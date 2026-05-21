Water написав:Ви бачили статистику, чи ви довіряєте русскому радіо?у Франції фіксується стійке зростання hate crimes (злочинів ненависті), особливо з расових, ксенофобських та релігійних мотивів. У 2024 році зареєстровано понад 16 000 таких правопорушень
Найбільш: євреї, мусульмани, чорношкірі, араби, і навіть мігранти.
Зростання антисемітизму та ісламофобії особливо пов'язане з подіями на Близькому Сході наприкінці 2023 року.
Серед жертв расистських злочинів іноземці з країн Африки є найбільш представницькою групою.
Антисемітських інцидентів у Франції у 2024 році 1570.
65,2% усіх інцидентів було спрямовано проти окремих осіб.
За загальної кількості 1570 - це приблизно 1024 випадки.
Если уже говорить о статистике,то доверяю официальным изданиям,а не русскому радио:
Сколько резолюций ЕС направлено против Израиля ,а не против арабов ПА,Газы,Ливана или Ирана?
Кто объявляет в международный розыск государственных служащих Израиля и в чью защиту выступают президент Франции, премьеры Испании и Ирландии,чьим университетам объявляют бойкот?
А многотысячные демонстрации проводятся разве не с лозунгами " фрипалестайн "?
А охрану выставляют не у синагог и ешив?
И это отдельные идиоты или политика левой антисемитской Европы?