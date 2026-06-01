#<1 ... 3336333733383339 Додано: Нед 31 тра, 2026 23:14 Water написав: Це ви про що?

Я про занесення на об'єкт будматеріалів. Копання вручну будь-чого. Це ви про що?Я про занесення на об'єкт будматеріалів. Копання вручну будь-чого.



У вас представление о стройке в каком-то забытом селе где бетон или кирпич носят на носилках,а траншею копают лопатой.

Никто в Киеве давно не подаёт поддоны с кирпичем или раствор с бетоном вручную - для этого используют наружные подъемники,рохли,бетоно- и растворонасосы,мини экскаваторы.

Мой коллега даже в Польше не смог работать бригадиром хотя разговаривал сносно ,но писать заявки на материалы нужно на польском что не смог сделать.

У вас представление о стройке в каком-то забытом селе где бетон или кирпич носят на носилках,а траншею копают лопатой.

Никто в Киеве давно не подаёт поддоны с кирпичем или раствор с бетоном вручную - для этого используют наружные подъемники,рохли,бетоно- и растворонасосы,мини экскаваторы.

Мой коллега даже в Польше не смог работать бригадиром хотя разговаривал сносно ,но писать заявки на материалы нужно на польском что не смог сделать.

И это я написал только о самых тяжёлых мокрых процессах ,а если говорить о инженерии,там ещё сложнее - помимо чтения чертежей идут частые согласования с смежниками.



ЭЭЭ, ну, если жить "от чека до чека", то может плюшки и мелкие, если держать существенные суммы на депо и в стоках, то тут плюшки покрупнее. ЭЭЭ, ну, если жить "от чека до чека", то может плюшки и мелкие, если держать существенные суммы на депо и в стоках, то тут плюшки покрупнее. Вы вообще не поняли, что я написал что-ли? Какие-такие "существенные суммы" если речь о том, чтобы просто расплачиваться кредитной картой вместо кэша? Максимальная сумма, которую таким образом можно "высвободить" для размещения на депо равна кредитному лимиту, но в реальности ограничена типичными расходами в грейс-периоде, потому что держать деньги на депо, и платить при этом проценты по кредитке как-то не выгодно ни разу, я уверен. Поэтому существенных сумм там никак не получится, если вы, конечно, не миллиардер, и ваши месячные расходы по кредитке не сопоставимы с бюджетом небольшого посёлка. Держать на депо и в стоках вы можете, конечно, любые суммы, но вы будете (или не будете) это делать совершенно независимо от того, расплачиваетесь вы наличными или кредитной картой.

А получить "втёмную" какие-нибудь 100-200к и тихо "проесть" их кэшем за год-два-три, по-моему гораздо спокойнее и даже может быть выгоднее, чем все кэшбэчные плюшки и проценты от депозитов с этих денег. Особенно если лет через 5 налоговая решит, что вы, когда получали и декларировали эти деньги на счёт, не доплатили государству пару сотен налогов, и выставит претензию с пенёй и штрафами.

А получить "втёмную" какие-нибудь 100-200к и тихо "проесть" их кэшем за год-два-три, по-моему гораздо спокойнее и даже может быть выгоднее, чем все кэшбэчные плюшки и проценты от депозитов с этих денег. Особенно если лет через 5 налоговая решит, что вы, когда получали и декларировали эти деньги на счёт, не доплатили государству пару сотен налогов, и выставит претензию с пенёй и штрафами.

Естественно, всё надо делать с умом, и не вызывая подозрений.



А, Вы только про кредитку.

Ну, ок, давайте просчитаем ситуацию.

Условно, 100 куе каким-то образом перетащены " втруселях" от продажи квартиры (о чем, я уверен, айэрэс узнает сразу после внесения в реестр в Украине).

И вот, лежат " в тумбочке", но уже в америке, 100 куе.

И их надо потратить.

Сразу про кэшбек. Пусть в среднем он будет 3%. То есть, если допустить что 100 куе будут потрачены на повседневные расходы, то это 3 куе.

Внести без обоснований 100 куе и не иметь вопросов - невозможно.

То есть, речь только о текущих расходах.

Что-же это за расходы, которые можно оплатить наличными?

Самая большая статья - рент и комуналь. Можно их оплатить наличными?

НЕт, это не хозяин киевской хрущевки, который раз в месяц приходит за оплатой.

У меня сдает компания через менеджмент - оплата со счета в банке.

Интернет - с кредитки.

Телефон - то-же.

Учеба ребенка в школе - туда-же.

Проезд в транспорте - карта.

Покупки онлайн - с кредитки.

Такси - с приложения, к которому привязана кредитка.

ОСтается только покупки оффлайн, в основном продукты питания, это где-то 1,5куе в месяц и иногда одежда, которую надо мерять. Это очень мало, даже не сотня в месяц в среднем.

Причем, продукты мы тоже иногда заказываем с доставкой, а это только карта.

Иногда рестораны и кафе, но как праввило, но такое повышенный кэшбек, поэтому выгодней картой.

Остаются продукты офлайн.

100 куе/1,5 получается примерно 5,5 лет.

При этом, те-же самые продукты в общей структуре CPI подвергаются едва ли не самому большому уровню инфляции. Даже более 10% в год.

Повідомлень: 18559 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8923 раз. Подякували: 5669 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2026 00:14

Я про занесення на об'єкт будматеріалів. Копання вручну будь-чого. Це ви про що?Я про занесення на об'єкт будматеріалів. Копання вручну будь-чого.



У вас представление о стройке в каком-то забытом селе где бетон или кирпич носят на носилках,а траншею копают лопатой.

Никто в Киеве давно не подаёт поддоны с кирпичем или раствор с бетоном вручную - для этого используют наружные подъемники,рохли,бетоно- и растворонасосы,мини экскаваторы.

Мой коллега даже в Польше не смог работать бригадиром хотя разговаривал сносно ,но писать заявки на материалы нужно на польском что не смог сделать.

У меня был случай, когда компания-контрактор выполняла работы и я их супервайзил. Объемы работ, утвержденные вначале постоянно дополнялись по ходу дела. И вот, в какой-то момент на встрече на объекте, я сказал, что вот это конкретно в этом конкретном месте делать не надо. И уехал с объекта.

Собственник небольшой фирмы, пакистанец по происхождению, закончивший каледж в НЙ, что-то или не так понял или не так запомнил.

В общем, на следующий день они это сделали. Да, все работяги были в чалмах - индусы или пакистанцы - хз, но никто кроме это парня вообще на Инглише не говорил (хотя Инглиш - второй государственный в Индии). Рабочих было 11 человек и один чувак, тоже пакистанец (отец хозяина), который знал Хай, Гуд, Окей и еще с десяток слов.

В результате, возник конфликт и пакистанец стал настаивать, что вина моя и это из-за моего уровня Инглиша. Хотя там было предельно понятно, что я сказал НЕ делать.

Повідомлень: 18559 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8923 раз. Подякували: 5669 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2026 06:02

Я про занесення на об'єкт будматеріалів. Копання вручну будь-чого. Це ви про що?Я про занесення на об'єкт будматеріалів. Копання вручну будь-чого.

У вас представление о стройке в каком-то забытом селе где бетон или кирпич носят на носилках,а траншею копают лопатой. У вас представление о стройке в каком-то забытом селе где бетон или кирпич носят на носилках,а траншею копают лопатой.

Та я згоден, але вже неодноразово писав, мій знайомий, дуже далекий від будівництва, працював 3 місяці у США на будівництві якоїсь віли. Саме так і працював, разом з мексиканцями, як ви і написали. Складно було техніку туди загнать, практично все вручну копали і будівельні матеріали заносили.



Чи Хомякоид`у потрібна була на екскаватор людина? Water Повідомлень: 4261 З нами з: 06.03.12 Подякував: 71 раз. Подякували: 285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2026 09:22

ИМХО якщо б за повернення давали хоч маленьку квартирку навіть десь в Миколаєві чи Запоріжжі, не кажучи вже про Ужгород, з необхідністю відпрацювати 5-10 років в Україні і потім приватизувати, то мільйони б повернулось, а ще для мільйонів була б робота на будівництві. ИМХО якщо б за повернення давали хоч маленьку квартирку навіть десь в Миколаєві чи Запоріжжі, не кажучи вже про Ужгород, з необхідністю відпрацювати 5-10 років в Україні і потім приватизувати, то мільйони б повернулось, а ще для мільйонів була б робота на будівництві.

дуже популістично

1. Має хтось вже сплатити податків на умовні 50 кує, щоби побудували квартиру емігранту.

2. Не всі будуть взмозі працювати на будівництві.

3. Що з роботою в Ужгородові чи Миколаєві?

4. Що з ВПО?



Але загальна ідея вірна - держава має почати будувати житло.

1. 50куе - собівартість під ключ 3к в умовній Аркади в Києві

2. Всі не всі, але ж паки, індуси, бангладешці, непальці ...

3. А що з роботою? В умовній Німечинні теж всі мають працювати, і діти і пенси?

1. 50куе - собівартість під ключ 3к в умовній Аркади в Києві
2. Всі не всі, але ж паки, індуси, бангладешці, непальці ...
3. А що з роботою? В умовній Німечинні теж всі мають працювати, і діти і пенси?
4. А що в неньці з ними? flyman

Повідомлень: 42999 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1646 раз. Подякували: 2886 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2026 09:44

Повідомлень: 5105 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 880 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2026 09:51

Та я згоден, але вже неодноразово писав, мій знайомий, дуже далекий від будівництва, працював 3 місяці у США на будівництві якоїсь віли. Саме так і працював, разом з мексиканцями, як ви і написали. Складно було техніку туди загнать, практично все вручну копали і будівельні матеріали заносили.

Когда такое рассказывают вижу две причины -

1) стройка велась без малейшего представление о генплане и календарном плане

Ви постійно перекручуєте і плутаєте факти. Я ніколи не писала, що такого не може бути, а лише: що такого не буває в тому вигляді, як ви пишете.

Про хлопця я писала, що скоріш за все він навчався не в Універі, а робив аусбільдунг. І це нормально і не соромно, але мабуть для вашої картинки успішного успіху така версія фуфуфу. По- друге: ви написали, що він отримав німецьке громадянство за пару місяців до того, як в Німеччині дозволили подвійне громадянство. Тобто, він міг подати документи на німецьке громадянство, тілько відмовившись від українського. Тобто, от така несостиковочка вийшла. І це я навіть не пробувала рахувати роки його перебування на внж/ пмж- там же ж теж є певні норми. Вибачте, але з цією родиною ви вже теж схожі на певного персонажа, назвемо його Мюнхаузен:))))

З сестрою цього хлопця ви пішли ще далі і взагалі переплутали субьект і предмет нашої розмови. В 2022 році ви розказували, що вона переведеться з українського мед. Вищу в німецький Універ на медфак. І мабуть тільки мої постійні заперечення з цього приводу сподвигли вас наконец не писать такую откровенную чушь й визнати, що так- дівчині нічого окрім вчитися на медсестру отак одразу не світить. Підкреслю слова " отак одразу"- тобто в перший- другий роки перебування там. Але місяць чи два назад ви знову мене згадали, написавши, що я заперечувала вирогідність дівчині навчатися на медсестру.



Тобто: мабуть вам не слід писати про інших людей або зі слів інших людей. Бо: ви не пам'ятаєте факти з життя цих людей. Пишіть краще про себе і свою родину і США.

Память, у меня конечно похуже, чем Ваша, чтобы помнить что я писал несколько лет назад.

Или у Вас феноменальная память на все что Вам пишут или Вы конспектируете.

Тут есть персонажи, которые на меня файлы заводят, не думаю, что Вы к ним относитесь.

Мне как повествуют, так и я передаю.

С гражданством - как мне было об этом сказано, так я и написал. И о том, что не получилось выйти из украинского. На данный момент воз и ныне там.

Насчет медсестры. Опять-же, я общаюсь с ее родителем, а не с ней.

Со слов оного, я так понял, что можно было учиться дальше и в конце концов доучиться до врача (я уж тут подую на холодное и скажу, чтто не знаю что следует следующим после учебы "на врача", может интернатура может еще что. В США это очень долго и учиться "на врача" и после учебы еще и стать врачем).

Не могу сказать что именно стало причиной остановки в пути "на врача". Папа отсылает часть своего жалованья в ЗСУ семье, но остается не так много (с его слов, опять-же, чтобы Вас успокоить), так как в том числе и за свои приходится тратиться на фронтовые нужды (что именно - не знаю, речь шла о ремонте техники). Остается полноценной финансовой единицей только старший, мама то работает то нет на не сверхдоходных позициях в магазинах.

Возможно, решила, что нужен какой-то доход "здесь и сейчас".

Возможно не выдержала ритма учебы. Те, кто через это проходил, знают что довольно непросто бежать этот "марафон", а тут еще и в стрессовой ситуации и на все-же не родном языке, пусть немецкий и учила с раннего детства в том числе и на курсах (тут уже Вы можете мне поверить на слово, с ее папой я встречался в том числе под зданием курсов, он ждал когда она закончит, чтобы отвести домой. Сорри,ни оригиналом ни даже копией сертификата этих курсов я сейчас не располагаю, но приложу все усилия, чтобы добыть и опубликовать тут шутка, на всякий случай).

С папиных-же слов, вариант продолжения учебы возможен. Но не факт, что будет.

Я думаю, что Вам виднее.

Вы реально превращаетесь в пЫсателя про "красненькие машинки на зелёных лужайках" tm перед домом.

"Доучиться на врача":))) означает поступить в университет( проходной бал - 1,0-1,1; отучиться в университете + действительно неожиданно для вас:))- интернатура!

По поводу моей памяти- моя профессия подразумевает иметь хорошую память, тем более- в этом случае я помню всего лишь 4-5 фактов из жизни этой семьи. И только потому, что парень поступал в один год с моей дочкой + большинство фактов были настолько оторваны от реальности, что караул.

Слова отца надо воспринимать- как слова папы, главная задача которого- выжить на этой проклятой войне. Я вам уже писала об этом

В Германии есть много вещей, аналогов которым нет в Украине. И естественно чтоб объяснить некоторые вещи, типа аусбильдунг или ту же градацию медсестер, приходится упрощать. Иначе слушатель просто не поймет. Могу допустить, что папе рассказывают упрощённо, а он вам. А вы, перекрутив ещё и на свой лад, пишете здесь.

Стать резидентом - либо большая удача либо большой труд, дополненный долей удачи. Это то, что стоит ценить, если этого достиг.

Ця ваша суб'єктивна думка - гарний приклад "помилки незворотних затрат" (sunk costs). Ваше право так позитивно думати про цю юрисдикцію; але якщо що, це далеко не так - в тому числі через їх оце маніакальне стеження і за своїми, і за чужими.



rjkz написав: ОСтается только покупки оффлайн, в основном продукты питания, это где-то 1,5куе в месяц ОСтается только покупки оффлайн, в основном продукты питания, это где-то 1,5куе в месяц

Так, вам про це і кажуть. І гроші окажуться таким чином у вас.



Крім того - не знаю, чи в Америках є таке, як поповнення карти в терміналах; якщо таки є, то могли б всі витрати по карті погашати кешем в кінці місяця через термінал. Але то таке, програма максимум.

А елементарно - дійсно на продукти. Відповідно аналогічну суму білого доходу, який йшов на продукти, відкладати у фонду - то якраз-таки і буде зароблятись на ці кошти! Але ви сильно залякані чи зашорені їх пропагандою.

Як бажаєте, діло ваше. Тільки ж ви скільки пишете, що не можете продати...

