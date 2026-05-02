Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 09:57

Приємно, що на Фінансовому порталі України є розумні люди і їх стає все більше.
Поставив пану BeneFackTor вище "плюс" за корисний матеріал.
Реально цікаво.

Щодо одного абзацу в статті за його посиланням:
"Що ще варто знати: імпортні товари, як-от сир пармезан або техніка (смартфони, ноутбуки, планшети), коштують у Туреччині значно дорожче, ніж в Україні, через високі митні збори. Також смартфон вам, імовірно, доведеться купити вже на місці — новий або вживаний. Це пов’язано з тим, що ввезений пристрій працюватиме в мережах турецьких операторів лише 120 днів."

Туреччина за останні 2 чи 3 роки перейшла практично в усіх цінах на все підряд на ЕВРОПЕЙСЬКІ ціни.
В деяких випадках: алкоголь та смартфони - навіть значно більше. Це правда. Все так і є.

Я планую прибути в Анталію в середині червня - подивлюся на місці, але поки що враження, що після Франції, життя в якій мені дуже подобається, буде важко звикнути до "турецьких цін".
Наприклад:
- у Франції пляшка німецького/французького/бельгійського пива від 0,80 євро. В Туреччині - від 2 євро;
- У Франції пляшка вина від 2 євро (на виноробнях фірмове по 5-7 євро) в Туреччині - від 15 євро;
- У Франції яловичина від 17 євро - в Туреччині від 20 євро. Але у Франції такий шалений вибір м"ясних продуктів - що "мама, не горюй!" - мені найбільше подобається ідентична до львівської "Кров"янка" - ціна від 10 євро кіло. Смакота на ранок із смаженим яйцем! В Туреччині таку НЕ купиш.
- У Франції поїсти в кафе від 19 євро, в Туреччині здається можна поїсти в кафе і за 10 євро (не впевнений).
- У Франції бензин А95 від 2 євро, в Туреччині - від 1,25 євро.
- ціни на медикаменти практично однакові.
- в Туреччині - нехай і за гроші - але легко та безпроблемно можна попасти до будь-якого вузького медичного спеціаліста та отримати саму сучасну діагностику та лікування. У Франції медицина практично відсутня. Як і в Великій Британії, як мені повідомляють мої друзі звідти.

Вічна проблема: де ж воно краще жити?

Безперечно і без сумніву: в Україні краще, аби не було війни.
akurt
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 10:25

  akurt написав:в Туреччині - нехай і за гроші - але легко та безпроблемно можна попасти до будь-якого вузького медичного спеціаліста та отримати саму сучасну діагностику та лікування. У Франції медицина практично відсутня.

Є такий загальний показник, де краще, і Туреччина з Україною дуже програють Франції
Загальна середня тривалість життя:
Франція: близько 83 років.
Туреччина: близько 78,4 років.
Україна: близько 66 чоловіки і 70 жінки (до війни).

Очевидно, що через найкращу в Європі медицину в Україні в Польщі було багато випадків "медичного туризму" українців, тому для всіх біженців прикрили доступ до системи охорони здоров'я.
BIGor
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 10:55

Все ви правильно пишете.
У Франції і не хочеш, а звертаєш увагу на велосипедистів та «хододків» по дорогам і стежкам у віці 75+ років.
В супермаркетах саме такі купують все саме дороге з харчів.

Як сказали наші люди мені: «Що тут дивуватися, вони ж не «виработані» і весь час жили в комфортних умовах без нервів, без черг, без поїздок у Польщу на заробітки чи торгівлю, без розмішування лопатою бетону та інших важких і таких обовʼязкових робіт.
Цікаво спостерігати, що «обід» - це свята річ і не дай Боже потурбувати француза з 8 до 10 ранку, або з 12 до 14, або після 19:00…
akurt
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

