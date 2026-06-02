RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3341334233433344
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 20:01

  Water написав:То ви мало де їздили.

Розсмішили реально. Навіть приємно. Дякую.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 02 чер, 2026 21:15, всього редагувалось 2 разів.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12141
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4370 раз.
Подякували: 1573 раз.
 
Профіль
 
2
2
7
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 20:04

  akurt написав:
  Water написав:То ви мало де їздили.

Розсмішили реально. Навіть приємно. Дякую.
Тільки в цьому році я був не тільки на середземноморському узбережжі Франції, на Атлантичному узбережжі Франції, але і в Іспанії.
Так що правда: досвід поїздок мав мене реально малий.

Це мало де. Будете проїзжать Норвегію, або Швейцарію, обережно.
Water
 
Повідомлень: 4265
З нами з: 06.03.12
Подякував: 71 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 20:10

Ну, якийсь дивний діапазон: де та Норвегія, і де та Швейцарія.
В Норвегії не був і якось не тягне: не люблю холоди.
Люблю тепло. Сьогодні зривав вже стиглі абрикоси: жінка варить повидло, а я жую абрикоси прямо зараз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12141
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4370 раз.
Подякували: 1573 раз.
 
Профіль
 
2
2
7
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 20:15

відповідь rjkz: "зробив свій вибір"

  slonomag написав:
  rjkz написав:Условно, 100 куе каким-то образом перетащены " втруселях" от продажи квартиры (о чем, я уверен, айэрэс узнает сразу после внесения в реестр в Украине).
И вот, лежат " в тумбочке", но уже в америке, 100 куе.
И их надо потратить.
Сразу про кэшбек. Пусть в среднем он будет 3%. То есть, если допустить что 100 куе будут потрачены на повседневные расходы, то это 3 куе.
Внести без обоснований 100 куе и не иметь вопросов - невозможно.

А договор о продаже квартиры не является обоснованием? В Испании без проблем показываешь договор продажи и вносишь. Знакомые недавно продали квартиру в Киеве и внесли что-то около 150к на покупку недвиги тут.
Думаю в Америке оно должно так же работать.
Тут больше проблема с налогами. Их надо платить ) Обычно берется договор покупки, договор продажи, высчитывается разница, и если продал дороже, то будь добр заплати 20% с заработанного. Но то такое, те кто покупал в последние 10 лет, врядли сильно заработали с учетом падения цен из-за войны.

відповідь rjkz: "зробив свій вибір"
(подібний кейс, але навпаки)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 43014
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1646 раз.
Подякували: 2886 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 22:08

Де ти мій зелененький богомол?

flyman
Тебе Ізольда Павлівна шукала:

https://www.facebook.com/share/r/1EPvT3 ... tid=wwXIfr
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19205
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2615 раз.
 
Профіль
 
7
8
6
  #<1 ... 3341334233433344
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5386)
02.06.2026 22:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.