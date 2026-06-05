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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3346334733483349
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 11:04

  LEXX написав:
  airmax78 написав:позволяет жить и работать в ЕС без оформления статуса беженца

Будут ли украинцы подавать на статус "беженца"?
Нужны ли немцам и др. эвропейцам рабочие руки?

Питання дискусійне. 5 років тому я б відповів однозначно потрібні. Зараз - вже є сумніви.
airmax78
 
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  #<1 ... 3346334733483349
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