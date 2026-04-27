Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2026 14:57

Щодо будинків на колесах: є така опція в США. Доволі розповсюджена.
Як розвага.
Зазвичай причепом до будинку на колесах на жорсткому зʼєднанні є позашляховик (!): приїхав десь кудись. Розташувався. Завів свій Jeep та поїхав до дівчат або за пивом.
З усіх, з ким спілкуюся, один легінь веде саме такий спосіб життя: в будинку на колесах. Одинак.
Не одружений. Живе із собакою в будинку на колесах. Мандрує. іТ-ник. Приколіст. Починав роботу в Seattle, після закінчення UCSC, майже 10 років тому, із зарплатнею на старті в 120 000$ на рік. На старті взяв в оренду квартиру в центрі Seattle та нову автівку в кредит.
Такого способу життя - в цілковитому комфорті - де дівчата цілували ноги - вистачило на 2 роки…

Для таких приколистів є дійсно спеціальні паркінги.
Докладно про спосіб життя в будинку на колесах доволі цікаво показано в низці американських серіалів. Тут варто розуміти, що із 340 мільйонів мешканців США дійсно може бути 34 000 приколістів різного гатунку.

Сьогодні, перебуваючи в Іспанії, в містечку Valcarlos, зустрів одного пана з Великої Британії.
Він в руках тримав ровер з двома торбами на привʼязі.
Прикольний пан: проїхав на ровері від Amsterdam (Нідерланди) до ValCarlos (Spain) за три дні.
Ну є такі люди і є такий спосіб життя.
Чи є це нормою? Не впевнений.
Я за вчора проїхав за кермом не одну сотню кілометрів Францією, а сьогодні пройшов 15 км гірськими стежками Іспанії.

Ось Франція з того, що мені сподобалося: невеликий будинок, на нульовому поверсі - гараж. Плюс невелика ділянка землі. Власна парковка. Маж крім легковика ще й бус.
Ось Іспанія.
Ось там, де підпорна стінка спереду: гірська річка.

P.S. Здивували АЗС в Іспанії: ціна на пальне як до іранської війни (А95 по 1,55€ літр, А98 по 1,67€). Французи переїжджають міст - вже Іспанія і таряться пальним. Прямо черга…
Приятель - він ІТ-ник, який зараз мешкає в Іспанії, написав мені так: «Так, зараз в Іспанії знижка 11% на пальне (субсідія) через хворого трампа…»
akurt
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2026 15:33

  akurt написав:Зазвичай причепом до будинку на колесах на жорсткому зʼєднанні є позашляховик (!): приїхав десь кудись. Розташувався. Завів свій Jeep та поїхав до дівчат або за пивом.

Такие поездки на джипе скорее исключение, чем правило. Подавляющее большинство людей, ведущих подобный образ жизни - пенсионеры.
Но это, что для нас очень странно, не мешает возить с собой не только автомобиль, но и мотоциклы.
Сибарит
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2026 17:35

  akurt написав:проїхав на ровері від Amsterdam (Нідерланди) до ValCarlos (Spain) за три дні.

~1450 км за 3 дні на вєлікє це неможливо, якщо це не електрика. На електриці звісно легше, потрібна тільки розетка. Десь були мапи з зарядними станціями для вєліків.
Water
 
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2026 18:52

Re: Еміграція, заробітчанство

З Польщі почали депортовувати за дрібні порушення...
https://policja.pl/pol/aktualnosci/2763 ... olski.html
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2026 19:27

  Дюрі-бачі написав:З Польщі почали депортовувати за дрібні порушення...
https://policja.pl/pol/aktualnosci/2763 ... olski.html

Так там 2 промилли намеряли. Фигасе мелкое нарушение. Это вообще-то уголовка уже. По крайней мере в Испании. Думаю в Польше тоже. Чувак влил в себя 300+ грамм водки в середине дня, посадил ребенка в машину и поехал за вторым. Это прям бинго :)
slonomag
 
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2026 19:28

  Дюрі-бачі написав:З Польщі почали депортовувати за дрібні порушення...
https://policja.pl/pol/aktualnosci/2763 ... olski.html


Байт, водіння в пяному виді в Польщі - дуже значне порушення.

🚔 Категорії (за рівнем алкоголю)
🟡 “Після вживання” (stan po użyciu alkoholu)
0.2–0.5‰ алкоголю в крові

👉 це ще правопорушення (wykroczenie)

Покарання:
штраф: приблизно 2500–30 000 zł
заборона водіння: від 6 місяців до 3 років
10–15 штрафних балів
можливий арешт до 30 діб
🔴 “У стані сп’яніння” (stan nietrzeźwości)
понад 0.5‰

👉 це вже злочин (przestępstwo)

Покарання:
штраф або обмеження волі
або позбавлення волі до 3 років
заборона водіння: мінімум 3 роки
обов’язкова виплата:
від 5000 zł (до фонду допомоги жертвам)
15 штрафних балів
💣 Додатково (дуже важливо)
🚫 Конфіскація авто (або його вартості)

З 2024 року:
👉 можуть забрати машину, якщо:
1.5‰ алкоголю, або повторне порушення

Якщо авто не твоє:

можуть стягнути грошовий еквівалент
⚠️ Рецидив (повторне порушення)
мінімум 3 роки тюрми
заборона водіння навіть довічно

👮 Якщо була аварія
покарання значно жорсткіше
можливе реальне ув’язнення
BIGor
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2026 19:48

  slonomag написав:
  Дюрі-бачі написав:З Польщі почали депортовувати за дрібні порушення...
https://policja.pl/pol/aktualnosci/2763 ... olski.html

Так там 2 промилли намеряли. Фигасе мелкое нарушение. Это вообще-то уголовка уже. По крайней мере в Испании. Думаю в Польше тоже. Чувак влил в себя 300+ грамм водки в середине дня, посадил ребенка в машину и поехал за вторым. Это прям бинго :)

А у Гешпанії після великого бокалу доброго Бордо(з нової батьківщини тов.письменника-з-фантазмом) що вже як Торквємада не катують? Чи як у Ірані, одразу "в расход"???
барабашов
