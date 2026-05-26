Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 тра, 2026 06:34
BIGor написав: TUR написав:
Причины утепления дома внутри:
- более низкая стоимость работ по сравнению с внешним утеплением,
- возможность проведения работ при неблагоприятной погоде
- отсутствие необходимости дополнительного оборудования при работе на высоте.
Экономика должна быть экономной
Я хоч не спеціаліст, але хіба при такому підході не виникає купа проблем з вологістью і точкою роси? Загальноприйнята практика робити утеплення зовні - де воно буде дихати, і точка роси за стінкою.
Если говорить об американской общепринятой практике, можно рассматривать их дома как конструкции из утеплителя, армированного деревом. Т.е. утеплитель и снаружи, и внутри.
Я сам сначала сравнил утепление изнутри с поеданием шубы, но потом подумал, что во Флориде это может быть не слишком критично и даже иметь смысл. Там климат очень жаркий и запредельно влажный. Морозов, способных разорвать переувлажненную конструкцию не бывает. Я не уверен, что постоянно работающий кондиционер не высушит утеплитель лучше, чем забортный воздух. Существенным недостатком остаётся только неиспользование теплоемкости бетона для улучшения микроклимата, но такой традиции в США нет.
Додано: Вів 26 тра, 2026 06:36
rjkz написав:
Это так, на мой неискушенный взгляд обладателя синей книжечки с аббревиатурой ПГС.
А у меня их две,и обе красные,причем вторая с аббревиатурой ВАК.
Поэтому кроме работы по найму нигде не получилось,в т.ч.в бизнесе куда в 90-е рванули все.
Додано: Вів 26 тра, 2026 06:43
Сибарит написав:
А как насчёт плесени?
Додано: Вів 26 тра, 2026 06:53
shapo написав: Сибарит написав:
А как насчёт плесени?
Для (точки) роси треба суттєвий перепад температур між конструкціями. Причому назовні нижча. А чи буває таке взимку у Флориді?
Додано: Вів 26 тра, 2026 06:59
Hotab написав: shapo написав: Сибарит написав:
Для (точки) роси треба суттєвий перепад температур між конструкціями. Причому назовні нижча. А чи буває таке взимку у Флориді?
В Израиле сплошь и рядом
Додано: Вів 26 тра, 2026 07:04
По идее, если кондиционер высушит внутри утеплитель, плесени быть не должно. Скорее бетон снаружи обрастет чем-то влаголюбивым. Впрочем, Я плохо знаком с тамошней флорой.
У нас конструкции рассчитываются, исходя из предположения, что внутри температура и влажность выше, чем снаружи, а там все наоборот.
Додано: Вів 26 тра, 2026 07:10
Сибарит написав:
По идее, если кондиционер высушит внутри утеплитель, плесени быть не должно.
Т.е.кондиционер который,конечно,сушит воздух,но должен работать не только на охлаждение,но и на высушивание утеплителя?
Может,ещё и принудительную вентиляцию организовать если естественная не потянет?
shapo написав: Сибарит написав:
Т.е.кондиционер который,конечно,сушит воздух,но должен работать не только на охлаждение,но и на высушивание утеплителя?
Вообще-то кондиционер был изобретён как осушитель. Охлаждение - побочный эффект.
Принудительная вентиляция, насколько мне известно, в США обязательна.
Додано: Вів 26 тра, 2026 07:18
shapo написав: Сибарит написав:
Во ФлОриде с этим все в порядке - как только в доме никто не живет несколько месяцев, то молд цветет и пахнет. И это есть большая проблема.
Додано: Вів 26 тра, 2026 07:23
Вы подразумевате под "точкой росы" место в толще стеновой конструкции, где образовывается конденсат.
На самом деле, "точка росы" - это точка на графике теплотехнического расчета, где в формуле фигурирует средняя нормативная зимняя температура для данного региона. Формально это другое, ибо это величина постоянная, а на практике точка образования конденсата зависит от разницы температур.
Но во Флориде нет отрицательных температур, поэтому и конденсата нет.
ЗЫ. Про точку росы - это из курса архитектуры за 2-й курс, поэтому сорри, если что не так, 30+ лет прошло.
