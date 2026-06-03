Розсмішили реально. Навіть приємно. Дякую.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 чер, 2026 20:01
Востаннє редагувалось akurt в Вів 02 чер, 2026 21:15, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 02 чер, 2026 20:04
Це мало де. Будете проїзжать Норвегію, або Швейцарію, обережно.
Додано: Вів 02 чер, 2026 20:10
Ну, якийсь дивний діапазон: де та Норвегія, і де та Швейцарія.
В Норвегії не був і якось не тягне: не люблю холоди.
Люблю тепло. Сьогодні зривав вже стиглі абрикоси: жінка варить повидло, а я жую абрикоси прямо зараз.
Додано: Вів 02 чер, 2026 20:15
відповідь rjkz: "зробив свій вибір"
відповідь rjkz: "зробив свій вибір"
(подібний кейс, але навпаки)
Додано: Вів 02 чер, 2026 22:08
Де ти мій зелененький богомол?
flyman
Тебе Ізольда Павлівна шукала:
Просила переказати, що якщо будеш ховатись, то голову відкусить ще ДО «контакту».
Додано: Сер 03 чер, 2026 08:30
кому в Румунію?
кому в Румунію?
Додано: Сер 03 чер, 2026 08:39
Еміграція, заробітчанство
News from Turkey
Цікава інтрига зараз закручується в Туреччині: на території країни в силу наслідків війни опинилися десятки тисяч автівок української реєстрації.
Всі вони завезені легально, на дозволений Митним кодексом Туреччини термін в 2 роки.
Зрозуміло, що з лютого 2022 року термін 2 роки закінчився і Уряд Туреччини кожні 6 місяців продовжувало термін перебування таких авто.
Іх реєстрація відбувалася тільки в митниці за спрощеною процедурою: йшли на зустріч українцям.
Перший «дзвоник» пролунав влітку минулого року, коли продовження перебування було скасовано для тих авто, які було завезено до (!) початку війни: такі авто виїхали.
Другий дзвоник пролунав в листопаді 2025 року, коли було прийнято Рішення скасувати подальше продовження перебування для тих, кому вже продовжували не один раз та зобовʼязати українців вивезти авто до Нового року.
Буквально за тиждень до Нового року Уряд Туреччини - на прохання Посольства України (!) - попереду зима - продовжив «в останній раз» дозвіл до 30.06.26.
Ось вже червень. Скоро 30 червня… Що буде?
На прохання наших українців з діаспори в Туреччині я намагаюся отримувати більш-менш точну інформацію щодо долі тих авто.
Вчора звʼязувався з Митницею в Анталії: вони ще НЕ мають ніяких офіційних документів. За їх думкою Рішення надійде 20 червня.
Сьогодні отримав інсайдерську інформацію з Анкари: в Уряді розглядається варіант Рішення про чергове продовження на 6 місяців «у звʼязку із екскалацією подій в Україні» останніми днями.
Йде напружений переговорний процес. Цікаво, що Уряд Туреччини на боці українських автоволасників.
Але тільки Уряд. Проти виступає одна впливова урядова організація, про яку я не буду писати.
Але це не Митниця Туреччини…
Яка тут є альтернатива, якщо буде прийнято Рішення про виїзд майже всіх авто української реєстрації з Туреччини (мова про авто, з дня завезення яких вже давно пройшло 2 роки)?
Диявол як завжди, криється в деталях:
- ціна на авто в Туреччині приблизно в 2…2,5 рази вища за Україну і купувати, наприклад, KIA Sportage, який в Україні в салоні може коштувати 27 000$ - за 60 000$ - дуже боляче. Тим більше за ціною, вищою за 100 000$ (!) купувати Honda - майже самогубство (в Туреччині існує величезний податок на авто, який між іншим не заважає ніяк громадянам купувати да такими цінами нові автівки.)
- виїзд власника з авто до 30.06.26 та його повернення не вирішує проблему, оскільки для нового завезення авто згідно з Митним кодексом Туреччини треба, щоби іноземець на дату нового завезення прожив за межами країни 185 днів. І ці 185 днів авто не повинно перебувати в Туреччині. Тобто, виїхати з Туреччини повинен власник разом з авто (!) на термін 185 днів.
- вже зараз наші люди активно опановують Одеську область для оренди житла на 6 місяців та вивчають можливості прожити за межами Туреччини з 1.07.26 по 31.12.26.
Це може бути:
- 90 днів перебування в країнах Шенгенської угоди. Доволі лояльні ціни на житло, наприклад, в Болгарії (мої приятелі взяли в оренду 3-к квартиру в Бургасі за 450€) та Румунії (один з учасників нашого форуму орендує квартиру поблизу кордону з Україною за 400€). З країнами Шенгенської угоди межують інші країни: Сербія, Албания, Чорногорія та наша стара добра знайома - Молдова. Це плюс 90 днів…
Альтернатива: виїзд в Грузію - можна і на 1 рік (раніше безвізовий режим для українців був в 2 роки: скасували).
Звісно, для тих, хто працює стаціонарно в Туреччині, та має малих дітей, це клопітка витратна справа. Одночасно - цікава. В 2023 році 6 місяців мандрував країнами Європи наш українець з 3-ма (!) дітьми: працює віддалено. Де саме йому жити - не мало значення. В січні 2024 заїхав з родиною в Туреччину знову… покатався непогано, бо жінка народила вже в Туреччині 4-у дитину…
Якщо взяти калькулятор та порахувати, то виїзд власника з авто на 185 днів значно вигідніше, ніж заплатити вдвічі дорожче за купівлю авто в Туреччині… а якщо виїхати на авто без жінки та дітей - то ще більш цікаві мотивації…
Через 6 місяців відсутності зʼявиться можливість завезти авто української реєстрації на 2 роки (пенсіонерам на 4 роки) без розмитнення та будь-яких платежів…
А на більший термін в наш буремний час не варто і планувати…
Востаннє редагувалось akurt в Сер 03 чер, 2026 08:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 03 чер, 2026 08:46
Така ідилія((((
Схоже, що саморобне варення з абрикосів - буде вживатись разом з дешевим йогуртом і простроченими оселедцями?
Востаннє редагувалось Frant в Сер 03 чер, 2026 08:52, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 03 чер, 2026 08:48
ким можуть працювати українські громадяни в Туреччині???? пане Акурт, вас заносить, як того Мюнхаузена! Пора писати казки для дорослих і дітей!
Турки пострижуть і побриють лохів, як вони це робили багато-багато разів за останні сотні років.
пане акурт, а вас коли турки постригли і побрили в останній раз? Одяг і вашу стару "Хонду" - хоч залишили при вас?
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