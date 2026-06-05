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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 чер, 2026 11:04
LEXX написав: airmax78 написав:
позволяет жить и работать в ЕС без оформления статуса беженца
Будут ли украинцы подавать на статус "беженца"?
Нужны ли немцам и др. эвропейцам рабочие руки?
Питання дискусійне. 5 років тому я б відповів однозначно потрібні. Зараз - вже є сумніви.
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