Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 19:10

  Hotab написав:Water
Балкани теж влітку буде жаркі. Але ж народ пре туди шо дурний. І відпочивати, і жити.
Хоча мені здається для життя Балкани класні лише з вересня (ще дуже тепло і повно сонця, але вже не жарко ) і до травня. Літо - треба тікати в Африку 😅

только если "на жизнь" на Балканах ты зарабатываешь вне балкан)
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 19:26

На пул хат під оренду тре зароблять (не там зароблять ясна справа) і тільки так і виживати на старості років)
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 19:36

не полуподвалов
собственно как и на лигурийском побережье Италии да и в курортной зоне любой европейской страны)
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 20:23

  akurt написав:Торгуватися за 50% від ціни - мудро.
Наприклад, квартира 2+1 від AKG group за прайс-листом 700 000$, а ви пропонуйте 50% або 5% та смійтеся в очі.
Мені подобається такий «Хід конем».

Ви ці квартири продаєте? Приклад хати за 700 штук.
Ріелтор кожен день працює саме в цьому бізнесі саме в Анталії. Ви там можете шозавгодно розповідать з Іспанії, але я пару годин як спілкувався саме з ріелтором в Анталії, де я зараз і знаходжусь.
Просто, з цікавості, бо воно мені нідочого.
Приклад хати, це не перша лінія, але недалеко від моря і 3+1.
https://antalyahomes.com/ru/obyekt/ayt- ... -konyaalty
2+1, скільки до моря не питав, 110 штук.
https://antalyahomes.com/ru/obyekt/ayt- ... muratpasha
АЛЕ... ріелтор сказала 700 штук таке буває, рідко але буває, потрібно дивитись.
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 20:42

Погана у вас рієлторша.
Зовсім погана і некваліфікована.
Змініть і не мучайтеся.

Для контролю перед тим, як вигнати в шию спитайте про ЖК:
- від Ali Kemal Group, де квартири купують (видалено мною);
- від Ozpinarlar, де купують квартири - та беруть в оренду типу 3+2 - (видалено мною);
- спитайте може ще є яка - ніяка квартира в SanIsBlue…
Напишете, що вона скаже.
Навіть цікаво.
Я дуже давно не заходив на не наведені вами російські сайти із заманухою для росіян, а на основний сайт продажу квартир Sahibinden.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 29 кві, 2026 21:46, всього редагувалось 7 разів.
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 21:59

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:уди будуть інвестувати?


Всетаки ми на фінансовому форумі, відповідно я завжди думав що інвестують в, як не дивно, проєкти. А в квартирах зберігіють(намагаються) зберегти гроші більше середній клас.
Тому куди будуть інвестувати дубаї, можу написати наприклад Польща, що зараз і відбувається, дуже цікава тема, але це скоріш до ореста. Наприклад як і які сфери розвивають в Туреччині, як там з промисловістю, чи реальний потік дубайських грошей в якусь туристичну сніжинку на середземному морі або чи планують розширення портів, сміжно чи то нафто промисловості. Ось це більше цікаво і тут сотні мільйонів на квадратний кілометр. А ви про якусь хату за 300к(перша в гуглі) евро куплену за готівку якимсь корупционером. Наш то он ахметов купив непогану 'хату' в мадриді.

А так нашим людям 'ухилянтам' скрізь стяє тяжко. Як ось Ви написали в Туреччині купа обмежень, нові космічні суми за посвітки проживання, райони з дозволом за забором як для стада баранів, незрозуміла політика. Якщо дають через 5 років паспорт нормально то ще окей. Дівчатам юбки до кісточок носить, хоча може це і добре) З іншої сторони моря з польщі автобуси їдуть прямо на тцк. Особо ніхто і не соромиться казати що не вистача людей на фронті, і німці до цього дойдуть рано чи пізно))
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 22:17

Інвестують в:
- дівчат;
- в жінок;
- в раритетні автомобілі;
- в нерухомість;
- в поштові марки;
- в золоті монети «царської чеканки»;
- в акції підприємств.
Фахівці вважають, що основними напрямками інвестування у 2026 році слід вважати:
нерухомість, фондовий ринок (ОВДП, акції), агросектор, IT-стартапи (defence tech, AI), криптовалюти та франшизи. Найбільш перспективними вважаються диверсифіковані портфелі, що поєднують консервативні інструменти (депозити, облігації) для стабільності та агресивні (венчурні інвестиції) для високої доходності.
Також цікаво тут: https://inventure.com.ua/uk/analytics/a ... v-ukrayini

«Інвестують в проєкти» - це цікаво.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 29 кві, 2026 23:30, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 22:49

  flyman написав:
  M-Audio написав:
  Vadim_ написав:Коля,

Извиняюсь , но так и не услышал мнение/ответ в чём преимущество потраченных баксов на аренду а не покупку своего?платить до смерти , чем?
Чем будут платить за аренду когда нету работы или возраст ?

Даже странно, что после всех объяснений опять нужно дополнительно объяснять.
Неужели до сих пор не очевидно, что
а) из потраченных баксов на покупку своего (если в ипотеку) в "своё" превращается процентов 20 в первые 10-15 лет, а остальное - та же аренда, только получатель денег отличается;
б) оно "своё" только в части ответственности за якобы "свою" собственность, а прав иногда даже меньше, чем в аренде;
в) на старости лет лучше иметь капитал для оплаты аренды, чем ветшающий и требующий постоянной заботы домик. Капитал будет приносить доход даже на старости лет, а домик будет только тянуть расходы.

Класика. Кіосакі: бідний тато

Своё на свои, хоть дом или квартира или ...
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 13:42

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:це цікаво


По вашому лінку написано що це не тільки квартира в турції, а ще й комерційне приміщення яке генерує бабуляс))

А можна ще питання як це інвестиція в дівчат, бо якщо про гарну жінку то це про 'витрачати', а якщо про навчання то фіг зна, так можна сказать що я і в зуби інвестую.
Хоча можливо Ви якось і генеруєте дівчат в бабуляс, ось на днях в Польщі таких зловили))
https://in-poland.com/ukraintsy-zaderzh ... nie-deneg/

До новобудов додають слово інвестиція. Бо дійсно це так - купив траву, продав квартиру. А коли 2роки живеш в десь, а в туреччині хата стоїть, то в києві вона б принесла копійку за оренду хочаб.
