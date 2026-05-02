#<1 ... 3291329232933294 Додано: Суб 02 тра, 2026 09:57 Приємно, що на Фінансовому порталі України є розумні люди і їх стає все більше.

Поставив пану BeneFackTor вище "плюс" за корисний матеріал.

Реально цікаво.



Щодо одного абзацу в статті за його посиланням:

"Що ще варто знати: імпортні товари, як-от сир пармезан або техніка (смартфони, ноутбуки, планшети), коштують у Туреччині значно дорожче, ніж в Україні, через високі митні збори. Також смартфон вам, імовірно, доведеться купити вже на місці — новий або вживаний. Це пов’язано з тим, що ввезений пристрій працюватиме в мережах турецьких операторів лише 120 днів."



Туреччина за останні 2 чи 3 роки перейшла практично в усіх цінах на все підряд на ЕВРОПЕЙСЬКІ ціни.

В деяких випадках: алкоголь та смартфони - навіть значно більше. Це правда. Все так і є.



Я планую прибути в Анталію в середині червня - подивлюся на місці, але поки що враження, що після Франції, життя в якій мені дуже подобається, буде важко звикнути до "турецьких цін".

Наприклад:

- у Франції пляшка німецького/французького/бельгійського пива від 0,80 євро. В Туреччині - від 2 євро;

- У Франції пляшка вина від 2 євро (на виноробнях фірмове по 5-7 євро) в Туреччині - від 15 євро;

- У Франції яловичина від 17 євро - в Туреччині від 20 євро. Але у Франції такий шалений вибір м"ясних продуктів - що "мама, не горюй!" - мені найбільше подобається ідентична до львівської "Кров"янка" - ціна від 10 євро кіло. Смакота на ранок із смаженим яйцем! В Туреччині таку НЕ купиш.

- У Франції поїсти в кафе від 19 євро, в Туреччині здається можна поїсти в кафе і за 10 євро (не впевнений).

- У Франції бензин А95 від 2 євро, в Туреччині - від 1,25 євро.

- ціни на медикаменти практично однакові.

- в Туреччині - нехай і за гроші - але легко та безпроблемно можна попасти до будь-якого вузького медичного спеціаліста та отримати саму сучасну діагностику та лікування. У Франції медицина практично відсутня. Як і в Великій Британії, як мені повідомляють мої друзі звідти.



Вічна проблема: де ж воно краще жити?



Безперечно і без сумніву: в Україні краще, аби не було війни. akurt

Re: Еміграція, заробітчанство



Вічна проблема: де ж воно краще жити?



Безперечно і без сумніву: в Україні краще, аби не було війни.

в Туреччині - нехай і за гроші - але легко та безпроблемно можна попасти до будь-якого вузького медичного спеціаліста та отримати саму сучасну діагностику та лікування. У Франції медицина практично відсутня.Вічна проблема: де ж воно краще жити?

Є такий загальний показник, де краще, і Туреччина з Україною дуже програють Франції

Загальна середня тривалість життя:

Франція: близько 83 років.

Туреччина: близько 78,4 років.

Україна: близько 66 чоловіки і 70 жінки (до війни).



Є такий загальний показник, де краще, і Туреччина з Україною дуже програють Франції

Загальна середня тривалість життя:

Франція: близько 83 років.

Туреччина: близько 78,4 років.

Україна: близько 66 чоловіки і 70 жінки (до війни).

Очевидно, що через найкращу в Європі медицину в Україні в Польщі було багато випадків "медичного туризму" українців, тому для всіх біженців прикрили доступ до системи охорони здоров'я. BIGor

Повідомлень: 10661 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1517 раз. Подякували: 1943 раз. Профіль 2 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 тра, 2026 10:55 Все ви правильно пишете.

У Франції і не хочеш, а звертаєш увагу на велосипедистів та «хододків» по дорогам і стежкам у віці 75+ років.

В супермаркетах саме такі купують все саме дороге з харчів.



Як сказали наші люди мені: «Що тут дивуватися, вони ж не «виработані» і весь час жили в комфортних умовах без нервів, без черг, без поїздок у Польщу на заробітки чи торгівлю, без розмішування лопатою бетону та інших важких і таких обовʼязкових робіт.

Цікаво спостерігати, що «обід» - це свята річ і не дай Боже потурбувати француза з 8 до 10 ранку, або з 12 до 14, або після 19:00… akurt

