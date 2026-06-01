RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3337333833393340
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 17:42

  Сибарит написав:
  won написав:А втім, ця ситуація якраз буде гарною наочною ілюстрацією, чому США/Канада (там те ж саме мізковиїдательство з податками) - точно не цільові країни для еміграції.

По крайней мере, для тех, кто категорически не желает жить честно...

Ні. Для тих, хто хоче жити нормально. Он людина хоче завести гроші від продажу власного майна, готова надати всі документи - а його за це можуть з країни викинути. Це нормально??! Це повна неадекватщина!!
won
 
Повідомлень: 330
З нами з: 15.05.24
Подякував: 376 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 20:41

  Сибарит написав:
  won написав:А втім, ця ситуація якраз буде гарною наочною ілюстрацією, чому США/Канада (там те ж саме мізковиїдательство з податками) - точно не цільові країни для еміграції.

По крайней мере, для тех, кто категорически не желает жить честно...

Давайте вспомним переезд в Калифорнию ПалИваныча Лазаренко и как он там уже 27 лет живёт в трейлере на берегу каньона сугубо помогая мексам-подсобникам.
Или виллу у Эдди Мерфи он выменял на часы, когда то подаренные Кучмой на юбилей?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5991
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 20:43

  won написав:
  Сибарит написав:
  won написав:А втім, ця ситуація якраз буде гарною наочною ілюстрацією, чому США/Канада (там те ж саме мізковиїдательство з податками) - точно не цільові країни для еміграції.

По крайней мере, для тех, кто категорически не желает жить честно...

Ні. Для тих, хто хоче жити нормально. Он людина хоче завести гроші від продажу власного майна, готова надати всі документи - а його за це можуть з країни викинути. Це нормально??! Це повна неадекватщина!!

Саме так. Коли держава створює умови, що по закону зробити дорожче, довше, набагато складніше, небезпечніше (як з точки зору можливого витоку інформації, так і з точки зору претензій в якомусь далекому майбутньому), то в людини не може бути жодних моральних зовоб'язань діяти за такими законами. Але якщо страх викриття сильніший, то тут вже кожному своє.
M-Audio
 
Повідомлень: 3702
З нами з: 23.03.11
Подякував: 662 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
  #<1 ... 3337333833393340
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.