#<1 ... 3327332833293330 Додано: Вів 26 тра, 2026 07:33 Сибарит написав: Вообще-то кондиционер был изобретён как осушитель. Охлаждение - побочный эффект.



Вряд ли изобретатель догадывался что его будут использовать для охлаждения и нагрева воздуха в помещении при небольших отрицательных температурах снаружи.

В принципе можно делать все что угодно пока не пришел счёт за электричество.

По идее, если кондиционер высушит внутри утеплитель, плесени быть не должно. По идее, если кондиционер высушит внутри утеплитель, плесени быть не должно.



Т.е.кондиционер который,конечно,сушит воздух,но должен работать не только на охлаждение,но и на высушивание утеплителя? Т.е.кондиционер который,конечно,сушит воздух,но должен работать не только на охлаждение,но и на высушивание утеплителя?

Нет, не обязательна.

Может по новым кодам.

Все старое жилье без принудительной вентиляции.

Раньше тупо окна открывали.

Нет, не обязательна.Может по новым кодам.Все старое жилье без принудительной вентиляции.Раньше тупо окна открывали.В санузлах окна в США - нормальное дело.

Повідомлень: 18525 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8912 раз. Подякували: 5654 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2026 08:11 За Латам не скажу, але про Канаду багато інфи продивився. Загалом:

За Латам не скажу, але про Канаду багато інфи продивився. Загалом:

Мінуси:

- клімат, будинки за 500 тис побудовані за дендрофекальною технологією і максимум 1 соткою (друга найбільша по площі країна в світі).

- мало роботи, вірніше всього багато мігрантів які є конкурентами за роботу.

- чорні, індуси, араби - непотизм з їх сторони.

- відсутність ГТ і рейкового транспорту.

- шмаль і наркомани.



Плюси

- швидка легалізація.

- не буде війни

- англійська мова

- мігранстька країна.



Безумно красивая природа, но суровые климатические условия. Но есть люди, которым это ок.



если кто готов стартовать с непростых условий и нет Инглиша для сдачи айлтс на федеральную программу или какую иную провинциальную (на них треббуется меньший балл), то можно поехать в

Коментарі під відео:

@vyacheslav4306

4 місяці тому (змінено)

Автор забыл упомянуть,что нужно набрать минимум 67 баллов из 100 возможных. Туда входят образование, возраст,предыдущий опыт работы, знание языка и т.д. И весь пакет доументов обойдется около 3 тыс баксов. ЯЗЫКОВЫЙ ТЕСТ ОБЯЗАТЕЛЕН.





@ОлегСтоянов-в4л7з

4 місяці тому

Водил, крутил, хвалил, заманивал, говорил что все легко и просто а в результате вернулся все таки к экзамену по языку, поиску работодателя и т.д.

Эта программа ни чем не проще остальных. Канада странная страна, жителей не хватает в отдаленных провинциях НО один хрен условия выставляют такие что хрен кто заинтересуется!





@jhonsteamer2508

4 місяці тому (змінено)

Информация неполная и частично неверная. После заполнения заявки EOI(Expression of Interest) только те, кто будет отобран на основе соответствия критериям и приоритетов, получат приглашение подать заявку на участие в NLPNP. Рассмотрение заявок EOI не имеет сроков и нет никаких гарантий. Сама заявка остаётся активной в течении 12 месяцев с момента подачи, но если в течении этого времени вы не получили решения, то по истечении срока вам потребуется повторно подавать заявку на EOI. Если же вы все же получили решение по EOI то вам откроется доступ на портале для заполнения заявки на NLPNP, а вот она уже рассматривается в среднем сейчас 1-3 месяца, так как сейчас уже нет регламентированного времени как это было раньше в 25 дней. Вся эта информация доступна на сайте





@theSHER1FF

4 місяці тому

Забыл упомянуть что при переезде с другой провинции нужно минимум год отработать в NL чтобы подаваться на expression of interest





@jackdaniel127

4 місяці тому

на видео не сент джонс, и даже не ньюфаундленд





@PlanetaGagauzia

4 місяці тому

А почему разговор об острове ведется не с самого острова? Покажите то, о чем идет речь, что за лубочные картинки тут?





@ArtZ0777

3 місяці тому

Все региональные программы (или почти все, эта в том числе) требуют наличия приглашения на работу.

А вот его то почти не получить, не находясь непосредственно в Канаде. В этом основная сложность.



Добре, що коментарі дають змогу оцінити реальну цінність відео. А цінності, як видно, тут зовсім немає, так ще й обманчиві наративи про простий в'їзд просуваються.

Негарно так.



