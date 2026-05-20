|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 тра, 2026 13:52
Re: Еміграція, заробітчанство
Туреччина - добре коли немає інших альтернатив. А вони після 2022го з'явились. До того ж, Туреччина капець яка дорога стала. В дол та євро. Якесь турецьке диво: нац валюта валиться, а ціни зростають ... в долярах. А ми ж пам'ятаємо роскази про сібаса за 3 грн кг та цистерну йогурта за 50 копійок. Так ось все це в минулому. Тому, думаю, акурту там стало жити не дуже вигідно. Ну і все ж таки Франція - не Туреччина. Навіть якщо це не просто Туреччина, а Анталія, 27ма лінія від моря.
Додано: Сер 20 тра, 2026 14:37
«Зяма Львович»(тм барабашов) так ви ж знаєте відповідь, дивлячись на себе: завжди треба бути подалі від пейсатих гнидників: воняє, клопи та таргани.
Додано: Сер 20 тра, 2026 14:44
Цікава думка біженця з Києва у Відень (Австрія).
Що саме цікаве: багато правдивого.
Наприклад, дійсно Туреччина перейшла в усіх без виключення цінах (крім алкоголю) на європейські ціни.
Я у Відні не був вже 2 роки, але думаю, що пан airmax78 купує каву та штрудель дорожче, ніж вони продаються в Анталії.
Якщо згадати, що цей форум фінансово-економічний, то є цікава пропозиції: призначити віденського увʼязненого на посаду премʼєр-міністра Туреччини. Можливо, зможе керувати непогано. В своїй країні в нього не вдалося, то може допоможе іншій.
А взагалі мені подобаються думки: сам просрав все на світі і розказує де та що не так.
Додано: Сер 20 тра, 2026 14:57
Мені зараз виїжджати у справах, але маю ще хвилинку, бо бачу, що панам так цікаво, чого б це я переїхав у Францію.
Так я ж ніколи не приховував:
1. Завжди міняю місце проживання кожні 8 років. Колись це була зміна мікрорайона даного міста (у Львові жив то а Галицькому, то у Франківському, то в Залізничному). Потім це була зміна різних регіонів України. Потім: зміна країн: починав мріяти про Польщу, потім Словаччину, потім Грузію. Всюди аналізував купу параметрів та в 2017 році щупинився на Туреччині, про що не жалкую.
Чим привабила Анталія? А) Середземне море; Б) Гірськолижний центр в 43 км від мого будинка; В) приємні до безтями ціни на готові «під ключ» квартири; Г) легкість та прозорість отримання Виду на продиття; Д) легкість дістатися України (раніше авіаквитки вартували 27-50$ в один кінець); можливість без розмитнення ввезти авто.
Хіба мало позитивів ?
(Далі буде, виїжджаю у справах).
Поки ж час пан airmax78 напише, чому він обрав Відень.
Додано: Сер 20 тра, 2026 14:59
Re: Еміграція, заробітчанство
Ще не все. Ще трохи є над чим попрацювати.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 20 тра, 2026 15:06, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 20 тра, 2026 15:04
Писав про це багато разів вже. Я нічого не обирав. Куди відправили - туди і поїхав. Я ж у відрядженні - забули?
А взагалі то Відень - природній вибір - наша колишня метрополія, за якої українцям непогано жилось. Навіть прапор з Нижньою Австрією у нас однаковий.
Додано: Сер 20 тра, 2026 15:13
akurt
Наступний крок має бути інша планета 🤭
Їхав в поїзді Варшава - Київ з двома дамами (мама і дочка доросла). Вони тільки з Парижу прилетіли у Варшаву.
Неймовірно захоплені Парижем . Везли купу всякого барахла такс фрі, включно з айфоном.
|