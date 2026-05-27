#<1 ... 3329333033313332 Додано: Сер 27 тра, 2026 03:37 rjkz

Ну ШІ пише що тариф на Флоридщині 0.15-0.20 центів за кВтгод з усіма надбавками/зборами, і будинок з кондиціонерами запросто може насмоктати 400 дол і більше за літній місяць . Не знаю, чи відчутно це для Флоридчан.. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19128 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2607 раз. Профіль 7 8 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 тра, 2026 04:17 Hotab написав: rjkz

В НЙ примерно такой-же.

Там сложная формула подсчета, зависящая от времени суток потребления и от пиковых нагрузок.

Это я краем уха от сотрудника слышал, в компетенцию которого это входит.

Я плачу дома за ээ, но ни разу не смотрел билл.

Честно говоря вообще не слежу за суммой, кажется вписывается в диапазон 120-200 долларов, в зависимости от сезона. У меня комуналь списывается со счета в банке, который я специально держу для автосписаний, просто слежу чтобы там не опускался баланс ниже долларов 300-т.

400 долларов....может кому-то это и чувствительно, во Флориде ниже зарплаты чем в НЙ. Я видел за июнь билл моих знакомых в НДж, 300 долларов из них отдельно 100 долларов это чарджер для тесл.

Нормальные люди к расходам относятся бережливо, но сказать, что 400 долларов в месяц шокируют? Ну хз, не думаю. Кого будет щокировать - будут экономить.

При зп 25 долларов в час, а это очень скромно, 400 долларов зарабатывается за 2 дня. В какой-то момент, мне нужен был ко-сайнер с годовым доходом в 200+ куе, знакомая сказала что сможет этто сделатьь. Косайнер так и не понадобился, поэтому я доход не знаю кроме того, что он выше 200. То есть, это 100 долларов в час минимум. Итого, за их ээ в месяц, включая зарядку тесл, она зарабатывает за 3 часа от силы. Это средний средний класс.

Повідомлень: 18530 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8912 раз. Подякували: 5659 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 тра, 2026 08:39 Hotab написав: rjkz

Наші люди в самому дорогому штаті Каліфорнія назвали таку ціну на електричну енергію - не для будинку, а для зарядки авто Tesla Y:

- стандартна ціна 0,31$ за 1 кВтгод;

- є місця, де заряджання іде по 0,20$ за 1 кВтгод;

- зовсім безкоштовно, якщо ставити на зарядку на парковці тренажерних залів як для членів спортивного клубу.

Сказали, що це такі копійки, що хочуть продавати друге в родині авто, якому 9 років, і воно на бензині.

Повідомлень: 12122 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4358 раз. Подякували: 1571 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 тра, 2026 09:30 Хомякоид написав:



Кажуть в Турції обвал в курортній нерухомості. Кажуть в Турції обвал в курортній нерухомості.



Надіслав це відео рієлтору в Анталії, який тримає «руку на пульсі» і можливо єдиний порядний рієлтор на світі: працює в рієлторській конторі, власники якої - турки. А сам хлопець десь 28-30 років - азербайджанець (!), який років 5 мешкає в Анталії.

Комісійні в конторі: 2% з Продавця та 2% з Покупця. Суму комісійних ділять навпіл: наприклад, цей хлопець отримав від Покупця 2% - припустимо 6 000$, то половину віддає фірмі, а половина - то його чистий заробіток.



Він подивився відео і мені в розмові сказав так:

- в Аланіі - курортне приморське місто десь за 140 км від Анталії - дійсно ціни на нерухомість «присіли». Кількість пропозицій перевищує бажання Покупців. Можливо, повʼязано із виїздом росіян, які колись так опанували те місто.

- в місті Анталія - як в центрі провінції Antalya - такої тенденції немає і за його словами ніколи не буде: велике активне місто з населенням більше за 2,5 мільйона людей.



Назвав ціни в ЖК преміум класу - за 3 к квартиру є на рівні 400 000…420 000$. Купують для того, щоби отримати громадянство (поріг 400 000$ - надають громадянство на всю родину, дітям повинно бути менше 18 років). Наскільки я памʼятаю, саме такі ціни в таких ЖК були і 3 роки тому.

Можливо було і трохи менше, бо я точно знаю такі цифри від наших людей в одному з ЖК преміум-класу:

- інвестиція 2020 року на етапі стін - 170 000$;

- продаж через 1,5 року після володіння - 370 000$.

Фіксація профіту в 200 000$.



