#<1 ... 3328332933303331> Додано: Вів 26 тра, 2026 07:33 Сибарит написав: Вообще-то кондиционер был изобретён как осушитель. Охлаждение - побочный эффект.



Принудительная вентиляция, насколько мне известно, в США обязательна. Вообще-то кондиционер был изобретён как осушитель. Охлаждение - побочный эффект.Принудительная вентиляция, насколько мне известно, в США обязательна.



Вряд ли изобретатель догадывался что его будут использовать для охлаждения и нагрева воздуха в помещении при небольших отрицательных температурах снаружи.

В принципе можно делать все что угодно пока не пришел счёт за электричество.

В СССР где никто цены на энергоносители и соответственно температуру теплоносителя в системе отопления не учитывал вполне было достаточно от 250мм до 400мм в керамзитобетонной стеновой панели в зависимости от района как и кирпичной в 51см в втором основном. shapo Повідомлень: 5093 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 878 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2026 07:36



Нет, не обязательна.

Может по новым кодам.

Все старое жилье без принудительной вентиляции.

Раньше тупо окна открывали.

В санузлах окна в США - нормальное дело. rjkz Повідомлень: 18525 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8912 раз. Подякували: 5655 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2026 08:11

За Латам не скажу, але про Канаду багато інфи продивився. Загалом:

За Латам не скажу, але про Канаду багато інфи продивився. Загалом:

Мінуси:

- клімат, будинки за 500 тис побудовані за дендрофекальною технологією і максимум 1 соткою (друга найбільша по площі країна в світі).

- мало роботи, вірніше всього багато мігрантів які є конкурентами за роботу.

- чорні, індуси, араби - непотизм з їх сторони.

- відсутність ГТ і рейкового транспорту.

- шмаль і наркомани.



Плюси

- швидка легалізація.

- не буде війни

- англійська мова

- мігранстька країна.



Безумно красивая природа, но суровые климатические условия. Но есть люди, которым это ок.



если кто готов стартовать с непростых условий и нет Инглиша для сдачи айлтс на федеральную программу или какую иную провинциальную (на них треббуется меньший балл), то можно поехать в

Коментарі під відео:

@vyacheslav4306

4 місяці тому (змінено)

Автор забыл упомянуть,что нужно набрать минимум 67 баллов из 100 возможных. Туда входят образование, возраст,предыдущий опыт работы, знание языка и т.д. И весь пакет доументов обойдется около 3 тыс баксов. ЯЗЫКОВЫЙ ТЕСТ ОБЯЗАТЕЛЕН.





@ОлегСтоянов-в4л7з

4 місяці тому

Водил, крутил, хвалил, заманивал, говорил что все легко и просто а в результате вернулся все таки к экзамену по языку, поиску работодателя и т.д.

Эта программа ни чем не проще остальных. Канада странная страна, жителей не хватает в отдаленных провинциях НО один хрен условия выставляют такие что хрен кто заинтересуется!





@jhonsteamer2508

4 місяці тому (змінено)

Информация неполная и частично неверная. После заполнения заявки EOI(Expression of Interest) только те, кто будет отобран на основе соответствия критериям и приоритетов, получат приглашение подать заявку на участие в NLPNP. Рассмотрение заявок EOI не имеет сроков и нет никаких гарантий. Сама заявка остаётся активной в течении 12 месяцев с момента подачи, но если в течении этого времени вы не получили решения, то по истечении срока вам потребуется повторно подавать заявку на EOI. Если же вы все же получили решение по EOI то вам откроется доступ на портале для заполнения заявки на NLPNP, а вот она уже рассматривается в среднем сейчас 1-3 месяца, так как сейчас уже нет регламентированного времени как это было раньше в 25 дней. Вся эта информация доступна на сайте





@theSHER1FF

4 місяці тому

Забыл упомянуть что при переезде с другой провинции нужно минимум год отработать в NL чтобы подаваться на expression of interest





@jackdaniel127

4 місяці тому

на видео не сент джонс, и даже не ньюфаундленд





@PlanetaGagauzia

4 місяці тому

А почему разговор об острове ведется не с самого острова? Покажите то, о чем идет речь, что за лубочные картинки тут?





@ArtZ0777

3 місяці тому

Все региональные программы (или почти все, эта в том числе) требуют наличия приглашения на работу.

А вот его то почти не получить, не находясь непосредственно в Канаде. В этом основная сложность.



Добре, що коментарі дають змогу оцінити реальну цінність відео. А цінності, як видно, тут зовсім немає, так ще й обманчиві наративи про простий в'їзд просуваються.

Негарно так.



Поставив вам плюс: ретельно намагаєтеся розібратися із ситуацією, просто молодець!

Хочу поставити два полоси за останню фразу: на цьому форумі занадто багато неперевіреної невірної та хибної інформації.

Слава Богу, що не читають мешканці Канади або США.



На сьогодні із моїх безпосередніх родичів ситуація в Канаді така:

- похресник жінки після закінчення університету в Торонто (магістратура, бакалавр - в Україні) та двох років роботи в найбільшому банку Канади нарешті подав документи на отримання виду на проживання. Чекає відповідь вже більше 1/2 року.

- родина племінниці (чоловік+жінка+ 2 дітей підлітків) і не мріють про ВНП. Продовжили перебування на 3 роки. Жінка працює в магазині чоловік таксист. Це стеля.

- отам вам пишуть про райські умови на островах - так я вам писав конкретний приклад родини, з якою товаришую: планували там зібрати всю родину та жити разом! Прибули на той віддалений острів: мама, мама мами, старший син мами, молодший син мами. Мама втекла через 3 міс, мама мами із молодшим онуком - втекли через 6 міс, старший син втік дуже вдало: завербувався в армію Канади як вільнонайманий працівник та нарешті почав жити «по людськи»: квартира за рахунок арміі, якісне харчування, зарплатня, можливість після контракту вступити в університет.

Ось університет - це його головна мета. Відкриються відразу всі можливості та двері.



Я не до того, що все погано, а для того, що мудро робите: все, що тут пишуть, треба як в тому анекдоті, «поділити на 32».

Повідомлень: 12120 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4358 раз. Подякували: 1571 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2026 09:38 rjkz написав: shapo написав: TUR написав:

Причины утепления дома внутри:

- более низкая стоимость работ по сравнению с внешним утеплением,

- возможность проведения работ при неблагоприятной погоде

- отсутствие необходимости дополнительного оборудования при работе на высоте.

С причинами понятно,а с результатом такой экономии как?

Забейте.

Я не совсем понимаю откуда у форумчанина LEXX столько апломба, возможно, ввиду возраста, на который он ссылался. Но то, что я вижу в НЙ и НДЖ, строят кто во что гаразд, ни о каких конкретных стандартах, о которых он писал, речи нет и близко.

Порой конструктивные решения в плане несущих конструкций вообще выглядят дикими как для жилого строительства.

Это так, на мой неискушенный взгляд обладателя синей книжечки с аббревиатурой ПГС.

Я не понимаю, к чему Вы это написали?

Да, во Флориде расходы на кондиционирование высоки, там без кондиционера не выжить. Кто хочет на этом экономить, не селится во Флориде.

Когда кондиционер работает на охлаждение, он одновременно совершенно бесплатно ещё и сушит воздух.

Форумчанин року Повідомлень: 9569 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6533 раз. Подякували: 21796 раз. Профіль 136 85 39 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2026 10:44

Не может. Современные стеновые конструкции многослойны и не предполагают выставления на показ несущего материала, поэтому понятие "элитный" не применимо ни к одному из них. 😁

Форумчанин року Повідомлень: 9569 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6533 раз. Подякували: 21796 раз. Профіль 136 85 39 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2026 11:31

Я б додав що при нинішніх цінах на інвертори/аккуми/сонячні панелі в локаціях типа «Флорида» сонячна енергія недоцільна лише якщо е/е дешевше 10 центів за КВТгод. Тому «поки не побачити рахунки на е/е» вже не дуже актуально . Високий рахунок через активне сонце - перетворюй те сонце на свою користь. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19121 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2606 раз. Профіль 7 8 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2026 12:05

Форумчанин року Повідомлень: 9569 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6533 раз. Подякували: 21796 раз. Профіль 136 85 39 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2026 12:31

Так мені здається при урагані панель не найвразливіший і не найдорожчий елемент забезпечення життєдіяльності. Якщо побʼє їх, так там мабуть все побʼє. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19121 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2606 раз. Профіль 7 8 5 ВідповістиЦитата

