#<1 ... 3281328232833284> Додано: Нед 26 кві, 2026 19:04 Сибарит написав: rjkz написав: Фигня, что строят без бейсмента и муруют в бетонную подушку (ах, да, ленточный фундамент тоже не делают, заливают тонкий слой бетона и на нем мастырят дендрофекальную халабуду)все коммуникации, когда труба начинает течь, надо срывать полы и долбать бетон, чтобы добраться до ремонтируемого участка. Фигня, что строят без бейсмента и муруют в бетонную подушку (ах, да, ленточный фундамент тоже не делают, заливают тонкий слой бетона и на нем мастырят дендрофекальную халабуду)все коммуникации, когда труба начинает течь, надо срывать полы и долбать бетон, чтобы добраться до ремонтируемого участка.

Назвать эту подушку плитным фундаментом Вам не позволяет толщина или неправильная проходка коммуникаций? Назвать эту подушку плитным фундаментом Вам не позволяет толщина или неправильная проходка коммуникаций?



Толщина.

Это назвать фундаментом можно весьма условно.

Зачастую это вообще не армируется, хотя нагрузка для такого рода конструкций даже от собственного веса уже требует армирования.

Буквально в первые же годы появляются трещины, потом они раскрываются сильней, потом начинают разъезжаться бимы, идут трещины по стенам и дом уже даже сложно признать пригодным к проживанию.

Про проводку коммуникаций....главное чтобы они соответствовали местным кодам.

А они довольно либеральные



Вот Вам видео, но я этот вопрос знаю не только по Ютубам, как некоторые турЫсты тут надувают щеки.

Я работаю в сфере эксплуатации недивижимости.

И не то, что дома, а многоквартирные билдинги, причем как с квартирами по 200к так и с 1лям+, которые имеют ужасающие конструктивные проблемы и которые устранить невозможно, можно только лечить симптомы. Толщина.Это назвать фундаментом можно весьма условно.Зачастую это вообще не армируется, хотя нагрузка для такого рода конструкций даже от собственного веса уже требует армирования.Буквально в первые же годы появляются трещины, потом они раскрываются сильней, потом начинают разъезжаться бимы, идут трещины по стенам и дом уже даже сложно признать пригодным к проживанию.Про проводку коммуникаций....главное чтобы они соответствовали местным кодам.А они довольно либеральныеВот Вам видео, но я этот вопрос знаю не только по Ютубам, как некоторые турЫсты тут надувают щеки.Я работаю в сфере эксплуатации недивижимости.И не то, что дома, а многоквартирные билдинги, причем как с квартирами по 200к так и с 1лям+, которые имеют ужасающие конструктивные проблемы и которые устранить невозможно, можно только лечить симптомы. rjkz

Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: И не то, что дома, а многоквартирные билдинги, причем как с квартирами по 200к так и с 1лям+, которые имеют ужасающие конструктивные проблемы и которые устранить невозможно, можно только лечить симптомы.

Трамп - омериканский Войцеховский наоборот?



...УКО строил технологически в принципе нормально, только самострои в т.ч. с проблемами подключения к коммуникациям...а там Я так понимаю проблемы зеркально противоположные))) Трамп - омериканский Войцеховский наоборот?...УКО строил технологически в принципе нормально, только самострои в т.ч. с проблемами подключения к коммуникациям...а там Я так понимаю проблемы зеркально противоположные))) Прохожий Повідомлень: 14419 З нами з: 05.06.13 Подякував: 939 раз. Подякували: 1466 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2026 20:06 rjkz написав: Про проводку коммуникаций....главное чтобы они соответствовали местным кодам.

А они довольно либеральные



Вот Вам видео, Про проводку коммуникаций....главное чтобы они соответствовали местным кодам.А они довольно либеральныеВот Вам видео,



В видео он вроде сертифицированный риэлтор,а принимает на себя функции технадзора,причем приходящего на стройку пару раз как бы составить акт на скрытые работы и собирается оценивать инженерные коммуникации после введения дома в эксплуатацию не говоря о том,что не смотрит проект хотя он может быть и типовой.

Говорит о дешевизне заложенных материалов и инженерных систем,но ведь они должны соответствовать проекту где и учитывается продолжительность жксплуатации,а не только code of rules.

Неужели там все так запущено,да и год гарантии это совсем немного для такого товара как дом. В видео он вроде сертифицированный риэлтор,а принимает на себя функции технадзора,причем приходящего на стройку пару раз как бы составить акт на скрытые работы и собирается оценивать инженерные коммуникации после введения дома в эксплуатацию не говоря о том,что не смотрит проект хотя он может быть и типовой.Говорит о дешевизне заложенных материалов и инженерных систем,но ведь они должны соответствовать проекту где и учитывается продолжительность жксплуатации,а не только code of rules.Неужели там все так запущено,да и год гарантии это совсем немного для такого товара как дом. shapo Повідомлень: 4979 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 849 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2026 20:12 Прохожий написав:

...УКО строил технологически в принципе нормально, только самострои в т.ч. с проблемами подключения ...УКО строил технологически в принципе нормально, только самострои в т.ч. с проблемами подключения



В каком смысле технологически нормально,обрушения несущих конструкций не произошло?

Так и в США дом с трещинами может стоять достаточно долго.

Там ведь и так,по-моему, из-за жучков утеплитель стен в деревянном каркасе раз в 10 лет меняют. В каком смысле технологически нормально,обрушения несущих конструкций не произошло?Так и в США дом с трещинами может стоять достаточно долго.Там ведь и так,по-моему, из-за жучков утеплитель стен в деревянном каркасе раз в 10 лет меняют. shapo Повідомлень: 4979 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 849 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2026 21:17 уванна - це архаїчна еуропейщизна Сибарит написав: akurt написав: та хоч голим бігати з бокалом вина… та хоч голим бігати з бокалом вина…

С этим могут быть проблемы. В одном из штатов США, не помню, в каком, есть закон, запрещающий мыться голым в ванне.

Да и вино на бегу разольётся 😁 С этим могут быть проблемы. В одном из штатов США, не помню, в каком, есть закон, запрещающий мыться голым в ванне.Да и вино на бегу разольётся 😁

в прогресивному США прийнято приймати душ, а уванна - це архаїчна еуропейщизна в прогресивному США прийнято приймати душ, а уванна - це архаїчна еуропейщизна flyman

Повідомлень: 42841 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1638 раз. Подякували: 2883 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2026 21:21 Water написав: Vadim_ написав: Наразі у нашій громаді налог на дом/участок шо-то около 500 гривен в год.

Спитав знайому у США, сказала шо не всі власники будинків мають у власності землю, є ділянки з орендною платою землі біля штуки баксів на місяць. Шо це за ділянки не питав. Вроді вона на пенсії збирається продать задорого будинок і купить задешево у Флориді. Чому саме у Флориді не питав. Спитав знайому у США, сказала шо не всі власники будинків мають у власності землю, є ділянки з орендною платою землі біля штуки баксів на місяць. Шо це за ділянки не питав. Вроді вона на пенсії збирається продать задорого будинок і купить задешево у Флориді. Чому саме у Флориді не питав.



1. Есть в США и Канаде такое понятие как трейлерный парк - жилой район или специально отведенная территория для постоянного или временного размещения передвижных домов, автодомов и жилых прицепов.

За стоянку, электричество, водоснабжение, канализацию платят от 700 долл. в месяц и выше.

Мобильный дом - первый этап после коробки из-под холодильника



2. Во Флориде тепло. Флорида входит в число штатов с самым высоким количеством трейлерных парков, их количество исчисляется тысячами, предлагая как доступное жилье, так и пенсионные сообщества. 1. Есть в США и Канаде такое понятие как трейлерный парк - жилой район или специально отведенная территория для постоянного или временного размещения передвижных домов, автодомов и жилых прицепов.За стоянку, электричество, водоснабжение, канализацию платят от 700 долл. в месяц и выше.Мобильный дом - первый этап после коробки из-под холодильника2. Во Флориде тепло. Флорида входит в число штатов с самым высоким количеством трейлерных парков, их количество исчисляется тысячами, предлагая как доступное жилье, так и LEXX

К счастью, Нью-Йорк - это далеко не вся Америка.

В некоторых штатах аренда обходится дешевле ипотеки, в некоторых - дороже.

И даже в разных районах одного городишка...



Нашему соотечественнику даже не придет в голову сравнивать Киев и Херсон

А про то, что есть НЙ, а есть Детройт - автор сего опуса даже думать не желает... В некоторых штатах аренда обходится дешевле ипотеки, в некоторых - дороже.И даже в разных районах одного городишка...Нашему соотечественнику даже не придет в голову сравнивать Киев и ХерсонА про то, что есть НЙ, а есть Детройт - автор сего опуса даже думать не желает...

Ой, только не надо про Детройт.

В Детройте еще после кризиса 2008 года есть сотни конфискованных банками и непроданных домов.

Правда, почти все они уже непригодны для проживания.

Все таки дендрофекальные технологии требуют постоянного вливания денег и внимания.

Крыша, самое уязвимое место, начинает требовать ремонта уже через 6-8 лет, а замены кровли 10-15 лет.

Достаточно появиться существенной течи, чтобы начал обваливаться шитрок, гнить деревянный каркас и процесс стал необратимым. Ой, только не надо про Детройт.Все таки дендрофекальные технологии требуют постоянного вливания денег и внимания.Крыша, самое уязвимое место, начинает требовать ремонта уже через 6-8 лет, а замены кровли 10-15 лет.Достаточно появиться существенной течи, чтобы начал обваливаться шитрок, гнить деревянный каркас и процесс стал необратимым.



И эти "непроданные дома" и "непригодные дома" почему-то считаются социальным жильем, их целые кварталы, в них живут люди и портят прекрасную картинку НЙ - столица мира И эти "непроданные дома" и "непригодные дома" почему-то считаются социальным жильем, их целые кварталы, в них живут люди и портят прекрасную картинку НЙ - столица мира





Не, не перекручивайте.

Вы не знаете апчем говорите.

Про Детройт я говорил о сингл фемели домах, о многоквартирных билдингах в Детройте я не в курсе.

Зато в курсе социального жилья в НЙ.

Спешу заверить Вас, что не все, но очень многие социальные билдинги в НЙ - это очень качественно как для США построенные здания.

Я именно про тн ПРАДЖЕКТЫ говорю, есть старые, есть новые, но в основной массе они очень добротные. Почему так? Почему резиденшл и рентал билдинг зачастую хуже построены и эксплуатируются чем социальное жилье.

Ответ кроется, как и все в США, в финансах.

Когда строится что-то для кого-то кем-то, то идет жестокая рубка за ценник.

Даже когда заказчик очень платежеспособный.

И в результате - экономия на всем.

Когда строят для социальных программ, то финансирует город. А НЙ - очень богатый город. И если компания подрядчик вывалила дохреналионный ценник, то город его оплатит, но будет контролировать, чтобы все что в смете есть, было зсделано.

И потом город-же тратит огромные деньги для эксплуатации таких домов.

Также такими проектами занимаются нонпрофит организейшнз.

И вот несколько лет назад была возможность попасть в такую компанию, я писал, зп в 2 раза больше той, что у меня была на тот момент. А у меня вполне рыночный уровень.

Вот контингент, который заселяют в такие дома - это другой разговор.

А сингл фэмэли дома в Детройте, о которых я писал - это обычные дендрофекальные сараи. Не, не перекручивайте.Вы не знаете апчем говорите.Про Детройт я говорил о сингл фемели домах, о многоквартирных билдингах в Детройте я не в курсе.Зато в курсе социального жилья в НЙ.Спешу заверить Вас, что не все, но очень многие социальные билдинги в НЙ - это очень качественно как для США построенные здания.Я именно про тн ПРАДЖЕКТЫ говорю, есть старые, есть новые, но в основной массе они очень добротные. Почему так? Почему резиденшл и рентал билдинг зачастую хуже построены и эксплуатируются чем социальное жилье.Ответ кроется, как и все в США, в финансах.Когда строится что-то для кого-то кем-то, то идет жестокая рубка за ценник.Даже когда заказчик очень платежеспособный.И в результате - экономия на всем.Когда строят для социальных программ, то финансирует город. А НЙ - очень богатый город. И если компания подрядчик вывалила дохреналионный ценник, то город его оплатит, но будет контролировать, чтобы все что в смете есть, было зсделано.И потом город-же тратит огромные деньги для эксплуатации таких домов.Также такими проектами занимаются нонпрофит организейшнз.И вот несколько лет назад была возможность попасть в такую компанию, я писал, зп в 2 раза больше той, что у меня была на тот момент. А у меня вполне рыночный уровень.Вот контингент, который заселяют в такие дома - это другой разговор.А сингл фэмэли дома в Детройте, о которых я писал - это обычные дендрофекальные сараи. rjkz

Повідомлень: 18447 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8892 раз. Подякували: 5639 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2026 23:24 Не, не перекручивайте.

Вы не знаете апчем говорите.

Про Детройт я говорил о сингл фемели домах, о многоквартирных билдингах в Детройте я не в курсе.

Вот контингент, который заселяют в такие дома - это другой разговор.



А сингл фэмэли дома в Детройте, о которых я писал - это обычные дендрофекальные сараи.



Именно так, "сингл фэмэли дома в Детройте" за одинн доллар.

С обязательствами, чтобы не развалился.

Живут черные, работники и наследники тех, кого вышвырнули с конвейера. Именно так, "сингл фэмэли дома в Детройте" за одинн доллар.С обязательствами, чтобы не развалился.Живут черные, работники и наследники тех, кого вышвырнули с конвейера. LEXX

Повідомлень: 338 З нами з: 11.03.14 Подякував: 7 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2026 23:42 flyman написав: Сибарит написав: akurt написав: та хоч голим бігати з бокалом вина… та хоч голим бігати з бокалом вина…

С этим могут быть проблемы. В одном из штатов США, не помню, в каком, есть закон, запрещающий мыться голым в ванне.

Да и вино на бегу разольётся 😁 С этим могут быть проблемы. В одном из штатов США, не помню, в каком, есть закон, запрещающий мыться голым в ванне.Да и вино на бегу разольётся 😁

в прогресивному США прийнято приймати душ, а уванна - це архаїчна еуропейщизна в прогресивному США прийнято приймати душ, а уванна - це архаїчна еуропейщизна

Тут мало бути посилання на блог, де розказано як ти витрачаєш всього 1 куб води на місяць .

Бо просто те, що ти не чистиш зуби - це не пояснює. Там мізер втрат на зуби . Тут схоже що і миєшся в тому чим мив підлогу. Ну чи навпаки. Тут мало бути посилання на блог, де розказано як ти витрачаєш всього 1 куб води на місяць .Бо просто те, що ти не чистиш зуби - це не пояснює. Там мізер втрат на зуби . Тут схоже що і миєшся в тому чим мив підлогу. Ну чи навпаки. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 18788 З нами з: 15.02.09 Подякував: 404 раз. Подякували: 2605 раз. Профіль 6 8 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2026 23:55 LEXX написав: rjkz написав:

Тут Вы не совсем корректно поступили к участникам форума.

Не все понимают что такое %%, сложные %% и поправка на инфляцию.

Грубо говоря, что такое деньги во времени.

Они увидят только что 200+куе "заработанно".

Я спросил ИИ сравнить цену среднего дома в США в 2002 году и 2025 в пересчете на золото и вот что он ответил:

Стоимость дома в США в золотом эквиваленте значительно снизилась за период с 2002 по 2025 год, несмотря на рост цен в долларах. Золото дорожало быстрее, чем недвижимость.

2002 год:

Средняя цена дома: около $226,700 — $232,500.

Цена золота: средняя цена составляла примерно $310 за унцию.

В золоте: типичный дом в 2002 году стоил примерно 700–750 унций золота. В начале 2000-х годов, перед пиком пузыря недвижимости, цены в золоте были крайне высоки.



2025 год:

Средняя цена дома (медианная): по разным оценкам, около $400,000 – $430,000.

Цена золота: в среднем в 2025 году золото торговалось по цене выше $3,400 за унцию.

В золоте: медианный дом в 2025 году стоил около 126 унций золота.



Итог:

В 2025 году дом в США можно было купить за значительно меньшее количество золота (в 4-5 раз дешевле), чем в начале 2000-х, так как рост цен на золото ($12,229% с 1980-х) значительно опередил рост цен на недвижимость (+$2,165% за тот же период)



Собственно на этом и можно было-бы ставить точку в вопросе финансовой целесообразности покупки недвиги в США, но боюсь, интеллект некоторых турЫстов не способен проанализировать даже этот текст и они будут и дальше восторгаться покупками в кредит дендрофекальных конструкций. Тут Вы не совсем корректно поступили к участникам форума.Не все понимают что такое %%, сложные %% и поправка на инфляцию.Грубо говоря, что такое деньги во времени.Они увидят только что 200+куе "заработанно".Я спросил ИИ сравнить цену среднего дома в США в 2002 году и 2025 в пересчете на золото и вот что он ответил:Собственно на этом и можно было-бы ставить точку в вопросе финансовой целесообразности покупки недвиги в США, но боюсь, интеллект некоторых турЫстов не способен проанализировать даже этот текст и они будут и дальше восторгаться покупками в кредит дендрофекальных конструкций.



Точка сидения определяет точку зрения.

На основе одних и тех же цифр мы делаем совершенно разные выводы: Вы считаете по золоту, что дома нестаточно подорожали, а я - что недостаточно еще подешевели!



И никакие Турысты нам для этого не нужны! Точка сидения определяет точку зрения.На основе одних и тех же цифр мы делаем совершенно разные выводы: Вы считаете по золоту, что дома нестаточно подорожали, а я - что недостаточно еще подешевели!И никакие Турысты нам для этого не нужны!



ТурЫсты нам действительно не нужны, но они лезут ко всем с "советами космического масштаба и космической-же глупости" (с).

А по поводу кочки сидения...

Если Вы ставите своей целью покупку недвижимости, допустим в США, раз уж о них речь, то я могу пожелать Вам чтобы все сложилось.

Для меня, есть несколько аспектов этого мероприятия.

1. Экономический. Если говорить о покупке впринципе, то это не должно быть в мортгидж. Собственно, для американских доходов, при дисциплинированных расходах, не такая большая проблема наскирдовать на недорогой сегмент квартиры или дома за несколько лет. Но как я уже показал и на примере золота (могу еще показать и в, скажем, СП500 что средний дом тоже подешевел), что финансового смысла особого нет.

2. Сугубо практический. Законами и обязательствами арендатор защищен намного сильней чем лендлорд и более чем собственник своего жилья.

3. Если человек не наметил себе достаточно большой горизонт проживания в определенной локации, то классически (в течении менеее 5 лет)не рекомендуюется брать мортгидж и жить в аренде, так как клоузинг косты не перекроют возможный прирост эквити . Но это при классическом тренде при отсутствии альтернативных способов использования денег. В случае самого консервативного инвестирования этот срок намногоо быльше.

4. Ну простой мотив не париться за имущество, которое постоянно жрет время и деньги. Этим должен заниматься собственник. ТурЫсты нам действительно не нужны, но они лезут ко всем с "советами космического масштаба и космической-же глупости" (с).А по поводу кочки сидения...Если Вы ставите своей целью покупку недвижимости, допустим в США, раз уж о них речь, то я могу пожелать Вам чтобы все сложилось.Для меня, есть несколько аспектов этого мероприятия.1. Экономический. Если говорить о покупке впринципе, то это не должно быть в мортгидж. Собственно, для американских доходов, при дисциплинированных расходах, не такая большая проблема наскирдовать на недорогой сегмент квартиры или дома за несколько лет. Но как я уже показал и на примере золота (могу еще показать и в, скажем, СП500 что средний дом тоже подешевел), что финансового смысла особого нет.2. Сугубо практический. Законами и обязательствами арендатор защищен намного сильней чем лендлорд и более чем собственник своего жилья.3. Если человек не наметил себе достаточно большой горизонт проживания в определенной локации, то классически (в течении менеее 5 лет)не рекомендуюется брать мортгидж и жить в аренде, так как клоузинг косты не перекроют возможный прирост эквити . Но это при классическом тренде при отсутствии альтернативных способов использования денег. В случае самого консервативного инвестирования этот срок намногоо быльше.4. Ну простой мотив не париться за имущество, которое постоянно жрет время и деньги. Этим должен заниматься собственник. rjkz

