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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3344334533463347
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 20:24

  Хомякоид написав:
  Прохожий написав:BIGor
"У варшавському районі Гоцлав поліція затримала українця, якого підозрюють у незаконному вилові сома, довжиною у понад 182 см, з місцевого озера Балатон та його транспортуванні з порушенням правил."
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7238955/
твои "коллеги - аудиторы" развлекаются? :shock:

продолжайте в том же духе, долб.е.ы....


Я просто дурію з українських вільнолюдей за кордоном.
Один сома з центрального ставка браконьерить в центрі міста, інший в закритий заповідник їде і викладає відео, ще одне чудо на Гаваях кидає камнем в червонокнижного тюленя і каже що йому на все насрати.

Плять, а потім питають а чому нас не беруть в ЄС. Невже українці в масі зовсім довбні :shock:

Вони супердовбні!
Лохторат, зграя безмозглих баранів себто вільнолюдей.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 20:43

  Хомякоид написав:
  Прохожий написав:BIGor
"У варшавському районі Гоцлав поліція затримала українця, якого підозрюють у незаконному вилові сома, довжиною у понад 182 см, з місцевого озера Балатон та його транспортуванні з порушенням правил."
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7238955/
твои "коллеги - аудиторы" развлекаются? :shock:

продолжайте в том же духе, долб.е.ы....


Я просто дурію з українських вільнолюдей за кордоном.
Один сома з центрального ставка браконьерить в центрі міста, інший в закритий заповідник їде і викладає відео, ще одне чудо на Гаваях кидає камнем в червонокнижного тюленя і каже що йому на все насрати.

Плять, а потім питають а чому нас не беруть в ЄС. Невже українці в масі зовсім довбні :shock:

Ви за будівельні роботи згідно договору розрахувались?
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 20:49

  Water написав:
  Хомякоид написав:
  Прохожий написав:BIGor
"У варшавському районі Гоцлав поліція затримала українця, якого підозрюють у незаконному вилові сома, довжиною у понад 182 см, з місцевого озера Балатон та його транспортуванні з порушенням правил."
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7238955/
твои "коллеги - аудиторы" развлекаются? :shock:

продолжайте в том же духе, долб.е.ы....


Я просто дурію з українських вільнолюдей за кордоном.
Один сома з центрального ставка браконьерить в центрі міста, інший в закритий заповідник їде і викладає відео, ще одне чудо на Гаваях кидає камнем в червонокнижного тюленя і каже що йому на все насрати.

Плять, а потім питають а чому нас не беруть в ЄС. Невже українці в масі зовсім довбні :shock:

Ви за будівельні роботи згідно договору розрахувались?



Розрахунок вчасно і згідно домовленостей.
Всі довольні.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 20:52

  Хомякоид написав:
  Water написав:
  Хомякоид написав: Я просто дурію з українських вільнолюдей за кордоном.
Один сома з центрального ставка браконьерить в центрі міста, інший в закритий заповідник їде і викладає відео, ще одне чудо на Гаваях кидає камнем в червонокнижного тюленя і каже що йому на все насрати.

Плять, а потім питають а чому нас не беруть в ЄС. Невже українці в масі зовсім довбні :shock:

Ви за будівельні роботи згідно договору розрахувались?



Розрахунок вчасно і згідно домовленостей.
Всі довольні.

Тобто вчорну. В першу чергу погляньте на себе.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 21:03

  Water написав:Тобто вчорну. В першу чергу погляньте на себе.


Я себе добре бачу.
Браконьєрити в центрі міста або кидатись камінням по червонокнижним звірям мені в голову навіть ніколи не приходило. Тим паче в інших країнах що негативно сформує уяву про українців в цілому.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 21:06

  Прохожий написав:BIGor
"У варшавському районі Гоцлав поліція затримала українця, якого підозрюють у незаконному вилові сома, довжиною у понад 182 см, з місцевого озера Балатон та його транспортуванні з порушенням правил."
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7238955/
твои "коллеги - аудиторы" развлекаются? :shock:

продолжайте в том же духе, долб.е.ы....

Прохожий Долб.е.б тут тільки ти.
BIGor
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  #<1 ... 3344334533463347
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