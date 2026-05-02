Приємно, що на Фінансовому порталі України є розумні люди і їх стає все більше.
Поставив пану BeneFackTor вище "плюс" за корисний матеріал.
Реально цікаво.
Щодо одного абзацу в статті за його посиланням:
"Що ще варто знати: імпортні товари, як-от сир пармезан або техніка (смартфони, ноутбуки, планшети), коштують у Туреччині значно дорожче, ніж в Україні, через високі митні збори. Також смартфон вам, імовірно, доведеться купити вже на місці — новий або вживаний. Це пов’язано з тим, що ввезений пристрій працюватиме в мережах турецьких операторів лише 120 днів."
Туреччина за останні 2 чи 3 роки перейшла практично в усіх цінах на все підряд на ЕВРОПЕЙСЬКІ ціни.
В деяких випадках: алкоголь та смартфони - навіть значно більше. Це правда. Все так і є.
Я планую прибути в Анталію в середині червня - подивлюся на місці, але поки що враження, що після Франції, життя в якій мені дуже подобається, буде важко звикнути до "турецьких цін".
Наприклад:
- у Франції пляшка німецького/французького/бельгійського пива від 0,80 євро. В Туреччині - від 2 євро;
- У Франції пляшка вина від 2 євро (на виноробнях фірмове по 5-7 євро) в Туреччині - від 15 євро;
- У Франції яловичина від 17 євро - в Туреччині від 20 євро. Але у Франції такий шалений вибір м"ясних продуктів - що "мама, не горюй!" - мені найбільше подобається ідентична до львівської "Кров"янка" - ціна від 10 євро кіло. Смакота на ранок із смаженим яйцем! В Туреччині таку НЕ купиш.
- У Франції поїсти в кафе від 19 євро, в Туреччині здається можна поїсти в кафе і за 10 євро (не впевнений).
- У Франції бензин А95 від 2 євро, в Туреччині - від 1,25 євро.
- ціни на медикаменти практично однакові.
- в Туреччині - нехай і за гроші - але легко та безпроблемно можна попасти до будь-якого вузького медичного спеціаліста та отримати саму сучасну діагностику та лікування. У Франції медицина практично відсутня. Як і в Великій Британії, як мені повідомляють мої друзі звідти.
Вічна проблема: де ж воно краще жити?
Безперечно і без сумніву: в Україні краще, аби не було війни.