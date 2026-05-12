#<1 ... 3304330533063307> Додано: Вів 12 тра, 2026 18:10 Frant написав: rjkz написав: Все законы и изменения в них государство должно довести до НАСЕЛЕНИЯ. Все законы и изменения в них государство должно довести до НАСЕЛЕНИЯ. "Незнання законів обвинуваченим - не знімає з його відповідальності" - так мене вчили колись в армії. "Незнання законів обвинуваченим - не знімає з його відповідальності" - так мене вчили колись в армії.

Не тільки до населення країни, а і до громадян країни, які повинні виконувати закони своєї країни, де б вони не знаходилися.

Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан))) Никто не свободен от вины)))

Держава і доводить "у встановленому порядку"- шляхом публікації в офіційних друкованих виданнях - Голос України і тп. Інше питання, хто їх взагалі читає Oberon Повідомлень: 366 З нами з: 15.09.20 Подякував: 150 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2026 19:26 Frant написав: А вказаний вами товарижч - він ще досить молодий. Тобто військовозобов.язаний. Він залишив свої 4 квартири в Києві, на всяк випадок.

Якщо майно на особі, яку офіційно оголосять в розшук, накладуть штраф, то висока імовірність арешту майна. Якщо майно на особі, яку офіційно оголосять в розшук, накладуть штраф, то висока імовірність арешту майна. Ой+

Та ні. Арешт рахунків в Україні - так, а для арешту майна штраф мав би бути на порядок більший. А тут тисяч до 40 може бути не більше Та ні. Арешт рахунків в Україні - так, а для арешту майна штраф мав би бути на порядок більший. А тут тисяч до 40 може бути не більше Faceless

Модератор Повідомлень: 37698 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1506 раз. Подякували: 8312 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2026 19:55 " Доброволець з Норвегії, який приєднався до штурмового підрозділу «Примари» 63 бригади, щиро не розуміє, чому Україну захищають далеко не всі українці."

Frant

Повідомлень: 23382 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1834 раз. Подякували: 2605 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2026 20:01 Letusrock написав: rjkz написав: Это, кстати, мнение украинского юриста.

Я не совсем понимаю что такое ДИЯ, Резерв и все прочие аппликухи.

Якщо ви зараз скачаєте Резерв+ та зареєтруєтесь то велика ймовірність того що побачите там напис "Ваш розшукує ТЦК") Якщо ви зараз скачаєте Резерв+ та зареєтруєтесь то велика ймовірність того що побачите там напис "Ваш розшукує ТЦК")

Це, до речі, до питання про відповідальність держави. Оцей "розшук ТЦК" річ абсолютно незаконна, і жодна посадова особа юридично не може вчиняти якісь дії (або відмовлятись від їх вчинення) базуючись на факті цього "розшуку". Юридично всі посадові особи, що щось таке вимагають від громадян -- порушники і вчиняють правопорушення і злочини різної тяжкості. Та й навіть сам факт такого повідомлення можна притягнути як психологічний тиск. Але це ж ДЕРЖАВА, яка просто НЕ ХОЧЕ робити все те ж саме, але по закону (що можна було б зробити за бажанням), тому їм це все безкарно можна. M-Audio Повідомлень: 3684 З нами з: 23.03.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 559 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2026 20:07

Якщо ви зараз скачаєте Резерв+ та зареєтруєтесь то велика ймовірність того що побачите там напис "Ваш розшукує ТЦК") Якщо ви зараз скачаєте Резерв+ та зареєтруєтесь то велика ймовірність того що побачите там напис "Ваш розшукує ТЦК") Щоб там зареєструватися, треба мати рахунок у українському банку, що має bankid Щоб там зареєструватися, треба мати рахунок у українському банку, що має bankid



А если нет счета в украинском банке, что делать? А если нет счета в украинском банке, что делать? rjkz

Щоб накласти справжній штраф (а не "штраф ТЦК"), потрібно виконати певні юридичні дії, які держава, знов таки, НЕ ХОЧЕ виконувати, хоча має такі можливості. От просто так, за законом - не хоче, а по беззаконню через "штраф в додатку Резерв+" -- то будь-ласка. При цьому вимагає від громадян дотримання законодавства. Того самого, яка сама ж держава написала, і сама ж виконувати не бажає. Ось у чому особливий цинізм ситуації. M-Audio Повідомлень: 3684 З нами з: 23.03.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 559 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2026 20:12 Re: Еміграція, заробітчанство

А если нет счета в украинском банке, что делать?[/quote]Тоді тільки топать в ТЦК оновлювати. Чи в ЦНАП ще можна було, якщо не прибрали А если нет счета в украинском банке, что делать?[/quote]Тоді тільки топать в ТЦК оновлювати. Чи в ЦНАП ще можна було, якщо не прибрали Faceless

Модератор Повідомлень: 37698 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1506 раз. Подякували: 8312 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2026 20:12 rjkz



А если нет счета в украинском банке, что делать?





Особисто в ТЦК прибувати.

Зразу з корематом





От просто так, за законом - не хоче, а по беззаконню через "штраф в додатку Резерв+" -- то будь-ласка.





Ви думаєте нач ТЦК не виносить письмову постанову, коли в Резерв+ зʼявляється штраф?

Я не знаю, я питаю. Особисто в ТЦК прибувати.Зразу з корематомВи думаєте нач ТЦК не виносить письмову постанову, коли в Резерв+ зʼявляється штраф?Я не знаю, я питаю. Востаннє редагувалось Hotab в Вів 12 тра, 2026 20:14, всього редагувалось 1 раз. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19002 З нами з: 15.02.09 Подякував: 404 раз. Подякували: 2608 раз. Профіль 6 8 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2026 20:14 Frant написав: " Доброволець з Норвегії, який приєднався до штурмового підрозділу «Примари» 63 бригади, щиро не розуміє, чому Україну захищають далеко не всі українці."

" Доброволець з Норвегії, який приєднався до штурмового підрозділу «Примари» 63 бригади, щиро не розуміє, чому Україну захищають далеко не всі українці."



Проффесура может присоединится к этой почетной миссии.

Тут еще выяснилось что прахвфессср служил в армии.

За кой он нашару перловку наминал, а сейчас не хочет - не понятно. Проффесура может присоединится к этой почетной миссии.Тут еще выяснилось что прахвфессср служил в армии.За кой он нашару перловку наминал, а сейчас не хочет - не понятно. rjkz

