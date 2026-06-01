|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 тра, 2026 23:14
Water написав:
Це ви про що?
Я про занесення на об'єкт будматеріалів. Копання вручну будь-чого.
У вас представление о стройке в каком-то забытом селе где бетон или кирпич носят на носилках,а траншею копают лопатой.
Никто в Киеве давно не подаёт поддоны с кирпичем или раствор с бетоном вручную - для этого используют наружные подъемники,рохли,бетоно- и растворонасосы,мини экскаваторы.
Мой коллега даже в Польше не смог работать бригадиром хотя разговаривал сносно ,но писать заявки на материалы нужно на польском что не смог сделать.
И это я написал только о самых тяжёлых мокрых процессах ,а если говорить о инженерии,там ещё сложнее - помимо чтения чертежей идут частые согласования с смежниками.
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 5105
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 880 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 01 чер, 2026 00:01
M-Audio написав: rjkz написав: M-Audio написав:
Отказ от получения каких-то незначительных плюшек является платой за информационную гигиену.
ЭЭЭ, ну, если жить "от чека до чека", то может плюшки и мелкие, если держать существенные суммы на депо и в стоках, то тут плюшки покрупнее.
Вы вообще не поняли, что я написал что-ли? Какие-такие "существенные суммы" если речь о том, чтобы просто расплачиваться кредитной картой вместо кэша? Максимальная сумма, которую таким образом можно "высвободить" для размещения на депо равна кредитному лимиту, но в реальности ограничена типичными расходами в грейс-периоде, потому что держать деньги на депо, и платить при этом проценты по кредитке как-то не выгодно ни разу, я уверен. Поэтому существенных сумм там никак не получится, если вы, конечно, не миллиардер, и ваши месячные расходы по кредитке не сопоставимы с бюджетом небольшого посёлка. Держать на депо и в стоках вы можете, конечно, любые суммы, но вы будете (или не будете) это делать совершенно независимо от того, расплачиваетесь вы наличными или кредитной картой.
А получить "втёмную" какие-нибудь 100-200к и тихо "проесть" их кэшем за год-два-три, по-моему гораздо спокойнее и даже может быть выгоднее, чем все кэшбэчные плюшки и проценты от депозитов с этих денег. Особенно если лет через 5 налоговая решит, что вы, когда получали и декларировали эти деньги на счёт, не доплатили государству пару сотен налогов, и выставит претензию с пенёй и штрафами.
Естественно, всё надо делать с умом, и не вызывая подозрений.
А, Вы только про кредитку.
Ну, ок, давайте просчитаем ситуацию.
Условно, 100 куе каким-то образом перетащены " втруселях" от продажи квартиры (о чем, я уверен, айэрэс узнает сразу после внесения в реестр в Украине).
И вот, лежат " в тумбочке", но уже в америке, 100 куе.
И их надо потратить.
Сразу про кэшбек. Пусть в среднем он будет 3%. То есть, если допустить что 100 куе будут потрачены на повседневные расходы, то это 3 куе.
Внести без обоснований 100 куе и не иметь вопросов - невозможно.
То есть, речь только о текущих расходах.
Что-же это за расходы, которые можно оплатить наличными?
Самая большая статья - рент и комуналь. Можно их оплатить наличными?
НЕт, это не хозяин киевской хрущевки, который раз в месяц приходит за оплатой.
У меня сдает компания через менеджмент - оплата со счета в банке.
Интернет - с кредитки.
Телефон - то-же.
Учеба ребенка в школе - туда-же.
Проезд в транспорте - карта.
Покупки онлайн - с кредитки.
Такси - с приложения, к которому привязана кредитка.
ОСтается только покупки оффлайн, в основном продукты питания, это где-то 1,5куе в месяц и иногда одежда, которую надо мерять. Это очень мало, даже не сотня в месяц в среднем.
Причем, продукты мы тоже иногда заказываем с доставкой, а это только карта.
Иногда рестораны и кафе, но как праввило, но такое повышенный кэшбек, поэтому выгодней картой.
Остаются продукты офлайн.
100 куе/1,5 получается примерно 5,5 лет.
При этом, те-же самые продукты в общей структуре CPI подвергаются едва ли не самому большому уровню инфляции. Даже более 10% в год.
То есть, "тарелка", покупаемая через 5 лет существенно усохнет.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18559
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8923 раз.
- Подякували: 5669 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
10
7
Додано: Пон 01 чер, 2026 00:14
shapo написав: Water написав:
Це ви про що?
Я про занесення на об'єкт будматеріалів. Копання вручну будь-чого.
У вас представление о стройке в каком-то забытом селе где бетон или кирпич носят на носилках,а траншею копают лопатой.
Никто в Киеве давно не подаёт поддоны с кирпичем или раствор с бетоном вручную - для этого используют наружные подъемники,рохли,бетоно- и растворонасосы,мини экскаваторы.
Мой коллега даже в Польше не смог работать бригадиром хотя разговаривал сносно ,но писать заявки на материалы нужно на польском что не смог сделать.
И это я написал только о самых тяжёлых мокрых процессах ,а если говорить о инженерии,там ещё сложнее - помимо чтения чертежей идут частые согласования с смежниками.
У меня был случай, когда компания-контрактор выполняла работы и я их супервайзил. Объемы работ, утвержденные вначале постоянно дополнялись по ходу дела. И вот, в какой-то момент на встрече на объекте, я сказал, что вот это конкретно в этом конкретном месте делать не надо. И уехал с объекта.
Собственник небольшой фирмы, пакистанец по происхождению, закончивший каледж в НЙ, что-то или не так понял или не так запомнил.
В общем, на следующий день они это сделали. Да, все работяги были в чалмах - индусы или пакистанцы - хз, но никто кроме это парня вообще на Инглише не говорил (хотя Инглиш - второй государственный в Индии). Рабочих было 11 человек и один чувак, тоже пакистанец (отец хозяина), который знал Хай, Гуд, Окей и еще с десяток слов.
В результате, возник конфликт и пакистанец стал настаивать, что вина моя и это из-за моего уровня Инглиша. Хотя там было предельно понятно, что я сказал НЕ делать.
В результате, мой работодатель "махнул рукой" на те 700 долларов, которые стоил этот пройоп. Но в доле контракта, который составлял на тот момент 35 куе, это чувствовалось, потому как мой работодатель рубился долго из-за цены и много перебрал контракторов, выбрав по принципу - самая низкая цена. В общем, "осадок остался".
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18559
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8923 раз.
- Подякували: 5669 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
10
7
Додано: Пон 01 чер, 2026 06:02
shapo написав: Water написав:
Це ви про що?
Я про занесення на об'єкт будматеріалів. Копання вручну будь-чого.
У вас представление о стройке в каком-то забытом селе где бетон или кирпич носят на носилках,а траншею копают лопатой.
Та я згоден, але вже неодноразово писав, мій знайомий, дуже далекий від будівництва, працював 3 місяці у США на будівництві якоїсь віли. Саме так і працював, разом з мексиканцями, як ви і написали. Складно було техніку туди загнать, практично все вручну копали і будівельні матеріали заносили.
Чи Хомякоид`у потрібна була на екскаватор людина?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 4261
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 01 чер, 2026 09:22
BIGor написав: Дюрі-бачі написав: smdtranz написав:
едут же не потому, что тут нет финансирования очередной бесполезной программы, а потому, что в ЕС куда больше перспектив жить, учиться и развиваться в своей сфере. ну и не бомбят, да
ИМХО якщо б за повернення давали хоч маленьку квартирку навіть десь в Миколаєві чи Запоріжжі, не кажучи вже про Ужгород, з необхідністю відпрацювати 5-10 років в Україні і потім приватизувати, то мільйони б повернулось, а ще для мільйонів була б робота на будівництві.
дуже популістично
1. Має хтось вже
сплатити податків на умовні 50 кує, щоби побудували квартиру емігранту.
2. Не всі будуть взмозі працювати на будівництві.
3. Що з роботою в Ужгородові чи Миколаєві?
4. Що з ВПО?
Але загальна ідея вірна - держава має почати будувати житло.
1. 50куе - собівартість під ключ 3к в умовній Аркади в Києві
2. Всі не всі, але ж паки, індуси, бангладешці, непальці ...
3. А що з роботою? В умовній Німечинні теж всі мають працювати, і діти і пенси?
4. А що в неньці з ними?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42999
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1646 раз.
- Подякували: 2886 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Пон 01 чер, 2026 09:44
Water написав: shapo написав:
У вас представление о стройке в каком-то забытом селе где бетон или кирпич носят на носилках,а траншею копают лопатой.
Та я згоден, але вже неодноразово писав, мій знайомий, дуже далекий від будівництва, працював 3 місяці у США на будівництві якоїсь віли. Саме так і працював, разом з мексиканцями, як ви і написали. Складно було техніку туди загнать, практично все вручну копали і будівельні матеріали заносили.
Когда такое рассказывают вижу две причины -
1) стройка велась без малейшего представление о генплане и календарном плане
2) хозяин просто решил не нанимать технику т.к.нелегалы и прочие на все готовые и так сделают за минимальную зарплату
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 5105
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 880 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 01 чер, 2026 09:51
rjkz написав: Wisznia2021 написав:
Rjkz
Ви постійно перекручуєте і плутаєте факти. Я ніколи не писала, що такого не може бути, а лише: що такого не буває в тому вигляді, як ви пишете.
Про хлопця я писала, що скоріш за все він навчався не в Універі, а робив аусбільдунг. І це нормально і не соромно, але мабуть для вашої картинки успішного успіху така версія фуфуфу. По- друге: ви написали, що він отримав німецьке громадянство за пару місяців до того, як в Німеччині дозволили подвійне громадянство. Тобто, він міг подати документи на німецьке громадянство, тілько відмовившись від українського. Тобто, от така несостиковочка вийшла. І це я навіть не пробувала рахувати роки його перебування на внж/ пмж- там же ж теж є певні норми. Вибачте, але з цією родиною ви вже теж схожі на певного персонажа, назвемо його Мюнхаузен:))))
З сестрою цього хлопця ви пішли ще далі і взагалі переплутали субьект і предмет нашої розмови. В 2022 році ви розказували, що вона переведеться з українського мед. Вищу в німецький Універ на медфак. І мабуть тільки мої постійні заперечення з цього приводу сподвигли вас наконец не писать такую откровенную чушь й визнати, що так- дівчині нічого окрім вчитися на медсестру отак одразу не світить. Підкреслю слова " отак одразу"- тобто в перший- другий роки перебування там. Але місяць чи два назад ви знову мене згадали, написавши, що я заперечувала вирогідність дівчині навчатися на медсестру.
Тобто: мабуть вам не слід писати про інших людей або зі слів інших людей. Бо: ви не пам'ятаєте факти з життя цих людей. Пишіть краще про себе і свою родину і США.
Інакше - барон Мюнхаузен.
Память, у меня конечно похуже, чем Ваша, чтобы помнить что я писал несколько лет назад.
Или у Вас феноменальная память на все что Вам пишут или Вы конспектируете.
Тут есть персонажи, которые на меня файлы заводят, не думаю, что Вы к ним относитесь.
Мне как повествуют, так и я передаю.
С гражданством - как мне было об этом сказано, так я и написал. И о том, что не получилось выйти из украинского. На данный момент воз и ныне там.
Насчет медсестры. Опять-же, я общаюсь с ее родителем, а не с ней.
Со слов оного, я так понял, что можно было учиться дальше и в конце концов доучиться до врача (я уж тут подую на холодное
и скажу, чтто не знаю что следует следующим после учебы "на врача", может интернатура может еще что. В США это очень долго и учиться "на врача" и после учебы еще и стать врачем).
Не могу сказать что именно стало причиной остановки в пути "на врача". Папа отсылает часть своего жалованья в ЗСУ семье, но остается не так много (с его слов, опять-же, чтобы Вас успокоить), так как в том числе и за свои приходится тратиться на фронтовые нужды (что именно - не знаю, речь шла о ремонте техники). Остается полноценной финансовой единицей только старший, мама то работает то нет на не сверхдоходных позициях в магазинах.
Возможно, решила, что нужен какой-то доход "здесь и сейчас".
Возможно не выдержала ритма учебы. Те, кто через это проходил, знают что довольно непросто бежать этот "марафон", а тут еще и в стрессовой ситуации и на все-же не родном языке, пусть немецкий и учила с раннего детства в том числе и на курсах (тут уже Вы можете мне поверить на слово, с ее папой я встречался в том числе под зданием курсов, он ждал когда она закончит, чтобы отвести домой. Сорри,ни оригиналом ни даже копией сертификата этих курсов я сейчас не располагаю, но приложу все усилия, чтобы добыть и опубликовать тут
шутка, на всякий случай).
С папиных-же слов, вариант продолжения учебы возможен. Но не факт, что будет.
Я думаю, что Вам виднее.
Вы реально превращаетесь в пЫсателя про "красненькие машинки на зелёных лужайках" tm перед домом.
"Доучиться на врача":))) означает поступить в университет( проходной бал - 1,0-1,1; отучиться в университете + действительно неожиданно для вас:))- интернатура!
По поводу моей памяти- моя профессия подразумевает иметь хорошую память, тем более- в этом случае я помню всего лишь 4-5 фактов из жизни этой семьи. И только потому, что парень поступал в один год с моей дочкой + большинство фактов были настолько оторваны от реальности, что караул.
Слова отца надо воспринимать- как слова папы, главная задача которого- выжить на этой проклятой войне. Я вам уже писала об этом
В Германии есть много вещей, аналогов которым нет в Украине. И естественно чтоб объяснить некоторые вещи, типа аусбильдунг или ту же градацию медсестер, приходится упрощать. Иначе слушатель просто не поймет. Могу допустить, что папе рассказывают упрощённо, а он вам. А вы, перекрутив ещё и на свой лад, пишете здесь.
Ну т.е. ваши повествования здесь про эту семью очень напоминают россказни охотников на охоте или рыбаков на рыбалке.
-
Wisznia2021
-
-
- Повідомлень: 505
- З нами з: 24.01.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 01 чер, 2026 09:54
rjkz написав:
США (все еще) - страна возможностей.
Стать резидентом - либо большая удача либо большой труд, дополненный долей удачи. Это то, что стоит ценить, если этого достиг.
Ця ваша суб'єктивна думка - гарний приклад "помилки незворотних затрат" (sunk costs). Ваше право так позитивно думати про цю юрисдикцію; але якщо що, це далеко не так - в тому числі через їх оце маніакальне стеження і за своїми, і за чужими.
rjkz написав:
ОСтается только покупки оффлайн, в основном продукты питания, это где-то 1,5куе в месяц
Так, вам про це і кажуть. І гроші окажуться таким чином у вас.
Крім того - не знаю, чи в Америках є таке, як поповнення карти в терміналах; якщо таки є, то могли б всі витрати по карті погашати кешем в кінці місяця через термінал. Але то таке, програма максимум.
А елементарно - дійсно на продукти. Відповідно аналогічну суму білого доходу, який йшов на продукти, відкладати у фонду - то якраз-таки і буде зароблятись на ці кошти! Але ви сильно залякані чи зашорені їх пропагандою.
Як бажаєте, діло ваше. Тільки ж ви скільки пишете, що не можете продати...
А втім, ця ситуація якраз буде гарною наочною ілюстрацією, чому США/Канада (там те ж саме мізковиїдательство з податками) - точно не цільові країни для еміграції.
-
won
-
-
- Повідомлень: 328
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|