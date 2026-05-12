M-Audio написав:Faceless написав:Та приблизно такі самі дії, які виконує патрульна поліція, коли виписує штрафи за порушення ПДД. Нічого особливого тут немаєM-Audio написав:Щоб накласти справжній штраф (а не "штраф ТЦК"), потрібно виконати певні юридичні дії, які держава, знов таки, НЕ ХОЧЕ виконувати, хоча має такі можливості. От просто так, за законом - не хоче, а по беззаконню через "штраф в додатку Резерв+" -- то будь-ласка. При цьому вимагає від громадян дотримання законодавства. Того самого, яка сама ж держава написала, і сама ж виконувати не бажає. Ось у чому особливий цинізм ситуації.
Та я ж не кажу, що там щось дуже особливе, хоча відмінності від штрафу за порушення ПДР всеж суттєві. Я кажу, що держава цього не виконує, а те, що вона виконує - не є законним.
я не думаю, що вас здивує той факт, що штрафи у військкоматі були завжди (за не став на облік чи несвоєчасно став, за теж неоновлення особових даних при їх зміні (зміни в сімейному стані (одруження, діти), зміна місця проживання)), але хто б то все робив , максимум ставали на облік і то тому, що були нюанси з пропискою та/чи працевлаштуванням. всі забили, і військкомати в тч. але формально вони були. чому вас це дивує зараз, не зрозуміло.
так само я не думаю, що вас здивує той факт, що в україні чимало установ (не силових) має право накладати штрафи за певні адмінпорушення на громадян - і та ж міграційна служба з відсутність прописки (реєстрації), за невклеєне відповідне фото в паспорт, і ще купа різних контор - і за порушення еконорм, і будівельних норм, і хз за ще що там. навіть в себе в дворі дерево ви не маєте права самовільно зрізати, інакше штраф. і вас все це не дивує. чому тоді вас дивує саме тцк?