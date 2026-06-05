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shapo написав: Швейцария всегда была сложной страной для эмиграции. Про Турцию не знаю да и она на любителя. Ранее в США было полно нелегалов и их особенно не отлавливали,а леваки в Канаде,США и Австралии ещё и запустили последние годы много мусора. Но сейчас ситуация везде меняется и будет только ужесточаться - мультикультурализм подходит к завершению.
Я-бы с чем-то согласился насчет мультикультуризма и США, если-бы не одно НО. У меня впечатление, что борятся не с иммиграцией, которая будет в будущем, а с тем, чтобы выпихнуть всех кого получится. И легалов и нелегалов. И цветных и белых. Вне зависимости от религии, расы, происхождения. Да, латиносам достается больше. Если попробовать рассмотреть это с точки зрения развития ИИ и влияния его на экономику, то надо будет вводить базовый доход. И чем меньше населения, тем меньше ртов надо содержать. С такой точки зрения, то что происходит имеет логику. Со остальных точек зреняи, я логики не прослеживаю.
Так все гораздо сложнее ,чем воспринимает и потом действует рыжий клоун руководствуясь четырьмя правилами арифметики пытаясь решить интегральные проблемы начиная с экономики которая не выдержит в многих штатах без бесправных эмигрантов и заканчивая разной степенью развития секторов социума с восприятием демократии и прав человека. В этом отношении совсем недавно образец показывали персидские монархии где гастарбайтерам не давали никаких прав кроме работы и мгновенно выдворили при нарушении условий пребывания. Но это не демократичные, богатые маленькие страны ,а вот в США с другой историей,ментальностью и институтами противовесов такое вряд ли пройдет если не скатиться к диктатуре
won написав:Хай ті країни якими завгодно цивілізованими себе не називають, але це - концтабір, диктатура і клітка, де люди - раби, винтики. В такі країни точно нема сенсу їхати.
В які країни варто їхать?
Наверное в Зимбабве, где, если я не ошибаюсь, до отмены национальной валюты, которую никто не контролировал, на рынок возити тачки купюр, а после того, что были в ходу купюры в 100 триллионов зимбабвийских долларов, национальную валюту отменили как таковую. Я не совсем понимаю, что плохого в том, какая система денежного обращения в США? Очень удобная. Меня больше напрягает скорость работы банковских операций. А остальное - вполне имеет свои положительные стороны. Я вообще не вижу плюсов в использовании наличных. Можно тогда и наличные поставить под сомнение, и перейти на натуральный обмен. Кстати, кто помнит, в Украине было время, когда не было практически иных коммерческих транзакций кроме бартера. Ну и что тут хорошего?
Зімбабве - погана країна для життя. Бардак, який присутній всім Африканським країнам. Я особисто за золоту середину, хороший контроль взагалі не заважає законослухняним громадянам, у яких все чисто і білий дохід. Але часто це перетворюється в лицемірство, де законослухняних чмирять за кожну тисячу євро, а от топ корупційним чиновникам - зелений шлях, це я наприклад про Іспанію і цей випадок https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/22/7407993/
У родини одеського воєнкома майно в Іспанії на мільйони. Він каже, що не знає про це – УП
До речі, був прикол в Україні - мені відмовлено було в поповненні власного рахунку на 5 доларів. В банку сказали, що перевід валюти між областями під забороною НБУ, місце де я хотів поповнити було іншою областью де відкритий рахунок В той же час маємо: https://finance.liga.net/ua/bank/news/o ... emozhlyvym
НАБУ не знає, як потрапили в Україну долари зі штампами Федрезерву, вилучені під час обшуків у справі Енергоатому
Заступник голови НБУ Дмитро Олійник підтвердив, що в Україні немає системи обліку ввезення таких сум готівки.
Water написав:Тобто вчорну. В першу чергу погляньте на себе.
Не совсем понимаю что такое "вчерную" рассчитаться за выполненную работу. Если я найму ...скажем мекса и рассчитаюсь с ним даже наличными, ни я ни он не нарушают ни одного закона.
Де, в Німеччині? Найміть, розрахуйтесь згідно договору, в чому питання? Не розрахунок в чорну, а робота в чорну.
Я не про Германию, естественно, но разве это вопрос того, кто нанимает кого-то на разовую работу? Если кто-то через апп или по объявлению вызывает мастера для того, чтобы повесить полку, он разве должен у того проверить все доки? А так как наличные все еще являются средством платежа, то и рассчитаться ими можно. То, что получатель не задекларирует их, не делает из потребителя услуги правонарушителя. ИМХО.
Я звісно про це попереджав ще у 2022му, але не думав що це таки станеться. Проте світ сильно змінився за останні 4 роки. «Это то, что просит нас сделать Киев». ЕС подтвердил планы лишить временной защиты украинцев мобилизационного возраста
Евросоюз изучает возможность лишения украинцев призывного возраста права на временную защиту, которое позволяет жить и работать в ЕС без оформления статуса беженца. Об этом сообщил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер по итогам встречи глав МВД стран ЕС в Люксембурге, передает Deutsche Welle. Накануне такие меры публично поддержали правительства Австрии, Германии, Польши и Швеции. «Это также то, что просят нас сделать украинцы», — сказал Бруннер. Окончательное решение еще не принято. Бруннер добавил, что в ближайшие недели Еврокомиссия представит предложения о будущем механизма временной защиты, который сейчас распространяется более чем на 4 млн украинцев и действует до марта 2027 года. Одновременно страны ЕС поддерживают продление самой программы до 2028 года.
Европейские дипломаты рассказали Euronews, что инициатива вывести из-под временной защиты украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет получила большую поддержку на встрече глав МВД. Из-за военного положения таким лицам запрещено покидать Украину. Исключение составляют инвалиды, признанные негодными к военной службе, отцы троих и более несовершеннолетних детей, а также те, кто ухаживают за тяжелобольными родственниками. По словам дипломатов, в Еврокомиссии считают, новый механизм временной защиты должен учитывать, имели ли заявители законное право на выезд из Украины. Взрослые мужчины составляют 26,6% украинских беженцев в Европе, однако нет данных о том, какая часть из них — призывного возраста (25 лет) и сколько человек прибыли нелегально.