Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3348334933503351> Додано: П'ят 05 чер, 2026 18:41 BIGor

По третьє - існують не країни ЄС - Грузія, Турція, Албанія, Пн. Македонія ітд,





Це якщо вони в цьому питані не синхронні. Бо ЧГ синхронна. Це якщо вони в цьому питані не синхронні. Бо ЧГ синхронна. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19260 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2616 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2026 21:01 BIGor написав: По друге - є багато часу хто не встиг перейти на інші статуси - за 4 роки чоловіки точно вже могли перейти по роботі або ж взяти ПМЖ. - є багато часу хто не встиг перейти на інші статуси - за 4 роки чоловіки точно вже могли перейти по роботі або ж взяти ПМЖ.

Люди виїжджали і виїжджають постійно, а не виїхали всі в 22-му і сидять там. Навіть зараз періодично чую, як хтось виїхав чи збирається. Хоча підтвердженої програми менше року залишилось. На що розраховують -- не дуже розумію. Відповідно, далеко не у всіх були ці 4 роки, не кажучи навіть про те, що якийсь постійний статус сам з космосу від сидіння на п'ятій точці не винирне. Потрібно докладати зусиль, і то ще не гарантія. Люди виїжджали і виїжджають постійно, а не виїхали всі в 22-му і сидять там. Навіть зараз періодично чую, як хтось виїхав чи збирається. Хоча підтвердженої програми менше року залишилось. На що розраховують -- не дуже розумію. Відповідно, далеко не у всіх були ці 4 роки, не кажучи навіть про те, що якийсь постійний статус сам з космосу від сидіння на п'ятій точці не винирне. Потрібно докладати зусиль, і то ще не гарантія. M-Audio Повідомлень: 3706 З нами з: 23.03.11 Подякував: 662 раз. Подякували: 575 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2026 22:12 Hotab написав: BIGor

По третьє - існують не країни ЄС - Грузія, Турція, Албанія, Пн. Македонія ітд,





Це якщо вони в цьому питані не синхронні. Бо ЧГ синхронна. Це якщо вони в цьому питані не синхронні. Бо ЧГ синхронна.

Звичайно не синхронні. ЧГ - то інший варіант, вони вже майже однією ногою в ЄС. Звичайно не синхронні. ЧГ - то інший варіант, вони вже майже однією ногою в ЄС. BIGor

Повідомлень: 10687 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1530 раз. Подякували: 1951 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2026 22:41 Water написав: rjkz написав: Water написав: Де, в Німеччині? Найміть, розрахуйтесь згідно договору, в чому питання? Не розрахунок в чорну, а робота в чорну. Де, в Німеччині? Найміть, розрахуйтесь згідно договору, в чому питання? Не розрахунок в чорну, а робота в чорну.



Я не про Германию Я не про Германию

А мова йшла саме за Німеччину.

Если кто-то через апп или по объявлению вызывает мастера для того, чтобы повесить полку, он разве должен у того проверить все доки?

Повісить полку це будівельні роботи?

На будівельні роботи там нема об`яв в тому вигляді, як ми звикли.

Тому утримання будинку для німця це дорого, а ми наймаємо, як звикли робить в Україні. А мова йшла саме за Німеччину.Повісить полку це будівельні роботи?На будівельні роботи там нема об`яв в тому вигляді, як ми звикли.Тому утримання будинку для німця це дорого, а ми наймаємо, як звикли робить в Україні.



Ну, если говорить совсем формально, то ему сделали полы.

Когда-то подготовка под напольное покрытие считалась общестроительными работами, но по факту - это отделочные.

В США и по совести, так должно быть везде, то общестроительные работы, электрика, сантехника, крыши требуют лицензирования и страховок.

На лекгие отделочные таких ограничений нет, если они не связаны с особыми условиями, например, работа на высоте (специальный сертификат по работе с лесами (скафолдинг, англ).

От того, что работа будет сделана качественно или нет - зависит только желание или нежелание заказчика нанимать профессионала.

Насколько я знаю, в Германии есть специальные типа ПТУ по обучению работе с полами.

Опять-же, то что кто-то нанял не проверяя доки, по моему, не является доказательством правонарущения.

Оплата наличными, если они в законе все еше, тоже не преступление.

Тогда что нарушил именно Хомякоид?

Если бы он являлся не разовым клиентом, а представителем бизнеса и принял на работу человека без необходимых доков - разговор шел бы в другом русле.

В ином случае, Если-бы он даже постоянно пользовался услугами человека, достоверно не зная, что тот не имеет права работать, то не вижу причины почему он что-то нарушил. Может я не в курсе - подскажите.

А вот если человек пришел что-то делать и предупредил, что он это не имеет права делать, и чтобы ему заплатили налом именно поэтому, и потому что он не хочет платить с этих денег налоги - разговор тогда в совсем другом ключе.

Тогда-бы Хомякоид точно знал, что он соучаствует в нарушении закона.

Но об этом ведь не упоминалось. Ну, если говорить совсем формально, то ему сделали полы.Когда-то подготовка под напольное покрытие считалась общестроительными работами, но по факту - это отделочные.В США и по совести, так должно быть везде, то общестроительные работы, электрика, сантехника, крыши требуют лицензирования и страховок.На лекгие отделочные таких ограничений нет, если они не связаны с особыми условиями, например, работа на высоте (специальный сертификат по работе с лесами (скафолдинг, англ).От того, что работа будет сделана качественно или нет - зависит только желание или нежелание заказчика нанимать профессионала.Насколько я знаю, в Германии есть специальные типа ПТУ по обучению работе с полами.Опять-же, то что кто-то нанял не проверяя доки, по моему, не является доказательством правонарущения.Оплата наличными, если они в законе все еше, тоже не преступление.Тогда что нарушил именно Хомякоид?Если бы он являлся не разовым клиентом, а представителем бизнеса и принял на работу человека без необходимых доков - разговор шел бы в другом русле.В ином случае, Если-бы он даже постоянно пользовался услугами человека, достоверно не зная, что тот не имеет права работать, то не вижу причины почему он что-то нарушил. Может я не в курсе - подскажите.А вот если человек пришел что-то делать и предупредил, что он это не имеет права делать, и чтобы ему заплатили налом именно поэтому, и потому что он не хочет платить с этих денег налоги - разговор тогда в совсем другом ключе.Тогда-бы Хомякоид точно знал, что он соучаствует в нарушении закона.Но об этом ведь не упоминалось. rjkz

Повідомлень: 18577 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8928 раз. Подякували: 5675 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2026 23:09 airmax78 написав: slonomag написав: airmax78 написав: Я звісно про це попереджав ще у 2022му, але не думав що це таки станеться. Проте світ сильно змінився за останні 4 роки.

«Это то, что просит нас сделать Киев». ЕС подтвердил планы лишить временной защиты украинцев мобилизационного возраста



Евросоюз изучает возможность лишения украинцев призывного возраста права на временную защиту, которое позволяет жить и работать в ЕС без оформления статуса беженца. Об этом сообщил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер по итогам встречи глав МВД стран ЕС в Люксембурге, передает Deutsche Welle. Накануне такие меры публично поддержали правительства Австрии, Германии, Польши и Швеции. «Это также то, что просят нас сделать украинцы», — сказал Бруннер. Окончательное решение еще не принято. Бруннер добавил, что в ближайшие недели Еврокомиссия представит предложения о будущем механизма временной защиты, который сейчас распространяется более чем на 4 млн украинцев и действует до марта 2027 года. Одновременно страны ЕС поддерживают продление самой программы до 2028 года.



Европейские дипломаты рассказали Euronews, что инициатива вывести из-под временной защиты украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет получила большую поддержку на встрече глав МВД. Из-за военного положения таким лицам запрещено покидать Украину. Исключение составляют инвалиды, признанные негодными к военной службе, отцы троих и более несовершеннолетних детей, а также те, кто ухаживают за тяжелобольными родственниками. По словам дипломатов, в Еврокомиссии считают, новый механизм временной защиты должен учитывать, имели ли заявители законное право на выезд из Украины. Взрослые мужчины составляют 26,6% украинских беженцев в Европе, однако нет данных о том, какая часть из них — призывного возраста (25 лет) и сколько человек прибыли нелегально. Я звісно про це попереджав ще у 2022му, але не думав що це таки станеться. Проте світ сильно змінився за останні 4 роки.«Это то, что просит нас сделать Киев». ЕС подтвердил планы лишить временной защиты украинцев мобилизационного возрастаЕвросоюз изучает возможность лишения украинцев призывного возраста права на временную защиту, которое позволяет жить и работать в ЕС без оформления статуса беженца. Об этом сообщил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер по итогам встречи глав МВД стран ЕС в Люксембурге, передает Deutsche Welle. Накануне такие меры публично поддержали правительства Австрии, Германии, Польши и Швеции. «Это также то, что просят нас сделать украинцы», — сказал Бруннер. Окончательное решение еще не принято. Бруннер добавил, что в ближайшие недели Еврокомиссия представит предложения о будущем механизма временной защиты, который сейчас распространяется более чем на 4 млн украинцев и действует до марта 2027 года. Одновременно страны ЕС поддерживают продление самой программы до 2028 года.Европейские дипломаты рассказали Euronews, что инициатива вывести из-под временной защиты украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет получила большую поддержку на встрече глав МВД. Из-за военного положения таким лицам запрещено покидать Украину. Исключение составляют инвалиды, признанные негодными к военной службе, отцы троих и более несовершеннолетних детей, а также те, кто ухаживают за тяжелобольными родственниками. По словам дипломатов, в Еврокомиссии считают, новый механизм временной защиты должен учитывать, имели ли заявители законное право на выезд из Украины. Взрослые мужчины составляют 26,6% украинских беженцев в Европе, однако нет данных о том, какая часть из них — призывного возраста (25 лет) и сколько человек прибыли нелегально.

Ну примут какой-то средний вариант, типа перестанут принимать с 27го года новых 23-60. Врядли тех кто уже 4 года сидит в Европе массово попрут. Ну или сейчас все массово побегут менять ВЗ на что-то нормальное типа номада, или другие рабочие визы. Впринципе еще целый год есть для этого.

Так что звучит грозно, но по факту выхлоп будет около 0. Ну примут какой-то средний вариант, типа перестанут принимать с 27го года новых 23-60. Врядли тех кто уже 4 года сидит в Европе массово попрут. Ну или сейчас все массово побегут менять ВЗ на что-то нормальное типа номада, или другие рабочие визы. Впринципе еще целый год есть для этого.Так что звучит грозно, но по факту выхлоп будет около 0.

Питання зараз стоїть так: кому воювати - власним громадянам країн ЄС чи все ж таки українським чоловікам призовного віку. Коли питання постає таким чином - відповідь на нього стає очевидною. Питання зараз стоїть так: кому воювати - власним громадянам країн ЄС чи все ж таки українським чоловікам призовного віку. Коли питання постає таким чином - відповідь на нього стає очевидною.



Навіть тим, хто наразі у "відрядженні"?

Не можна! "То святе"! Навіть тим, хто наразі у "відрядженні"?Не можна! "То святе"! rjkz

Повідомлень: 18577 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8928 раз. Подякували: 5675 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2026 23:41 Re: Еміграція, заробітчанство Ну надо-же, чувак начинает понемногу умнеть.

Не знаю как турЫст будет теперь ему петь дифирамбы.

Но нудный, капец. Не смог несколько минут досмотреть на скорости 1,5.

Его крайслер, это фактически то-же что Додж Караван.

Докладываю, на одном из онлайн аукционов Додж Караван 2016 года с пробегом в 47 тысяч миль ушел за 5100 (это была ставка, которую я еше видел за несколько часов до окончания торгов) +9% байер фи. Правда забирать надо было в тьме таракани - Пенсильвания, на машине от НЙ ехать около 6 часов.



5100 и 20 куе, которые заплатил ю4Ющник.

Вот его высказвание, что как только есть какие-то деньги, надо купить машину - это менталитет украинцев, я могу дополнить менталитетом "пахатых" украинцев - купить/построить дом или квартиру.

Сам таким был.

Но он в США и постепенно начинает понимать, что есть что-то еще в этом мире.

Но он-же - не турЫст. Может через несколько лет узнает, чтто деньги не только в банке можно держать. Если его не депортнут, естественно.

Вообще, жить без подушки безопасности, да так, что еще и бущные машины в кредит брать - это печаль. Я могу понять что в странах типа Украины люди не могут свести концы с концами, но в США даже на примитивных работах можно (и нужно!) делать сейвинг, держать подушку безопасности под 3-4 (на данный момент)% годовых, а что больше - можно (и нужно!) использовать более эффективно.

В общем, порадуйтесь за человека, начал подозревать что покупка машины - это не про финансовую грамотность.

rjkz

Повідомлень: 18577 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8928 раз. Подякували: 5675 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 06:26 rjkz написав: Ну надо-же, чувак начинает понемногу умнеть.

Не знаю как турЫст будет теперь ему петь дифирамбы.

Но нудный, капец. Не смог несколько минут досмотреть на скорости 1,5.

Его крайслер, это фактически то-же что Додж Караван.

Докладываю, на одном из онлайн аукционов Додж Караван 2016 года с пробегом в 47 тысяч миль ушел за 5100 (это была ставка, которую я еше видел за несколько часов до окончания торгов) +9% байер фи. Правда забирать надо было в тьме таракани - Пенсильвания, на машине от НЙ ехать около 6 часов.



5100 и 20 куе, которые заплатил ю4Ющник.

Вот его высказвание, что как только есть какие-то деньги, надо купить машину - это менталитет украинцев, я могу дополнить менталитетом "пахатых" украинцев - купить/построить дом или квартиру.

Сам таким был.

Но он в США и постепенно начинает понимать, что есть что-то еще в этом мире.

Но он-же - не турЫст. Может через несколько лет узнает, чтто деньги не только в банке можно держать. Если его не депортнут, естественно.

Вообще, жить без подушки безопасности, да так, что еще и бущные машины в кредит брать - это печаль. Я могу понять что в странах типа Украины люди не могут свести концы с концами, но в США даже на примитивных работах можно (и нужно!) делать сейвинг, держать подушку безопасности под 3-4 (на данный момент)% годовых, а что больше - можно (и нужно!) использовать более эффективно.

В общем, порадуйтесь за человека, начал подозревать что покупка машины - это не про финансовую грамотность.

Ну надо-же, чувак начинает понемногу умнеть.Не знаю как турЫст будет теперь ему петь дифирамбы.Но нудный, капец. Не смог несколько минут досмотреть на скорости 1,5.Его крайслер, это фактически то-же что Додж Караван.Докладываю, на одном из онлайн аукционов Додж Караван 2016 года с пробегом в 47 тысяч миль ушел за 5100 (это была ставка, которую я еше видел за несколько часов до окончания торгов) +9% байер фи. Правда забирать надо было в тьме таракани - Пенсильвания, на машине от НЙ ехать около 6 часов.5100 и 20 куе, которые заплатил ю4Ющник.Вот его высказвание, что как только есть какие-то деньги, надо купить машину - это менталитет украинцев, я могу дополнить менталитетом "пахатых" украинцев - купить/построить дом или квартиру.Сам таким был.Но он в США и постепенно начинает понимать, что есть что-то еще в этом мире.Но он-же - не турЫст. Может через несколько лет узнает, чтто деньги не только в банке можно держать. Если его не депортнут, естественно.Вообще, жить без подушки безопасности, да так, что еще и бущные машины в кредит брать - это печаль. Я могу понять что в странах типа Украины люди не могут свести концы с концами, но в США даже на примитивных работах можно (и нужно!) делать сейвинг, держать подушку безопасности под 3-4 (на данный момент)% годовых, а что больше - можно (и нужно!) использовать более эффективно.В общем, порадуйтесь за человека, начал подозревать что покупка машины - это не про финансовую грамотность.

Ну, ему машина для работы нужна-фанеру возить. А вот после того, как жене разфигачили Вольво, думает ей Теслу Y купить. Ну, ему машина для работы нужна-фанеру возить. А вот после того, как жене разфигачили Вольво, думает ей Теслу Y купить. Bolt Повідомлень: 3923 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 313 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 06:31 rjkz написав: В общем, порадуйтесь за человека, начал подозревать что покупка машины - это не про финансовую грамотность.

В общем, порадуйтесь за человека, начал подозревать что покупка машины - это не про финансовую грамотность.

Нагадаю: це саме герой цього відео - колишній мешканець Івано-Франківська - отримав золоту медаль номер 1 від квартиранта з Нью-Йорка:

rjkz написав: Он - идиот!

Он - идиот!

Нагороду пан Володимир отримав за ось за що: після прибуття в США жодного дня не жив в орендованій квартирі. Два тижня - в готелі, потім місяць - у друзів, потім вселився в куплений неподалік від центра Чикаго власний (!) будинок.

Всі дні такого проживання він розмірковував над простою економічною річчю:

«Якщо ти можеш купити власний повноцінний будинок та платити за нього щомісяця рівно таку ж суму, яку платив би за оренду чужої квартири - так купи собі власний будинок».



По великому рахунку кожен з учасників форуму має право на таку нагороду.



Купівля будинка для себе та своєї родини дійсно безглузда річ:

- навіщо витрачати гроші на фундаментальну необхідність Homo sapiens?

Як говорив пан flyman, можна жити і під мостом в картонній коробці (правда, сам так не живе, то чиста теорія);

- навіщо чоловіку забезпечувати місце проживання своїй жінці та своїй дитині? Чи не краще - як говорив Воланд - «провести время в обществе красивых женщин»?



Тепер мабуть «безлошадний» пан rjkz буде нагороджуати всіх без виключення учасників форуму золотою медаллю другого ступеня - за купівлю учасниками форуму власного авто.

А не дай Боже купили авто ще й жінці, або дитині - то то золота медаль «Он - идиот!» другого ступеня з діамантом.



P.S. Я раптом замислився: яку медаль отримав би наприклад тесть, якщо допоміг зятю придбати Ніссан Кашкай, щоби зять возив в ньому дочку тестя та трьох народжених від того ідіота дітей?

Це ж треба бути таким ідіотом, щоби вручити зятю 1/2 ціни авто…

Потребує нагороди! Нагадаю: це саме герой цього відео - колишній мешканець Івано-Франківська - отримав золоту медаль номер 1 від квартиранта з Нью-Йорка:Нагороду пан Володимир отримав за ось за що: після прибуття в США жодного дня не жив в орендованій квартирі. Два тижня - в готелі, потім місяць - у друзів, потім вселився в куплений неподалік від центра Чикаго власний (!) будинок.Всі дні такого проживання він розмірковував над простою економічною річчю:«Якщо ти можеш купити власний повноцінний будинок та платити за нього щомісяця рівно таку ж суму, яку платив би за оренду чужої квартири - так купи собі власний будинок».По великому рахунку кожен з учасників форуму має право на таку нагороду.Купівля будинка для себе та своєї родини дійсно безглузда річ:- навіщо витрачати гроші на фундаментальну необхідність Homo sapiens?Як говорив пан flyman, можна жити і під мостом в картонній коробці (правда, сам так не живе, то чиста теорія);- навіщо чоловіку забезпечувати місце проживання своїй жінці та своїй дитині? Чи не краще - як говорив Воланд - «провести время в обществе красивых женщин»?Тепер мабуть «безлошадний» пан rjkz буде нагороджуати всіх без виключення учасників форуму золотою медаллю другого ступеня - за купівлю учасниками форуму власного авто.А не дай Боже купили авто ще й жінці, або дитині - то то золота медаль «Он - идиот!» другого ступеня з діамантом.. Я раптом замислився: яку медаль отримав би наприклад тесть, якщо допоміг зятю придбати Ніссан Кашкай, щоби зять возив в ньому дочку тестя та трьох народжених від того ідіота дітей?Це ж треба бути таким ідіотом, щоби вручити зятю 1/2 ціни авто…Потребує нагороди! akurt

Повідомлень: 12150 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4378 раз. Подякували: 1573 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 06:40 akurt написав: rjkz написав: В общем, порадуйтесь за человека, начал подозревать что покупка машины - это не про финансовую грамотность.

В общем, порадуйтесь за человека, начал подозревать что покупка машины - это не про финансовую грамотность.

Нагадаю: це саме герой цього відео - колишній мешканець Івано-Франківська - отримав золоту медаль номер 1 від квартиранта з Нью-Йорка:

rjkz написав: Он - идиот!

Он - идиот!

Нагороду пан Володимир отримав за ось за що: після прибуття в США жодного дня не жив в орендованій квартирі. Два тижня - в готелі, потім місяць - у друзів, потім вселився в куплений неподалік від центра Чикаго власний (!) будинок.

Всі дні такого проживання він розмірковував над простою економічною річчю:

«Якщо ти можеш купити власний повноцінний будинок та платити за нього щомісяця рівно таку ж суму, яку платив би за оренду чужої квартири - так купи собі власний будинок».



По великому рахунку кожен з учасників форуму має право на таку нагороду.



Купівля будинка для себе та своєї родини дійсно безглузда річ:

- навіщо витрачати гроші на фундаментальну необхідність Homo sapiens?

Як говорив пан flyman, можна жити і під мостом в картонній коробці (правда, сам так не живе, то чиста теорія);

- навіщо чоловіку забезпечувати місце проживання своїй жінці та своїй дитині? Чи не краще - як говорив Воланд - «провести время в обществе красивых женщин»?



Тепер мабуть «безлошадний» пан rjkz буде нагороджуати всіх без виключення учасників форуму золотою медаллю другого ступеня - за купівлю учасниками форуму власного авто.

А не дай Боже купили авто ще й жінці, або дитині - то то золота медаль «Он - идиот!» другого ступеня з діамантом.



P.S. Я раптом замислився: яку медаль отримав би наприклад тесть, якщо допоміг зятю придбати Ніссан Кашкай, щоби зять возив в ньому дочку тестя та трьох народжених від того ідіота дітей?

Це ж треба бути таким ідіотом, щоби вручити зятю 1/2 ціни авто…

Потребує нагороди! Нагадаю: це саме герой цього відео - колишній мешканець Івано-Франківська - отримав золоту медаль номер 1 від квартиранта з Нью-Йорка:Нагороду пан Володимир отримав за ось за що: після прибуття в США жодного дня не жив в орендованій квартирі. Два тижня - в готелі, потім місяць - у друзів, потім вселився в куплений неподалік від центра Чикаго власний (!) будинок.Всі дні такого проживання він розмірковував над простою економічною річчю:«Якщо ти можеш купити власний повноцінний будинок та платити за нього щомісяця рівно таку ж суму, яку платив би за оренду чужої квартири - так купи собі власний будинок».По великому рахунку кожен з учасників форуму має право на таку нагороду.Купівля будинка для себе та своєї родини дійсно безглузда річ:- навіщо витрачати гроші на фундаментальну необхідність Homo sapiens?Як говорив пан flyman, можна жити і під мостом в картонній коробці (правда, сам так не живе, то чиста теорія);- навіщо чоловіку забезпечувати місце проживання своїй жінці та своїй дитині? Чи не краще - як говорив Воланд - «провести время в обществе красивых женщин»?Тепер мабуть «безлошадний» пан rjkz буде нагороджуати всіх без виключення учасників форуму золотою медаллю другого ступеня - за купівлю учасниками форуму власного авто.А не дай Боже купили авто ще й жінці, або дитині - то то золота медаль «Он - идиот!» другого ступеня з діамантом.. Я раптом замислився: яку медаль отримав би наприклад тесть, якщо допоміг зятю придбати Ніссан Кашкай, щоби зять возив в ньому дочку тестя та трьох народжених від того ідіота дітей?Це ж треба бути таким ідіотом, щоби вручити зятю 1/2 ціни авто…Потребує нагороди!

Ну, як неподалік Чікаго, трошки менше як зі Львова до Стрия. 😎 Ну, як неподалік Чікаго, трошки менше як зі Львова до Стрия. 😎 Bolt Повідомлень: 3923 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 313 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 06:42 Bolt написав: Ну, ему машина для работы нужна-фанеру возить. А вот после того, как жене разфигачили Вольво, думает ей Теслу Y купить. Ну, ему машина для работы нужна-фанеру возить. А вот после того, как жене разфигачили Вольво, думает ей Теслу Y купить.

Саме так.



Мені з України надіслали посилання на відео, де новенька Tesla Y їздить по вулицях якогось обласного центра в Україні. З коментарем, що такого авто мабуть ще в США немає, а ось в нашому місті вже є.



Насправді у наших українців в США звісно такі авто є і цікаві речі розказували: на вихідні дні їздять відпочивати на озеро Тахо (взимку там працює і гірськолижний центр) - так ось ця Tesla Y всі 600 км туди та у зворотньому напрямку їде на «Автопілоті» - реально водій за 600 км не торкається руками керма. Жодного разу! Причому там складний гірський маршрут через перевал.

А в зимку була заметіль та слизька траса.

Послуга автопілота платна - але перші чи 3, чи 6 місяців володіння авто - безкоштовно.



Звісно, витрачати чи 100, чи 200 доларів за таку послугу можуть тільки ідіоти (за думкою rjkz), але витрачають.

Гріх сказати: відмовилися люди від домашнього інтернету та встановили собі Starlink.

Ну повні ідіоти.



Ідіоти, піднесенні в куб, бо ще за якоюсь там акцією придбали собі - здається за 5$ - і «mini Starlink» - вони можуть брати його із собою при мандрівках або подорожах та мати завжди звʼязок.

Повна фінансова безграмотність.

Повні ідіоти. Саме так.Мені з України надіслали посилання на відео, де новенька Tesla Y їздить по вулицях якогось обласного центра в Україні. З коментарем, що такого авто мабуть ще в США немає, а ось в нашому місті вже є.Насправді у наших українців в США звісно такі авто є і цікаві речі розказували: на вихідні дні їздять відпочивати на озеро Тахо (взимку там працює і гірськолижний центр) - так ось ця Tesla Y всі 600 км туди та у зворотньому напрямку їде на «Автопілоті» - реально водій за 600 км не торкається руками керма. Жодного разу! Причому там складний гірський маршрут через перевал.А в зимку була заметіль та слизька траса.Послуга автопілота платна - але перші чи 3, чи 6 місяців володіння авто - безкоштовно.Звісно, витрачати чи 100, чи 200 доларів за таку послугу можуть тільки ідіоти (за думкою rjkz), але витрачають.Гріх сказати: відмовилися люди від домашнього інтернету та встановили собі Starlink.Ну повні ідіоти.Ідіоти, піднесенні в куб, бо ще за якоюсь там акцією придбали собі - здається за 5$ - і «mini Starlink» - вони можуть брати його із собою при мандрівках або подорожах та мати завжди звʼязок.Повна фінансова безграмотність.Повні ідіоти. akurt

Повідомлень: 12150 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4378 раз. Подякували: 1573 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3348334933503351> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор