивался в пиццериях еще. Один слайс пиццы за наличку чуть дешевле чем картой.

Но тут может быть комбинация факторов.

От уклонения от частичной уплаты налогов до банально экономии на эквайринге.

Я с таким сталкивался в пиццериях еще. Один слайс пиццы за наличку чуть дешевле чем картой.Но тут может быть комбинация факторов.От уклонения от частичной уплаты налогов до банально экономии на эквайринге.Хотя первое напрашивается в первую очередь.

Bolt написав: rjkz написав: Хомякоид написав:

Тоже думал написать. Коля жил в Америке только в Нью Йорке.

Так как он описывает действительно невыгодно покупать жилье.

Но остальная Америка ето не Нью Йорк.

То же и в Германии. В некоторых городах и землях дома стартуют от 500 тыс.у.е.

В других можна найти за 50 тыс.

Тоже думал написать. Коля жил в Америке только в Нью Йорке.Так как он описывает действительно невыгодно покупать жилье.Но остальная Америка ето не Нью Йорк.То же и в Германии. В некоторых городах и землях дома стартуют от 500 тыс.у.е.В других можна найти за 50 тыс.Самое главное, как тут уже писали, и в Берлине медсетра будет получать 2500 евро так и в условном Франкфурте на Одере на границей с Польшей те же 2500.



Жить-то я не жил за пределами НЙ, но это не значит, что не изучал возможности.

Были варианты переезда в НДж, Вашингтон стейт и Флориду.

Во Флориде можно купить дешевые дома, но в депрессивных местах или квартиры за 100 куе, но там опять таки расклады с расходами.

А еще там где низкая стоимость недвиги, там и низкие зарплаты.

К примеру, даже не то, что во Флориде, а в Майами, самом крупном городе Флориды, зарплата в 22 доллара в час очень даже считается приличной.

В НЙ это "обняться и заплакать".

НДж хорошо зарабатывает практически только в НЙ, то есть, это фактически спальные районы НЙка.

Те, кто и живет и работает в НДж, в большинстве своем довольствуются скромными зп.

В Вашингтон стейт очень неплохо зарабатывают айтишники техногигантов и таких корпораций как Боинг. И под их доходы "танцуют" все рынки. Но остальное население зарабатывает намного меньше и им довольно несладко. К примеру та медсестра, которую я знаю много лет и которая работала в том самом Меймонидис, у нее есть опыт, она не начинающая (кроме того, там у медсестер своя иерархия, в зависимости от сданных тество и сертификатов) так вот, работая в НЙ сейчас, она бы имела в районе 150+ куе в год, в Вашингтон стейт она зарабатывала 42 доллара в час (порядка 85 к в год).

А любимые акуртом Северная и Южная Кэролайны вообще имеют среднюю зп в 33 К в год. Неудивительно что там сверхдешевая недвига. Там работы особо нет, а та что есть очень низко оплачивается. Очень характерны были похождения героини канала Залюбило-радио, Нины, когда она пыталась удержаться в Шарлотт пока занималась разборками со своей компанией, которая ее кинула. У Нины есть проверенный рецепт в других местах. Во времена безработия иди работать официанткой.

Официантам в США принято давать 15-20% чаевых, это собственно и есть их заработок. Зачастую официантам платится 2-3 доллара в час (что меньше минимальной зп и только для официантов такое разрешено), но официанты (не путать с бас-боями) считаются "белой кастой" и очень хорошо зарабатывающими.

В хорошем месте официант может спокойно иметь 1К+ за смену. Скажем, я пригласил компанию в ресторан в НДж, чек был что-то около 400 долларов. Официант получил 80 долларов чаевых. И наш столик был не единственным у него.

Недавно сходили в кафе, поели пиццу, френч-фрайз (картошка фри), кофе и пахлава. Официантка приняла заказ, принесла его, пару раз подходила интересоваться или все в порядке и потом чек принесла, забирала посуду другая работница (бас-бой или получается бас-герл). У официантки было еще 5 или 6 столиков. Мы там были около часа и оставили ей 30 долларов типами.

Для чего я это написал?

А к тому, что в Шарлотт, оказалось, что все эти заведения работают по принципу самообслуживания! Там нет официантов! Потому что народ мало зарабатывает и не готов платить за работу официанта плюс 20% от суммы заказа.

Но зато там можно новый дом купить за смешные 250 куе в пригороде Шарлотт. Кстати, "наши украинцы" строят. Фигня, что строят без бейсмента и муруют в бетонную подушку (ах, да, ленточный фундамент тоже не делают, заливают тонкий слой бетона и на нем мастырят дендрофекальную халабуду)все коммуникации, когда труба начинает течь, надо срывать полы и долбать бетон, чтобы добраться до ремонтируемого участка. Но "пипл хавает", особенно "наши украинцы".

Надо-же хоть In the middle of nowhere (американское выражение, что-то типа "У черта на куличках") но иметь "СВОЕ". Ездить по несколько часов в день на работу за копеечную по американским меркам зп. Но это-же так красиво выглядит - американская мечта в действии.

А есть локации, где вообще нет НИКАКОЙ работы кроме той, что дает штат - полиция, учитель, пожарный...хотя есть много мест, где пожарные - волонтеры, им ничего не платят, водитель мусорного трака. Фсе. Но зато там за 35К можно старый дом купить. И там таких домов как грязи.

Только за эти дома еще и надо платить таксы и надо их содержать, что, повторюсь, в США недешево, особенно когда нет нормальной работы.

Поэтому-то за работой и высокими относительно большинства локаций остальной Америки зарплатами и еду в НЙ. Еще СФ, ЛА, Бостон, Даллас, в некоторой мере Остин. Что-то может забыл. Естественно есть и серединные локации, типа Денвера, ну Маями. В Филадельфии - печаль, меня туда звали....на зп 23 доллара в час (типа круто).

А еще есть такой показатель качества жизни в локации - инфраструктура. И НЙ делает всю остальную Америку на раз-два в этом смысле. При всех недостатках НЙ-ка, все таки, это самый оптимальный город для проживания. Особенно ньюкамеру. Особенно ньюкамеру, которому надо зарабатывать.

Жить-то я не жил за пределами НЙ, но это не значит, что не изучал возможности.Были варианты переезда в НДж, Вашингтон стейт и Флориду.Во Флориде можно купить дешевые дома, но в депрессивных местах или квартиры за 100 куе, но там опять таки расклады с расходами.А еще там где низкая стоимость недвиги, там и низкие зарплаты.К примеру, даже не то, что во Флориде, а в Майами, самом крупном городе Флориды, зарплата в 22 доллара в час очень даже считается приличной.В НЙ это "обняться и заплакать".НДж хорошо зарабатывает практически только в НЙ, то есть, это фактически спальные районы НЙка.Те, кто и живет и работает в НДж, в большинстве своем довольствуются скромными зп.В Вашингтон стейт очень неплохо зарабатывают айтишники техногигантов и таких корпораций как Боинг. И под их доходы "танцуют" все рынки. Но остальное население зарабатывает намного меньше и им довольно несладко. К примеру та медсестра, которую я знаю много лет и которая работала в том самом Меймонидис, у нее есть опыт, она не начинающая (кроме того, там у медсестер своя иерархия, в зависимости от сданных тество и сертификатов) так вот, работая в НЙ сейчас, она бы имела в районе 150+ куе в год, в Вашингтон стейт она зарабатывала 42 доллара в час (порядка 85 к в год).А любимые акуртом Северная и Южная Кэролайны вообще имеют среднюю зп в 33 К в год. Неудивительно что там сверхдешевая недвига. Там работы особо нет, а та что есть очень низко оплачивается. Очень характерны были похождения героини канала Залюбило-радио, Нины, когда она пыталась удержаться в Шарлотт пока занималась разборками со своей компанией, которая ее кинула. У Нины есть проверенный рецепт в других местах. Во времена безработия иди работать официанткой.Официантам в США принято давать 15-20% чаевых, это собственно и есть их заработок. Зачастую официантам платится 2-3 доллара в час (что меньше минимальной зп и только для официантов такое разрешено), но официанты (не путать с бас-боями) считаются "белой кастой" и очень хорошо зарабатывающими.В хорошем месте официант может спокойно иметь 1К+ за смену. Скажем, я пригласил компанию в ресторан в НДж, чек был что-то около 400 долларов. Официант получил 80 долларов чаевых. И наш столик был не единственным у него.Недавно сходили в кафе, поели пиццу, френч-фрайз (картошка фри), кофе и пахлава. Официантка приняла заказ, принесла его, пару раз подходила интересоваться или все в порядке и потом чек принесла, забирала посуду другая работница (бас-бой или получается бас-герл). У официантки было еще 5 или 6 столиков. Мы там были около часа и оставили ей 30 долларов типами.Для чего я это написал?А к тому, что в Шарлотт, оказалось, что все эти заведения работают по принципу самообслуживания! Там нет официантов! Потому что народ мало зарабатывает и не готов платить за работу официанта плюс 20% от суммы заказа.Но зато там можно новый дом купить за смешные 250 куе в пригороде Шарлотт. Кстати, "наши украинцы" строят. Фигня, что строят без бейсмента и муруют в бетонную подушку (ах, да, ленточный фундамент тоже не делают, заливают тонкий слой бетона и на нем мастырят дендрофекальную халабуду)все коммуникации, когда труба начинает течь, надо срывать полы и долбать бетон, чтобы добраться до ремонтируемого участка. Но "пипл хавает", особенно "наши украинцы".Надо-же хоть In the middle of nowhere (американское выражение, что-то типа "У черта на куличках") но иметь "СВОЕ". Ездить по несколько часов в день на работу за копеечную по американским меркам зп. Но это-же так красиво выглядит - американская мечта в действии.А есть локации, где вообще нет НИКАКОЙ работы кроме той, что дает штат - полиция, учитель, пожарный...хотя есть много мест, где пожарные - волонтеры, им ничего не платят, водитель мусорного трака. Фсе. Но зато там за 35К можно старый дом купить. И там таких домов как грязи.Только за эти дома еще и надо платить таксы и надо их содержать, что, повторюсь, в США недешево, особенно когда нет нормальной работы.Поэтому-то за работой и высокими относительно большинства локаций остальной Америки зарплатами и еду в НЙ. Еще СФ, ЛА, Бостон, Даллас, в некоторой мере Остин. Что-то может забыл. Естественно есть и серединные локации, типа Денвера, ну Маями. В Филадельфии - печаль, меня туда звали....на зп 23 доллара в час (типа круто).А еще есть такой показатель качества жизни в локации - инфраструктура. И НЙ делает всю остальную Америку на раз-два в этом смысле. При всех недостатках НЙ-ка, все таки, это самый оптимальный город для проживания. Особенно ньюкамеру. Особенно ньюкамеру, которому надо зарабатывать.

Канал смотрю чувака в Шврлрте. Приехал с рашки, дауншифтнулся с ИТшника на плиточника.Свои 500-600 баксов в день вытягивает, если есть заказы.

https://youtu.be/9sofrAgfZq8?si=JB7-pnF-hbf9h_Mw Канал смотрю чувака в Шврлрте. Приехал с рашки, дауншифтнулся с ИТшника на плиточника.Свои 500-600 баксов в день вытягивает, если есть заказы.



Смотреть нет мотивации, но если он работает сам на себя, то это очень характерно описывает ситуацию.

Собственно, селфэмплойд высококвалифицированный рабочий или мелкий контрактор в НЙ расчитывает примерно на 1К работы за день когда он работает.

Я был в процессе одного проекта, со стороны заказчика, надо было положить примерно 70 м2 плитки на пол.

Контрактор запросил 12К, сторговались примерно за 10К.

Работа заняла неделю, была выполнена узбеками-нелегалами, с которыми контрактор расплатился наличными. Скорей всего по ставке 150 долларов в день на человека.

И это был самый дешевый вариант. Кроме того, это было еще и лет 5 назад.

А вообще, 10 К в месяц, то есть примерно 20 рабочих дней (тут считают 4 недели, что это месяц) это и есть 500 баксов в день. Вполне нормально, но не что-то особенное для НЙ. В пересчете на почасовую это около 60 долларов в час. Когда-то это считалось очень большой зп. Но не сейчас. Смотреть нет мотивации, но если он работает сам на себя, то это очень характерно описывает ситуацию.Собственно, селфэмплойд высококвалифицированный рабочий или мелкий контрактор в НЙ расчитывает примерно на 1К работы за день когда он работает.Я был в процессе одного проекта, со стороны заказчика, надо было положить примерно 70 м2 плитки на пол.Контрактор запросил 12К, сторговались примерно за 10К.Работа заняла неделю, была выполнена узбеками-нелегалами, с которыми контрактор расплатился наличными. Скорей всего по ставке 150 долларов в день на человека.И это был самый дешевый вариант. Кроме того, это было еще и лет 5 назад.А вообще, 10 К в месяц, то есть примерно 20 рабочих дней (тут считают 4 недели, что это месяц) это и есть 500 баксов в день. Вполне нормально, но не что-то особенное для НЙ. В пересчете на почасовую это около 60 долларов в час. Когда-то это считалось очень большой зп. Но не сейчас. rjkz

Повідомлень: 18445 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8891 раз. Подякували: 5638 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2026 18:39 Vadim_ написав: Коля,



Извиняюсь , но так и не услышал мнение/ответ в чём преимущество потраченных баксов на аренду а не покупку своего?платить до смерти , чем?

Чем будут платить за аренду когда нету работы или возраст ? Коля,Извиняюсь , но так и не услышал мнение/ответ в чём преимущество потраченных баксов на аренду а не покупку своего?платить до смерти , чем?Чем будут платить за аренду когда нету работы или возраст ?



Да вроде все объяснил.

За аренду вы платите сопоставимую сумму со стоимостью содержания "за свое", даже если купили без кредита.

При этом, замораживаете свои деньги, которые могут приносить намного больше, чем владелец арендного жилья получает со своей недвиги.

Само жилье дешевеет в ином измерении нежели в долларах, с 1980 года примерно.

Если проблемы в старости будут с платежами, то в НЙке из аренды выселить будет очень сложно, а забрать за долги владение жильем - нефиг делать, капиталистический социализм.

Теперь понятно? Да вроде все объяснил.За аренду вы платите сопоставимую сумму со стоимостью содержания "за свое", даже если купили без кредита.При этом, замораживаете свои деньги, которые могут приносить намного больше, чем владелец арендного жилья получает со своей недвиги.Само жилье дешевеет в ином измерении нежели в долларах, с 1980 года примерно.Если проблемы в старости будут с платежами, то в НЙке из аренды выселить будет очень сложно, а забрать за долги владение жильем - нефиг делать, капиталистический социализм.Теперь понятно? rjkz

Повідомлень: 18445 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8891 раз. Подякували: 5638 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2026 18:48 shapo написав: rjkz написав: 4. Ваш оппонент является ярко выраженным антисемитом (можете просмотеть по диагонали эту ветку чтобы в этом убедиться, особенно его перепалки с барабашовым), поэтому впредь подумайте или вступать с ним в диалог. 4. Ваш оппонент является ярко выраженным антисемитом (можете просмотеть по диагонали эту ветку чтобы в этом убедиться, особенно его перепалки с барабашовым), поэтому впредь подумайте или вступать с ним в диалог.



Ну,антисемитизмом после 07.10.23 уже никого не удивишь,это общий тренд от Европы до США не говоря о бывших совковых республиках кроме Грузии и немного Азербайджана.

В Украине его почти не было,но после принятия закона о антисемитизме,похоже,тоже расцветет.

Если даже в НЙ ,городе с огромным количеством евреев,избрали социалиста и исламиста мэром.

А написал я потому,что бросилось в глаза некое несоответствие дешёвой цены,качество дома и возможность получения хорошей работы и обучения для детей.

Из тех немногочисленных стран где бывал это исключено - в благополучных районах с хорошими школами,особенно частными, с достойной работой и без криминала не бывает дешевого жилья

И ещё удивила старая украинская традиция покупать инвестиционный дом для последующей сдачи в аренду где арендатор покроет ипотеку и прочие платежи которую этой даме посоветовала русскоязычная риэлтор.

Насколько я знаю ситуацию в двух странах,Израиле и Австралии, продажи недвиги сейчас идут плохо,причем в Израиле за 30 лет впервые цены начали снижается.

Да,аренда растет и из арендаторов часто выстраивается очередь,но и она не покроет ипотеку,тем более что учётная ставка Центробанков часто имеет тенденцию к увеличению в отличие от почти нулевой в ковидные времена Ну,антисемитизмом после 07.10.23 уже никого не удивишь,это общий тренд от Европы до США не говоря о бывших совковых республиках кроме Грузии и немного Азербайджана.В Украине его почти не было,но после принятия закона о антисемитизме,похоже,тоже расцветет.Если даже в НЙ ,городе с огромным количеством евреев,избрали социалиста и исламиста мэром.А написал я потому,что бросилось в глаза некое несоответствие дешёвой цены,качество дома и возможность получения хорошей работы и обучения для детей.Из тех немногочисленных стран где бывал это исключено - в благополучных районах с хорошими школами,особенно частными, с достойной работой и без криминала не бывает дешевого жильяИ ещё удивила старая украинская традиция покупать инвестиционный дом для последующей сдачи в аренду где арендатор покроет ипотеку и прочие платежи которую этой даме посоветовала русскоязычная риэлтор.Насколько я знаю ситуацию в двух странах,Израиле и Австралии, продажи недвиги сейчас идут плохо,причем в Израиле за 30 лет впервые цены начали снижается.Да,аренда растет и из арендаторов часто выстраивается очередь,но и она не покроет ипотеку,тем более что учётная ставка Центробанков часто имеет тенденцию к увеличению в отличие от почти нулевой в ковидные времена



В США, кроме некоторых локаций возле НЙ и еще может пару других, цены на недвигу снижаются в баксе уже несколько лет. Зато растут затраты на содержание этой недвиги.

Одна блогерша, которую я смотрю, в Калифорнии имеет свое жилье.

Аренда его-же стоила-бы 4к в месяц, она платит около 7(или 9, сейчас не помню) к в месяц.

Учитывая все аспекты банковских кредитов на жилье (аннуитет только, то есть, в первые годы выплачивается в основном %% банку и лишь через много лет постепенно платежи уже обесценившимся долларов начинают погашать принципал, то есть тело кредита), я вообще не понимаю математики этого мероприятия. Мой калькулятор сказал, что он обиделся и уходит в отпуск после таких вопросов. В США, кроме некоторых локаций возле НЙ и еще может пару других, цены на недвигу снижаются в баксе уже несколько лет. Зато растут затраты на содержание этой недвиги.Одна блогерша, которую я смотрю, в Калифорнии имеет свое жилье.Аренда его-же стоила-бы 4к в месяц, она платит около 7(или 9, сейчас не помню) к в месяц.Учитывая все аспекты банковских кредитов на жилье (аннуитет только, то есть, в первые годы выплачивается в основном %% банку и лишь через много лет постепенно платежи уже обесценившимся долларов начинают погашать принципал, то есть тело кредита), я вообще не понимаю математики этого мероприятия. Мой калькулятор сказал, что он обиделся и уходит в отпуск после таких вопросов. rjkz

Повідомлень: 18445 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8891 раз. Подякували: 5638 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2026 18:49 M-Audio написав: Vadim_ написав: Коля,



Извиняюсь , но так и не услышал мнение/ответ в чём преимущество потраченных баксов на аренду а не покупку своего?платить до смерти , чем?

Чем будут платить за аренду когда нету работы или возраст ? Коля,Извиняюсь , но так и не услышал мнение/ответ в чём преимущество потраченных баксов на аренду а не покупку своего?платить до смерти , чем?Чем будут платить за аренду когда нету работы или возраст ?

Даже странно, что после всех объяснений опять нужно дополнительно объяснять.

Неужели до сих пор не очевидно, что

а) из потраченных баксов на покупку своего (если в ипотеку) в "своё" превращается процентов 20 в первые 10-15 лет, а остальное - та же аренда, только получатель денег отличается;

б) оно "своё" только в части ответственности за якобы "свою" собственность, а прав иногда даже меньше, чем в аренде;

в) на старости лет лучше иметь капитал для оплаты аренды, чем ветшающий и требующий постоянной заботы домик. Капитал будет приносить доход даже на старости лет, а домик будет только тянуть расходы. Даже странно, что после всех объяснений опять нужно дополнительно объяснять.Неужели до сих пор не очевидно, чтоа) из потраченных баксов на покупку своего (если в ипотеку) в "своё" превращается процентов 20 в первые 10-15 лет, а остальное - та же аренда, только получатель денег отличается;б) оно "своё" только в части ответственности за якобы "свою" собственность, а прав иногда даже меньше, чем в аренде;в) на старости лет лучше иметь капитал для оплаты аренды, чем ветшающий и требующий постоянной заботы домик. Капитал будет приносить доход даже на старости лет, а домик будет только тянуть расходы.



Спасибо, у Вас получилось ясно и лаконично. Спасибо, у Вас получилось ясно и лаконично. rjkz

Повідомлень: 18445 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8891 раз. Подякували: 5638 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2026 18:55 M-Audio написав: Vadim_ написав: как писал ранее , лучше иметь свой подвал с кроватью из поддонов чем хату в аренде а потом жить под мостом в картонной коробке когда закончился капитал как писал ранее , лучше иметь свой подвал с кроватью из поддонов чем хату в аренде а потом жить под мостом в картонной коробке когда закончился капитал А где жить, когда закончатся деньги на коммуналку и оплату налогов на собственность, а на "подвал" сначала наложат арест за долги, а потом продадут на аукционе?

Тут уже проскакивала мысль о том, что чтобы владеть недвижимостью нужно иметь стабильный доход. Вот так вот изменились роли. Раньше собственная недвижимость была убежищем, которое давало какую-то уверенность в том, что, нисмотря ни на что, у тебя будет где укрыться и жить в безопасности и комфорте, даже если в холоде и с едой проблемы. Теперь это большая статья расходов, а про безопасность и комфорт забудьте. Жизнь дала трещину -- и ты на улице, причём с огромными финансовыми потерями, и если бы эти деньги не были потеряны, может и черную полосу удалось бы пережить без больших потрясений.

А ведь может получиться и как у меня -- было жильё, а потом раз -- и нет больше. Даже война не обязательно, какое-нибудь проседание почвы, которое страховая компания объявила не покрывающимся страховкой, и всё. Судебная тяжба со страховой компанией без солидного запаса наличности бесперспективна, а даже с деньгами затянется на годы, в течение которых тоже где-то надо жить, и тоже пробьёт солидную брешь в финансах. А где жить, когда закончатся деньги на коммуналку и оплату налогов на собственность, а на "подвал" сначала наложат арест за долги, а потом продадут на аукционе?Тут уже проскакивала мысль о том, что чтобы владеть недвижимостью нужно иметь стабильный доход. Вот так вот изменились роли. Раньше собственная недвижимость была убежищем, которое давало какую-то уверенность в том, что, нисмотря ни на что, у тебя будет где укрыться и жить в безопасности и комфорте, даже если в холоде и с едой проблемы. Теперь это большая статья расходов, а про безопасность и комфорт забудьте. Жизнь дала трещину -- и ты на улице, причём с огромными финансовыми потерями, и если бы эти деньги не были потеряны, может и черную полосу удалось бы пережить без больших потрясений.А ведь может получиться и как у меня -- было жильё, а потом раз -- и нет больше. Даже война не обязательно, какое-нибудь проседание почвы, которое страховая компания объявила не покрывающимся страховкой, и всё. Судебная тяжба со страховой компанией без солидного запаса наличности бесперспективна, а даже с деньгами затянется на годы, в течение которых тоже где-то надо жить, и тоже пробьёт солидную брешь в финансах.



+1.

А вот и подтверждение даже от риелтора

+1.А вот и подтверждение даже от риелтора rjkz

Повідомлень: 18445 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8891 раз. Подякували: 5638 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2026 18:56 Vadim_ написав: M-Audio написав: Vadim_ написав: как писал ранее , лучше иметь свой подвал с кроватью из поддонов чем хату в аренде а потом жить под мостом в картонной коробке когда закончился капитал как писал ранее , лучше иметь свой подвал с кроватью из поддонов чем хату в аренде а потом жить под мостом в картонной коробке когда закончился капитал А где жить, когда закончатся деньги на коммуналку и оплату налогов на собственность , а на "подвал" сначала наложат арест за долги, а потом продадут на аукционе?

Тут уже проскакивала мысль о том, что чтобы владеть недвижимостью нужно иметь стабильный доход. Вот так вот изменились роли. Раньше собственная недвижимость была убежищем, которое давало какую-то уверенность в том, что, нисмотря ни на что, у тебя будет где укрыться и жить в безопасности и комфорте, даже если в холоде и с едой проблемы. Теперь это большая статья расходов, а про безопасность и комфорт забудьте. Жизнь дала трещину -- и ты на улице, причём с огромными финансовыми потерями, и если бы эти деньги не были потеряны, может и черную полосу удалось бы пережить без больших потрясений.

А ведь может получиться и как у меня -- было жильё, а потом раз -- и нет больше. Даже война не обязательно, какое-нибудь проседание почвы, которое страховая компания объявила не покрывающимся страховкой, и всё. Судебная тяжба со страховой компанией без солидного запаса наличности бесперспективна, а даже с деньгами затянется на годы, в течение которых тоже где-то надо жить, и тоже пробьёт солидную брешь в финансах. А где жить, когда, а на "подвал" сначала наложат арест за долги, а потом продадут на аукционе?Тут уже проскакивала мысль о том, что чтобы владеть недвижимостью нужно иметь стабильный доход. Вот так вот изменились роли. Раньше собственная недвижимость была убежищем, которое давало какую-то уверенность в том, что, нисмотря ни на что, у тебя будет где укрыться и жить в безопасности и комфорте, даже если в холоде и с едой проблемы. Теперь это большая статья расходов, а про безопасность и комфорт забудьте. Жизнь дала трещину -- и ты на улице, причём с огромными финансовыми потерями, и если бы эти деньги не были потеряны, может и черную полосу удалось бы пережить без больших потрясений.А ведь может получиться и как у меня -- было жильё, а потом раз -- и нет больше. Даже война не обязательно, какое-нибудь проседание почвы, которое страховая компания объявила не покрывающимся страховкой, и всё. Судебная тяжба со страховой компанией без солидного запаса наличности бесперспективна, а даже с деньгами затянется на годы, в течение которых тоже где-то надо жить, и тоже пробьёт солидную брешь в финансах.

в аренде её не надо оплачивать за свой счёт?



оплата налогов включена в стоимость аренды в аренде её не надо оплачивать за свой счёт?оплата налогов включена в стоимость аренды



В НЙ в аренду включена обычно все кроме газа и ээ.

Налоги - это проблема собственника. В НЙ в аренду включена обычно все кроме газа и ээ.Налоги - это проблема собственника. rjkz

