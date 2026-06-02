|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 чер, 2026 20:01
Water написав:
То ви мало де їздили.
Розсмішили реально. Навіть приємно. Дякую.
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 02 чер, 2026 21:15, всього редагувалось 2 разів.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 12141
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4370 раз.
- Подякували: 1573 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
7
Додано: Вів 02 чер, 2026 20:04
akurt написав: Water написав:
То ви мало де їздили.
Розсмішили реально. Навіть приємно. Дякую.
Тільки в цьому році я був не тільки на середземноморському узбережжі Франції, на Атлантичному узбережжі Франції, але і в Іспанії.
Так що правда: досвід поїздок мав мене реально малий.
Це мало де. Будете проїзжать Норвегію, або Швейцарію, обережно.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 4265
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 02 чер, 2026 20:10
Ну, якийсь дивний діапазон: де та Норвегія, і де та Швейцарія.
В Норвегії не був і якось не тягне: не люблю холоди.
Люблю тепло. Сьогодні зривав вже стиглі абрикоси: жінка варить повидло, а я жую абрикоси прямо зараз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 12141
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4370 раз.
- Подякували: 1573 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
7
Додано: Вів 02 чер, 2026 20:15
slonomag написав: rjkz написав:
Условно, 100 куе каким-то образом перетащены " втруселях" от продажи квартиры (о чем, я уверен, айэрэс узнает сразу после внесения в реестр в Украине).
И вот, лежат " в тумбочке", но уже в америке, 100 куе.
И их надо потратить.
Сразу про кэшбек. Пусть в среднем он будет 3%. То есть, если допустить что 100 куе будут потрачены на повседневные расходы, то это 3 куе.
Внести без обоснований 100 куе и не иметь вопросов - невозможно.
А договор о продаже квартиры не является обоснованием? В Испании без проблем показываешь договор продажи и вносишь. Знакомые недавно продали квартиру в Киеве и внесли что-то около 150к на покупку недвиги тут.
Думаю в Америке оно должно так же работать.
Тут больше проблема с налогами. Их надо платить ) Обычно берется договор покупки, договор продажи, высчитывается разница, и если продал дороже, то будь добр заплати 20% с заработанного. Но то такое, те кто покупал в последние 10 лет, врядли сильно заработали с учетом падения цен из-за войны.
відповідь rjkz: "зробив свій вибір"
(подібний кейс, але навпаки)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 43014
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1646 раз.
- Подякували: 2886 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Вів 02 чер, 2026 22:08
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19205
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2615 раз.
-
-
Профіль
-
-
7
8
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|