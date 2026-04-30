Персональні Фінанси
Ринок нерухомості
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 14:59

Еміграція, заробітчанство

News from Spain

Завершив свій візит до нашої діаспори в Іспанію.
Ми відвідали північ Іспанії: Navarra.
Я реально вражений: Іспанія значно багатша за Францію.
Вибір наших українців для проживання підтримав.
Такі класні доглянуті будинки - просто супер!
Все дешевше, ніж у Франції.
Сьогодні проїхав за кермом близько 5-ти годин, повертаючись з Іспаніі і я реально здивований, що дві країни, яких відділяє одну від одної тільки вузенька гірська річка, так сильно відрізняються в усіх аспектах життя, в хазяйстві, в дорогах, в цінах, що важко повірити.
Це при тому, що до цього я відвідував і Барселону, і Валенсію, і Мадрид.

Наші люди мудро вирішили для себе купити будинок саме в Navarra.
Місто Pamplona, яке мене вразило більше, ніж Мадрид або Париж.
Тулуза - просто дитяча забавка.
Всім рекомендую відвідати.

Зараз треба систематизувати знання. Пізніше напишу.
Я тепер остаточно зрозумів, чого син приятелів - ІТ-ник - оформив канадську візу за програмою CUAET, по дорозі в Канаду зупинився в Іспанії, та вже 5 років як в Іспанії - і залишився.
Колишній український стандартний ІТ-ний ФОП…
akurt
Повідомлень: 12052
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4301 раз.
Подякували: 1558 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 15:24

akurt
Чому він не схотів на Філіппіни?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18817
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2604 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 15:28

  Hotab написав:akurt
Чому він не схотів на Філіппіни?

Так все просто: головний фахівець України по філіппінським дівчатам поставив вчора на цій гілці обмеження (рукописи не горять: одна з вчорашніх сторінок):
«невпущена» (с).
Це неймовірна новинка сезону.
Хто ж із одружених чоловіків погодитися на «невпущену»?
akurt
Повідомлень: 12052
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4301 раз.
Подякували: 1558 раз.
 
Форуми Finance.ua


Finance.ua


