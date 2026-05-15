Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 11:49

  Hotab написав:
  Faceless написав:
  Hotab написав:В787 був би моїм

Це шо?

Так Боїнг же

Та я не відслідковую їх моделі, в 787 якось не літав ніби
В сенсі пілотували б пасажирську авіацію? І не в Україні?
Faceless
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 11:57

Ну у мене сьогодні рейс спочатку на В787, а потім А350. Це все 3-3-3 ..

Так, я саме про це. Я ж і зараз пілотую пасажирську цивільну авіацію.
Але пішов по дешевшому вхідному квитку - вертольоти . І після армійського досвіду.
А дорожчий шлях - відразу сідати на цивільну авіацію, починати з легких, потім більші, і нарешті найбільші.
Але… гроші. У мене не було кому надавати кредит на це.
Hotab
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 12:07

  Hotab написав:Але… гроші. У мене не було кому надавати кредит на це.

Так, я чув що на ліцензію пілота боїнга навчання десь від 55 куо і це найдешевше в США, в Європі дорожче
Faceless
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 12:16

Там все дуже не просто. Виклавши 50+ ти не отримаєш зразу PIC ( pilot in command), це довгий шлях повернення вкладень.
Причому може бути спочатку непрестижна АК.
З з/п 3..4..5..
І лише з роками можна стати PIC , в не престижній , а потім чи шантажувати свою, чи перейти в престижну (якщо там є місце).
Я не проходив це шлях, але коли практикував англ, зустрічав тексти , про зарплату, досвід, АК..
все як всюди в комерції .

У мене сину 2р. Якщо у нього буде тяга до авіації, я йому дам цей шлях, який мені був недоступний. Скільки б це не коштувало через роки. Але життя кумедне, йому може треба буде музика 😅😅
Hotab
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 12:30

  Hotab написав:У мене сину 2р. Якщо у нього буде тяга до авіації, я йому дам цей шлях, який мені був недоступний.

О, вітаю!
Faceless
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 12:36

Колись, перебуваючи у військах, я собі слово давав, що мій син ніколи не потрапить в армію. А зараз сину 18 і я бачу, що, можливо, кращої мотивації рухатись вперед складно знайти. Але, все ж таки, не в сьогоднішній армії.
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 13:33

Сміх крізь сльози..
Але я вам не заздрю.. моїй дочці 21 і там все зрозуміло: інстаграм, тік-ток і позьоство. Успіх , як без нього . Вона щаслива. Якщо вона - то і я. Але це не те що мені треба , у мене зате є син.
(фокс зараз йобнувся від несподіванки) 😅
Hotab
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 14:54

Несподіванка тут только то, что ты меня сюда приплел :D
Я как бы не контролировал ход твоего размножения 😅
Но если уж на то пошло
Похвально 👍, в таком почтенном возрасте еще есть силы.
Ну и у возрастных родителей, чаще бывают умные дети (по себе знаю :D ), тянущиеся к свету, к знаниям и высшим целям а не к навязанным лозунгам и пустым развлечениям.
Надеюсь он таки пойдет дальше тебя в своем развитии и когда-нибудь вежливо и терпеливо обьяснит старику Хотабычу в чем он был неправ.
Несподіванкою же было бы если бы ты занял честную жизненную позицию, вот тогда бы да, "йобнувся від несподіванки" :mrgreen:
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:16

Hotab

а как вообще жизнь в черной Африке? понимаю, что страны разные и отличаются сильно, но если говорить не про ЮАР известные курорты типа занзибара

сколько надо на норм жизнь и можно ли вообще ее обеспечить? жилье нормальное есть и сколько стоит? продукты, супермаркеты, медицина?
приставучесть местных на предмет «дай доллар»?

пусть будет для примера та же Момбаса, Найроби, Дар эс салам?
smdtranz
