БТС має вже випускати ролик Білоруський напрямок, а він ніяк. А там або Київ, або Польща/Литва/Латвія. І у Фінів/Естонців нова база під носом. Питання чи буде існувати ЄС не менш екзестенційне, бо США, орки і Китай краще візьмуть всіх розрізнених. Індуси і іже з ними, поки що екзестенційна загроза 150$/місяць українцям...
Українці фізично починають зникати. Кожна жінка повинна народжувати по 7-8 дітей, щоб повернутися до населення у 52 мільйони, як це було на момент незалежності, — голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник
Вчергове в Білорусі проходять військові навчання і вчергове розганяється тема "напад з теріторії Білорусі".
Тому, викладу свої думки ... що можу бути далі
1) А нічого далі не буде.
Побряцають зброєю, навчання закінчуться, всі роз"їдуться
2) Знову можуть піти в Україну з теріторії Білорусі
Вирогідно. Навіть скоріше за все, підуть через Волинську і Рівненську області, ніж через Чернігівську та Київську області Хоча з тих дурнів все станеться
Тоді для Білорусі не буде, як в 2022 році. Білоруські НПЗ можуть виявитись зайвими і вийдуть з чату
3) Піти на балтійські країни
Багато хто про це пише і я сам підтримую цю думку, що для путіна помацати 5-ю статтю НАТО через балтійські страни на зараз - прям саме те
Дональд Дак ображенний на НАТО, тому буде стояти осторонь та робити вигляд, що він нічого не помічає Якщо що, то весь тягар ляже на европейські країни і ніхто не скаже, як воно буде, бо нападу на країни НАТО ще не було
Але це вікно можливостей для путіна - літо 2026 року, далі воно буде закриватись довиборами в США Тоді, Дональд Дак, як політична тварина, може і мачо вмикнути