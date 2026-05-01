Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 10:01

  BIGor написав:
  Хомякоид написав:В мене знайомий після Польщі та Німеччини осів в Іспанії.
Також працює олайн.
З плюсів теплий клімат та море, відносно дешеві продукти і пальне.
Ну і люди на рослабоні, не напрягаються самі та не напрягають інших.

Плюс ще найлегша легалізація в Європі, читав мексам і венесуельцям дають громадянство за два роки. Легалізують навіть зеків!
Іспанія вирішила легалізувати пів мільйона мігрантів

Мадрид має намір провести масштабну легалізацію іноземців, які перебувають в Іспанії без належних документів. Згідно з озвученими оцінками, йдеться про сотні тисяч осіб.

https://www.dw.com/uk/ispania-virisila- ... a-75679556

По мнению местных вся эта штука скорее для наполнения бюджета, чем акт доброй воли. Так как эти пол миллиона человек все равно уже сидят в Испании по 5-10 лет, живут, работают в черную, их дети ходят в школы и тд. А налогов с них 0.

Вывозить их поездами никто не будет, а так глядишь хотя бы половина легализируется = 250к * 3-4к налогов (средние налоги неквалифицированного рабочего в год) = лишний миллиард евро. Мелочь, а приятно.

Ну и их деньги соответственно будут не в матрасах лежать, а пойдут на банковские счета, тоесть уже будут в экономике страны крутиться что тоже не плохо.

+ снимать квартиры они уже смогут в белую, тоесть какой-то % аренды выйдет из тени и опять же можно будет уже с испана взять налогов от сдачи квартиры, которая сейчас якобы пустая стоит (сдается за кеш).

Так что впринципе норм ход, как говорится - не можешь победить, возглавь )
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 11:32

  slonomag написав:
«Нормальнй хід» може зробити кожний.
Я думав що це фейк, але але підтвердила турецька преса і навіть сам президент.
Все на фоні того, що активно люде тікають з Дубаю.
В ОАЕ навіть відмінили вимогу для отримання Виду па проживання в разі купівлі нерухомості не менше певної суми. Немає вже мінімальної суми: будь-хто, купивши будь-яку нерухомість, отримує Вид на прожиття.

Тезисно в Туреччині і не дуже точно:
- Туреччина стає гаванню для грошей іноземців. За новим законом, який ще в Парламенті, всі іноземці звільняються від податків на 20 (!) років. Оподаткуванню підлягають тільки прибутки, отримані на території Туреччини.
- повна амністія капіталу, який завозиться іноземцем в країну. Легалізація за смішний відсоток 1% від суми.
- карколомні митні послаблення.

Критики вже нагадують, що в 2021 році Туреччину було внесено в «Сірий список» країн для відмивання грошей. В 2024 розібралися, принесли вибачення, та виключили з того списку… ну типу того, що зараз можуть знову попасти туди.

Не зівай Хомко, на те ярмарок!

Тиждень тому найбільша компанія Туреччини з випуску автобусів та броньованих військових машин викупила за 90 мільйонів євро найбільшого РУМУНСЬКОГО виробника бронетранспортерів та вийшла на ринок Європи.
Вже переправили з Туреччини в Румунію на експозицію, навчання працівників та продаж 270 потужних бронетранспортерів.

Не зівай, Хомко! На те й ярмарок!
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 11:44

  slonomag написав:
  BIGor написав:
По мнению местных вся эта штука скорее для наполнения бюджета, чем акт доброй воли. Так как эти пол миллиона человек все равно уже сидят в Испании по 5-10 лет, живут, работают в черную, их дети ходят в школы и тд.

Почекайте, в Іспанії виходить немає жодних покарань для нелегалів? Має бути ж в'язниця/депортація з забороною вїзду на 5-10 років?

Он в Польщі колись депортували чувака який 10 років там жив через якісь доки по фірмі
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 13:21

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Почекайте, в Іспанії виходить немає жодних покарань для нелегалів? Має бути ж в'язниця/депортація з забороною вїзду на 5-10 років?

С 2019 года Испания выдворяет менее 7% нелегально прибывших мигрантов, при этом в 2025 году лидерами по числу депортаций стали Мадрид (788 случаев) и Барселона (327).

Где-то видел статистику, помоему что-то около 2500 в год в среднем депортируют. Ну тут надо понимать что из этих 2500, 2450 попались на уголовке: грабежи, разбой, торговля наркотиками и тд. Чем сажать их в тюрьму в Испании и кормить за свой счет, лучше выслать домой.

А так просто на улице чтобы у тебя документы спрашивали я хз, ни разу не видел. Так то у тебя на лбу не написано что ты нелегал. Это надо попасться на чем-то, попасть в полицию, тебя начали проверять и тд. Если просто остановили машину доки проверить, то там никто не смотрит на твою регистрацию, только на права.

Так что такое, пол Торевьехи живут нелегалами + хз сколько раскидано по стране. И никто их не трогает пока они не нарушают закон (серьезное нарушение, не перешел дорогу не по зебре).
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 18:09

  akurt написав:Критики вже нагадують, що в 2021 році Туреччину було внесено в «Сірий список» країн для відмивання грошей. В 2024 розібралися, принесли вибачення, та виключили з того списку… ну типу того, що зараз можуть знову попасти туди.
Не зівай, Хомко! На те й ярмарок!

Стільки підробок відомих брендів я давно ніде не бачив.
Спитав у продавця звідки цей Rolex? Сказав Китай.
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 18:43

  Water написав:
а де побачив?
