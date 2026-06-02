Они недавно купили тот обьект за 130(3-4 года назад)?

Перед войной в договорах фигурировала сумма в гривнах,по курсу естественно, и с неё брались налоги.

И это ещё норм если сумма покупки и продажи не занижена(вдвое уже нельзя по моему, немного значит) для кроилова.

А если они купили при Янеке по 8 за 130 и продали за 150 сейчас то кого там у вас ипёт что курс х5 сделал(та почти х6)

Купил за лям - продал за 7 - вот и плати за эти 6млн. налоги барабашов

Повідомлень: 5995 З нами з: 16.06.15 Подякував: 295 раз. Подякували: 391 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 чер, 2026 12:54

Да, они перед войной брали. По поводу курса там вроде ты прикладываешь какую-то бумажку с оф курсом на момент покупки и продажи. Для корректной конвертации и высчитывания разницы. Ну или как у меня было еще в 17м вроде, когда я продавал одну недвигу и покупал вторую - в обоих договорах было что-то типа стоимость Х грн что в эквиваленте равняется Z долларов. Не помню уже почему так, но такая приписка там была в тексте.

Так що це решаемая проблема, а не так що купил по 8, продал по 50 (курс) и там разница в грн ппц какая. slonomag Повідомлень: 800 З нами з: 23.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 215 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 чер, 2026 12:58 Щоби не платити податки в Іспанії від продажу квартири в Україні, є законна та правильна технологія:

- треба задекларувати наявність квартири ДО продажу; при цьому вказують орієнтовну ринкову ціну, наближену до реальності.

- після продажу знову оформити податкову декларацію, де вказати реальну ціну продажу.

В цьому випадку податок нуль. akurt

Не совсем так. Там нельзя просто с потолка написать цену. В Испании для всей недвиги есть кадастровая цена. В случае Украины это должна быть бумажка, подписанная оценщиком с примерной ценой. А не просто "стоит миллион, продал за 100к, убыток 900к". Ну или договор покупки. В любом случае что-то официальное, а не просто цифра с потолка. slonomag Повідомлень: 800 З нами з: 23.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 215 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 чер, 2026 15:08 Ну я описав технологію, про яку мені розказали наші в Іспанії, не говорили вони про «настоящую бумажку», тому що мова іде про ДЕКЛАРАЦІЮ наявного майна, але сперечатися не буду, бо «деталі», «особливості» та методи вирішення - документ «про ринкову ціну нерухомості» - можна отримати в Україні гадаю легко.

Поки що мова йшла про податки. Востаннє редагувалось akurt в Вів 02 чер, 2026 15:14, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 12137 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4370 раз. Подякували: 1573 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 чер, 2026 15:12 flyman написав: won написав: Сибарит написав: По крайней мере, для тех, кто категорически не желает жить честно... По крайней мере, для тех, кто категорически не желает жить честно...

Ні. Для тих, хто хоче жити нормально. Он людина хоче завести гроші від продажу власного майна, готова надати всі документи - а його за це можуть з країни викинути. Це нормально??! Це повна неадекватщина!!

неофіти намагаються виглядати святіше папи неофіти намагаються виглядати святіше папи

Це в даному випадку нормально. Ризики дуже великі.

Це в даному випадку нормально. Ризики дуже великі.Трохи не сподобаєшся черговому "інспектору", і він знайде несплачений штраф. Якщо людина цілеспрямовано йшла до отримання громадянства, спіткнутись на якийсь дрібниці то буде зовсім не розумно. M-Audio Повідомлень: 3705 З нами з: 23.03.11 Подякував: 662 раз. Подякували: 573 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 чер, 2026 15:19

Треба, але ж не хочеться. І в принципі зрозуміло чому. Воно не виглядає як справедливий податок, а радше як те, що держава користується будь-якою можливістю обібрати. Якщо в тебе є 100к у вигляді нерухомості, податку з неї немає (хоча якраз в Штатах і є). Але як тільки ти обміняв ці 100к на зелені папірці, одразу чомусь виявився державі винен. З якого переляку?Сюди також питання із прогресивною шкалою. От працює такий трудяга, має свої +/- 100к річного доходу, з яких платить 25-30% податку, і начебто можна жити. А тут опа, і ще 150к в поточному році з'являється, і ставка вже 45%, бо попередні 100к нікуди не поділися. Теж змушує задуматись. M-Audio Повідомлень: 3705 З нами з: 23.03.11 Подякував: 662 раз. Подякували: 573 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 чер, 2026 15:19 Пан M-Audio як завжди, має рацію.

Знаю про такий випадок серед «наших: людина прийшла на співбесіду для отримання громадянства в США.

Все «чисто». Але раптом вилазить жорсткий неприємний катасторофічний факт: 2 роки тому він проїхав на авто мимо школи, там був знак «25» (миль на годину), а його поліція зупинила тоді - давно - на швидкості «32». Був протокол і був штраф.

Ось і попросили пояснити, чи хотів він нанести школярам шкоду, чи були інші злочинні наміри?

Ледве відбився. Молов від відчаю щось про те, що сонце несподівано засяяло в очі в цей час доби, в нього сльози несподівано пішли з очей, і він не помітив знак, тобто злочинних намірів не було. akurt

Мені при прийманні документів на громадянство в Німеччині сказали що перевищення швидкості не впливає ніяким чином на розгляд заявки на громадянство.

Були в цей час перевищення, платив штрафи, разів 5 мабуть по мілкоті (до 20 км.год)

Видали громадянство, ніхто нічого не сказав про штрафи.



Щось в США доволі жорстоко з цим.

Мені при прийманні документів на громадянство в Німеччині сказали що перевищення швидкості не впливає ніяким чином на розгляд заявки на громадянство.Були в цей час перевищення, платив штрафи, разів 5 мабуть по мілкоті (до 20 км.год)Видали громадянство, ніхто нічого не сказав про штрафи.Щось в США доволі жорстоко з цим.А побачив, було біля школи випадок. Можливо в цьому причина. Хомякоид Повідомлень: 2937 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3294 раз. Подякували: 536 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 чер, 2026 17:53

Это не жёстко.

В Австралии при превышении скорости на 25км/час забирают водительские права.

При превышении скорости на 50км/час конфискация машины и уголовный срок.

Это не жёстко.В Австралии при превышении скорости на 25км/час забирают водительские права.При превышении скорости на 50км/час конфискация машины и уголовный срок.За участие в демонстрации могут возникнуть вопросы при получении гражданства shapo Повідомлень: 5109 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 883 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата

